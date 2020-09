Marcelo Marchese

Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Breve historia del tapabocas

Marcelo Marchese

30.09.2020

¿Pensabas que el tapabocas fue creado por estos criminales que tienen al mundo en su puño? Fallaste. El tapabocas tiene ilustres antecedentes que este impar cronista pasará a detallar.

1- LA MÁSCARA INFAMANTE DE LA INQUISICIÓN

Maestros del erotismo, los inventores del pene helado del diablo en los aquelarres y de los sensuales íncubos y las pletóricas súcubos que nos visitaban en sueños para extraernos nuestra energía vital en operaciones sexuales extenuantes, los buenos inquisidores crearon estos modelos con orejas de burro.

En aquellos tiempos no había cárceles, lo que sí había eran eficaces castigos mediante humillaciones y el apasionante potro de tormento, y estas máscaras deliciosas cumplían los dos requisitos, pues te humillaban públicamente y te cortaban la lengua.

Se aplicaba para los que hablaban de más y en particular, para los que hablaban contra la Inquisición. Las palabras son peligrosas para los inquisidores. Saben de su poder y por eso, a Giordano Bruno, cuando lo arrojaron a la hoguera, le clavaron una mordaza de madera a la lengua para que no maldijera.

2- TAPABOCAS DEL ESCLAVO NEGRO

Te han dicho que la Inquisición es cosa del medioevo, pero también en eso te engañaron. El paso de la Inquisición por el medioevo fue un paso leve para alcanzar todo su esplendor en la Edad Moderna, también conocida como Renacimiento.

El cuanto al parangón del Renacimiento con nuestra época, diremos que la Historia, de algún modo, siempre encuentra su camino sinuoso a un eterno retorno.

Expansión geográfica del capital sobre África y América; incremento del poder de la Banca; creación de nuevos reordenamientos políticos: los estados nacionales; crisis religiosa y quiebre de Europa al influjo del protestantismo; primer gran simiente del pensamiento científico, que terminará estableciéndose como verdad revelada; creación de la imprenta y democratización del libro; estallido de las flores del arte por doquier; escrituras de El Príncipe, varias Utopías y batallas a pluma y espada por parte de los humanistas; y persecución de las religiones paganas, la cultura popular y el pensamiento disidente.

Había que andarse con cuidado, escribiendo sutilmente, o al amparo de algún poder.

La expansión del capital a caballo del Coronavirus no tiene antecedentes en los anales históricos. La democratización del libro que significó el invento de Gutenberg y Fausto, es hoy el socialismo de la cultura de la interred. La persecución del pensamiento disidente, la censura, y la conspiración del silencio, son un monstruo amenazante que siempre crece. La ciencia se ha transformado en la religión del siglo XXI. Punto por punto, con un arte que aún no ha acudido a la cita, y con un rol considerablemente menguado de los humanistas (cinco siglos de "progreso" esterilizante no pasan en vano) volvemos a encontrarnos en el mismo punto del círculo histórico, y con respecto a lo que aún no se ha manifestado, como los reordenamientos políticos, vendrán cuando el caos sea llamado a escena.

El tapabocas del negro de las plantaciones americanas a partir del Renacimiento, estaba diseñado como castigo para el esclavo que comía melaza, para el esclavo que mordía al capataz y para demostrarle al negro que estaba a mitad de camino entre el humano y la bestia.

3- TAPABOCAS DE LA NUEVA NORMALIDAD

Te lo quieren enchufar para siempre. Te queda espantoso. No te permite respirar. Te hace respirar el aire que, sabiamente, y desde siempre, expulsaste. Junta microbios, hongos y porquerías. No tiene el menor sentido. No sirve para nada. La cantidad de muertes que te han anunciado por el Coronavirus son un fiasco, y jamás las relativizan a otras enfermedades y a nada. Son mera imposición de números que nada significan. Asistimos al imperio del número sobre la palabra.

No te deja respirar, no deja que veamos tu sonrisa y no te deja hablar. En estas tres funciones está definido el tapabocas. Es un tapabocas sobre el respirar de la humanidad, sobre su necesidad de erotizar con la sonrisa y sobre su necesidad de hablar.

¿Por qué la gente aceptó ponerse esta prenda inmunda? El tapabocas es una humillación, y para que lo aceptáramos, necesitamos previamente pensar que éramos algo malo. Somos, como dijo el agente Smith en La Matrix, "un virus sobre esta tierra". Un largo y eficiente discurso sobre la maldad natural del hombre, y un largo y eficiente discurso contra su deseo, han producido un cáncer en el cuerpo de la humanidad cuyo nombre es "culpa".

He ahí el secreto del tapabocas.

¿Te preocupa que nos enchufen a la fuerza una vacuna dudosa? Todo es posible, y más con estos sujetos, pero estos sujetos suelen usar también mecanismos sutiles, y vengo a decirte que ya te enchufaron la vacuna, cuyo nombre es "tapabocas".

¿Cómo enfrentarlos? Incluso ese que se encuentra en la cumbre de la pirámide no las tiene todas consigo. En política, nadie puede calcular todas y cada una de las consecuencias de sus pasos, "pues gris es toda teoría, y eternamente verde todo árbol de la vida".

Si no quieren que respires, seduzcas y hables, de lo que se trata es de respirar, seducir y hablar.

Hasta la próxima.