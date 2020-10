Oficialismo evitó desafuero de Manini Ríos

Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Oficialismo evitó desafuero de Manini Ríos

01.10.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- Como estaba anunciado, no hubo sorpresas y el desafuero del senador Guido Manini Ríos no fue aprobado en una extensa sesión del Senado. El exmilitar afirmó que el Frente Amplio impulsó su desafuero para “dividir, fracturar” y “terminar” con la coalición gobernante.

Javier Calvelo / adhocFOTOS

Por su parte, el ex presidente José Mujica dijo que entendía por qué los blancos y parte de la bancada del Partido Colorado se oponían al pedido de la Fiscalía, ya que de esa manera se evitaría una fisura en el gobierno: "Dijimos de todo, pero esto no se dice", expresó a las once y media de la noche. Le tocó ser el último en hablar en la sesión que trató el pedido de la Fiscalía para que se le levanten los fueros a Manini Ríos y concurra a declarar por su accionar el año pasado ante las confesiones de José Nino Gavazzo en 2018 a un tribunal de honor.

Según informa semanario Búsqueda, en la que tal vez fuera su última intervención en el Senado (se tomará licencia y luego renunciará a la banca), Mujica dijo que en circunstancias "excepcionales" se deben tomar decisiones "por razones políticas". Aseguró que si estuviera "del otro lado", él "respaldaría" la decisión del oficialismo de apoyar a Manini Ríos y no habilitar el desafuero.

Mujica le habló directo a Manini

Si bien el reglamento de la Cámara impone que sus integrantes deben dirigirse a la presidenta del Senado, Mujica le pidió que ayude a encontrar la "verdad" sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura: "Comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida, vamos quedando demasiado pocos de aquellos años, no le pido justicia, le pido que arrime verdades. Me dijo alguien que ya no vive, que se consiguen más verdades en el Casino de Oficiales que en el juzgado. Necesitamos una empatía para compensar esa parte de la sociedad que tiene dolor. No le pido justicia, le pido verdades y usted tiene herramientas para hacerlo, de los pocos que tiene para hacerlo. Sé que usted es un hombre inteligente y capaz".

Este discurso final contrastó con varias intervenciones tensas que hubo a lo largo del debate que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta cerca de la medianoche.

Dos informes para levantar el desafuero y uno para rechazarlo

La sesión empezó con la presentación de tres informes: dos a favor de levantar los fueros y uno, de rechazarlo.

Charles Carrera (Frente Amplio) dijo que analizada la documentación remitida por el Poder Judicial y la Fiscalía había "lugar a la formación de causa", por lo que se debía suspender en sus funciones a Manini Ríos, quien, según el fiscal Morosoli, omitió informar al Poder Ejecutivo y a la Justicia que Gavazzo confesó ante un tribunal militar haber arrojado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, desaparecido en 1973: "Hay sobrados elementos que demuestran que habría incumplido con su deber de denunciar un delito que tiene conocimiento por el desempeño de su cargo, por entonces comandante en jefe del Ejército Nacional. La gravedad de las declaraciones consignadas en las actas del tribunal de honor, lo aberrante de su contenido, imponía al señor Manini Ríos el deber de comunicarlo inmediatamente a sus superiores y en definitiva al Poder Judicial".

Ciudadanos (Partido Colorado) también apoyó el desafuero con un informe principalmente jurídico elaborado por el senador Pablo Lanz. El informe en contra del desafuero lo hizo la senadora nacionalista Carmen Asiaín: "Yo no me hago eco ni vengo a defender a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad, sino a aplicar la Constitución", dijo, al tiempo que recordó que un tío suyo fue torturado en la dictadura. Añadió que el debate del Senado se centraba en puntos jurídicos y no en los crímenes cometidos en esa época.

Habló Manini Ríos: Atacó al FA y a la Fiscalía

Con los diputados de su partido Sebastián Cal, Silvana Pérez y Álvaro Perrone detrás suyo, y sabiendo que los votos para su desafuero no estaban, el líder de Cabildo Abierto hizo un extenso racconto de su actuación como comandante en jefe del Ejército el año pasado.

Reafirmó una y otra vez su inocencia en el supuesto ocultamiento de información sobre crímenes de la dictadura, responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación de querer culparlo, acusó a Tabaré Vázquez de maniobrar políticamente y se posicionó como víctima de una operación del Frente Amplio para querer debilitar su figura, su partido político y al propio gobierno de la coalición.

El legislador basó su defensa en el ataque al Frente Amplio y a la Fiscalía. Dijo que desde que aceptó liderar a Cabildo Abierto "se ha intentado, de todas las formas posibles, poner obstáculos" a su persona como forma de limitar el crecimiento de ese movimiento. "Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, fracturar, terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin duda es uno de sus principales sostenedores (...). Es claro que el Frente Amplio jamás nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral", manifestó.

Denunció que durante el último gobierno frentista se politizó a la Fiscalía General de la Nación y se buscó "incidir en la campaña electoral aprovechando ese engendro" que fue la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento. "Cuando el fiscal solo me imputa a mí y excluye a los verdaderos responsables puedo tener al menos el derecho a la duda", agregó sobre el rol en la situación del entonces presidente Vázquez y el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.

Sobre su participación en el hecho, dijo: "Estoy y creo haber demostrado que he actuado de acuerdo a lo establecido por la ley. No oculté nada pues documentalmente elevé completo todo lo dicho".

Julio María Sanguinetti respaldó parte de esas explicaciones: "No tenemos por qué poner en duda la palabra del ex comandante en jefe, porque no hay nada que la contradiga. El fiscal no tiene un equilibrio y convicción suficiente como para que personalmente como senador me sienta en la voluntad de acordar ese desafuero. No veo aquí una intencionalidad criminal, la intención del ocultamiento, no veo un comandante en jefe que esconde. El expediente llega al ministerio de Defensa y el ministerio de Defensa lo lleva a la Presidencia. Y si el fiscal no le pide cuenta al secretario de la Presidencia, a mí personalmente me invalida totalmente la calidad de esa solicitud". Añadió además que un Parlamento que desconoce al 10% de la ciudadanía -el porcentaje aproximado de votos que recibió Cabildo Abierto en las elecciones nacionales- al menos "pone en duda" su calidad democrática.

La dinámica de los tiempos

Durante la sesión parlamentaria los legisladores de la oposición insistieron en mostrar contradicciones de Manini Ríos respecto al caso Gavazzo. Contrapusieron lo que afirmó ante la Justicia y lo que sostuvo en otras oportunidades en declaraciones públicas, especialmente en una entrevista realizada el 4 de abril del año pasado por Búsqueda.

El Frente Amplio también insistió en que el ex comandante en jefe prometió en la campaña electoral que no se iba a amparar en los fueros: "Todos los que estamos acá sabemos que Manini Ríos evadió a la Justicia. La ciudadanía votó convencida de un compromiso, porque la palabra es ética", apuntó Óscar Andrade.

Criticado varias veces por su "falta de palabra" y "falta de honor", especialmente al tratarse de un militar, Manini Ríos solicitó interrumpir a varios senadores para dar su respuesta. Arguyó que entre aquella promesa y hoy "ocurrieron varias cosas" que lo obligaron a tomar otra posición.