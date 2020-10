¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Elecciones: dos pasos para atrás y ninguno hacia adelanteAnálisis autocrítico, ya, ahora. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasDelitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Texto completo

“Fratelli tutti”, la encíclica social del Papa: “El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria”

05.10.2020

VATICANO (Uypress) – Se presentó la encíclica “Fratelli Tutti”, la tercera de Francisco en su papado, en la que llama a la fraternidad y la amistad social como vía para construir un mundo mejor, más justo y pacífico.

El papa firma sobre la tumba de San Francisco de Asís la encíclica "Fratelli Tutti" (Vatican News)





"Fratelli Tutti" es definida por Francisco como una "Encíclica social", que toma su título de las "Admoniciones" de san francisco de Asís, que usó esas mismas palabras "para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio". El Poverello "no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios", escribe el Papa, y "fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna", afirma, según se recoge en nota de Isabella Piro en Vatican News.

La Encíclica pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social, a partir de una pertenencia común a la familia humana, del hecho de reconocernos como hermanos porque somos hijos de un solo Creador, todos en la misma barca y por tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos juntos.

Francisco subraya que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no es solo la ausencia de guerra, sino una verdadera obra "artesanal" que implica a todos. Ligadas a la verdad, la paz y la reconciliación deben ser "proactivas", apuntando a la justicia a través del diálogo, en nombre del desarrollo recíproco.

En el primer capítulo, "Las sombras de un mundo cerrado", el documento se centra en las numerosas distorsiones de la época contemporánea: la manipulación y la deformación de conceptos como democracia, libertad o justicia; la pérdida del sentido de lo social y de la historia; el egoísmo y la falta de interés por el bien común; la prevalencia de una lógica de mercado basada en el lucro y la cultura del descarte; el desempleo, el racismo, la pobreza; la desigualdad de derechos y sus aberraciones, como la esclavitud, la trata, las mujeres sometidas y luego obligadas a abortar, y el tráfico de órganos.

Se trata de problemas globales que requieren acciones globales.

El derecho a vivir con dignidad no puede ser negado a nadie, dice el Papa, y como los derechos no tienen fronteras, nadie puede quedar excluido, independientemente de donde haya nacido.

Al tema de las migraciones está dedicada parte del segundo y todo el cuarto capítulo, "Un corazón abierto al mundo entero", con sus "vidas que se desgarran", huyendo de guerras, persecuciones, desastres naturales, traficantes sin escrúpulos, desarraigados de sus comunidades de origen, los migrantes deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Hay que evitar migraciones no necesarias, afirma el pontífice, creando en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Pero al mismo tiempo, el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar debe ser respetado.

El tema del quinto capítulo es "La mejor política", es decir, una de las formas más preciosas de la caridad porque está al servicio del bien común y conoce la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Este es, en cierto sentido, el popularismo indicado por Francisco, que se contrapone a ese "populismo" que ignora la legitimidad de la noción de "pueblo", atrayendo consensos para instrumentalizarlo a su propio servicio y fomentando el egoísmo para aumentar su popularidad.

La política que se necesita, subraya Francisco, es la que dice no a la corrupción, a la ineficiencia, al mal uso del poder, a la falta de respeto por las leyes. Se trata de una política centrada en la dignidad humana y no sujeta a las finanzas porque "el mercado solo no resuelve todo": los "estragos" provocados por la especulación financiera lo han demostrado. Los movimientos populares asumen, por lo tanto, una importancia particular: verdaderos "poetas sociales" y "torrentes de energía moral", deben involucrarse en la participación social, política y económica, sujetos, sin embargo, a una mayor coordinación.

En su séptimo capítulo, "Caminos de reencuentro", el que el Papa subraya que la paz está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia. Lejos del deseo de venganza, es "proactiva" y tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás y en la búsqueda de la reconciliación y el desarrollo mutuo. Ligado a la paz está el perdón: se debe amar a todos sin excepción, dice la Encíclica, "pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable". Es más: los que sufren la injusticia deben defender con firmeza sus derechos para salvaguardar su dignidad, un don de Dios. El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria, porque perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal y al deseo de venganza. No hay que olvidar nunca "horrores" como la Shoah, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones y las masacres étnicas - exhorta el Papa -. Deben ser recordados siempre, una vez más, para no anestesiarnos y mantener viva la llama de la conciencia colectiva. Es igualmente importante recordar a los buenos, aquellos que han elegido el perdón y la fraternidad.

Una parte del séptimo capítulo se detiene en la guerra: no es "un fantasma del pasado" - subraya Francisco - sino "una amenaza constante" y representa la "negación de todos los derechos", "un fracaso de la política y de la humanidad", "una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal".

La Encíclica concluye con la memoria de Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi y sobre todo, el Beato Carlos de Foucald, modelo para todos de lo que significa identificarse con los últimos para convertirse en "el hermano universal".

A continuación el texto completo

Encíclica Fratelli Tutti by UyPress Noticias on Scribd