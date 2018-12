La Alternativa ¿Para qué aliarse?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaLa delgada línea separatoria entre un frente y el sectarismo del pensamiento únicoCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...Fraternidad en la diversidad¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?Explicar: un desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

DEPENDERÁ DE SI ES O NO CANDIDATO

Sendic y sus abogados estudiarán “si es pertinente” continuar con la “lucha judicial”

12.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El ex vicepresidente Raúl Sendic estuvo reunido, este martes, con sus abogados, Gumer Pérez e Ignacio Durán, luego de que un Tribunal de Apelaciones ratificara su procesamiento por "peculado y "abuso de funciones".

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Los profesionales aseguraron que la decisión "no le gustó" a Sendic, pero que acatará y estudiará junto a ellos los pasos a tomar de ahora en más.

Luego de la reunión, los abogados hablaron con la prensa y enfatizaron en que esta resolución del tribunal solamente "confirma" el dictamen de la jueza Beatriz Larrieu y que "no causa estado", según consigna Montevideo Portal.

"Al ex vicepresidente le rige el principio de inocencia, y lo único que da lugar esta confirmación es al inicio de un proceso", explicó Pérez en declaraciones recogidas por Telemundo 12.

Pérez explicó que ahora se reunirán pruebas y se volverán a presentar. "Él va a presentar pruebas, después va a haber una resolución de un fiscal y luego un pronunciamiento absoluto, que puede ser de condena como de absolución. Hasta ahora no hay nada, solamente se confirmó la resolución inicial", ahondó.

"Tenemos confianza que en el proceso podamos demostrar la inocencia. A él no le gusta la decisión pero la a va a acatar. No compartimos algunos fundamentos, pero habló la justicia y hay que respetarla", añadió Pérez.

Durán, por su parte, señaló que Sendic y sus abogados están convencidos de que el delito de abuso de funciones "no existe", porque "no tiene ninguna razón de ser".

"Jurídicamente, y la cátedra entera lo sabe, no tiene razón. Y el delito de peculado era un delito que, lo dijimos, nos generaba dudas, porque había gastos que no se podían demostrar, pero el tribunal entendió lo contrario", dijo.

Durán remarcó que ahora analizarán "si es pertinente" continuar con esta "lucha judicial", y que esa decisión se tomará teniendo en cuenta si Sendic será candidato o no en las próximas elecciones.

Los profesionales entienden que "hay cosas que no fueron valoradas en su justa dimensión, testigos que no fueron citados a declarar y que pueden ser importantes", pero quedará sujeta a la decisión si eso será presentado o no.

"Hay que ver qué actitud va a tomar Raúl, porque si bien lo político y lo jurídico no van de la mano, muchas veces, según lo que él decida hacer, vale la pena o no seguir con esto. Cuando tengamos todo veremos si es pertinente continuar con esta pelea", explicó Durán.

En ese sentido, Durán dijo que "hubo fallas en el seno administrativo" de Ancap "que son muy groseras", y señaló a los organismos de contralor que no avistaron el "cúmulo de irregularidades".

El fallo, dijeron los abogados, no habla de la posibilidad de que Sendic sea candidato. "Desde el punto de vista judicial, esto no inhabilita para nada", señaló Pérez.