PRECANDIDATOS “NO PUEDEN” ESTAR EN POSICIÓN DE GOBERNANTES

Astori reconoció descontento por cuestionamientos éticos: “A Sendic y De León hay que sancionarlos”

13.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció el descontento de la ciudadanía e hizo una diferenciación entre dos tipos: un descontento "por la positiva" y otro "por la negativa".

@Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Consultado en Hora de cierre (Radio Sarandí) por el humor de la ciudadanía respecto al gobierno, Astori señaló que "la sociedad ha cambiado mucho" y que entre esos cambios "el descontento es una de las características más importantes", según consigna Montevideo Portal.

Sin embargo, dijo que el descontento "no es siempre del mismo origen o basado en el mismo fundamento".

"Voy a usar un elemento un poco raro", anunció. "Hay un descontento por la positiva, en el sentido de que hemos avanzado mucho, reconocemos los resultados, pero luego de conocida la situación a la que hemos podido llegar yo aspiro a más, y el gobierno no me está dando aquello a lo que aspiro", ejemplarizó.

"Y hay un descontento por la negativa, porque realmente hemos tenido cuestionamientos éticos en el plano de la conducta humana que han dejado a la gente muy enojada, con razón, y que la gente espera que se corrija, que se sancione", agregó.

Además, el ministro reconoció que ambos tipos de descontento "generan una situación que se refleja, por ejemplo, en las encuestas" y dijo que primero hay que "reconocer la situación" y "encarar el cuestionamiento ético". "Eso no nos puede pasar, eso es una erosión muy grande a una actividad humana fundamental que es la política", sentenció Astori.

En este sentido, señaló que las sentencias del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio sobre Raúl Sendic y Leonardo De León son "absolutamente lapidarias" y opinó que hay que sancionarlos.

Por otro lado, fue consultado por la situación de la ministra Carolina Cosse y el intendente Daniel Martínez, que aún no abandonaron sus funciones públicas a pesar de haberse declarado como precandidatos para las elecciones de 2019.

"Lo discutimos en Anchorena en enero de este año", recordó y agregó que la discusión no puede pasar por "estar en campaña". "La contradicción que hay que evitar es la que existe entre ser candidato y ser gobernante, porque yo puedo decir 'no estoy en campaña' pero al mismo ser ministro y eventual candidato a un cargo de responsabilidad. Esa contradicción yo creo que es negativa y hay que evitarla", explicó.

"Uno puede no salir de la casa pero estar tomando decisiones como gobernante e incurriendo en el riesgo de estar contradiciendo el interés nacional. Yo fui candidato en 2009 y en setiembre de 2008 me fui del ministerio de Economía para poder competir, en aquel caso con José Mujica, por la interna. Me fui mucho tiempo antes", concluyó.