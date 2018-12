De 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario de la muerte del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

RECTIFICAR ESTÁ BIEN

Líder de Podemos acusado de recibir dinero ilegal de gobierno de Venezuela e Irán

13.12.2018

MADRID (Uypress) - Pablo Iglesias compareció en la comisión sobre financiación de partidos del Senado español durante cuatro horas. El líder de Podemos negó haber recibido dinero del gobierno de Venezuela.

Foto Uly Martín

“Podemos no ha recibido dinero del Gobierno de Venezuela”, además de reconocer que “la situación política y económica [del país] ahora es nefasta. No comparto algunas cosas que dije en el pasado. Rectificar en política está bien”, dijo Iglesias.

Consigna El País de Madrid que de la comisión sobre financiación de partidos se retiraron todos los que tienen representación en la Cámara alta. El PP se quedó y no quiso desaprovechar la oportunidad para centrar la sesión en Venezuela y la vinculación del secretario general de Podemos con el expresidente Hugo Chávez.

Aznar se basó en videos de la televisión venezolana en los que aparece el dirigente político loando la figura del mandatario ya fallecido.

"No he trabajado para el Gobierno venezolano, pero aquí no estamos para hablar de mi vida", respondió Iglesias.

Luis Aznar no salió de esta línea estratégica y recordó la comparecencia de hace una semana del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Torbatú.

El magistrado apuntó hacia el Foro de São Paulo, impulsado por “la ultraizquierda” en los años noventa, como matriz para extender su ideología por el mundo mediante fondos de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua y financiar partidos “incluso en España”.

"Si alguien afirma que ese foro financió a mi partido le digo rotundamente no", dijo Iglesias. "Si la pregunta es que cualquier Gobierno extranjero, o cualquier organización exterior, o que Podemos ha tenido cualquier tipo de financiación ilegal, la respuesta es no. Y aquí traigo las pruebas", afirmó.

Aznar aseguró que Interpol cuenta con pruebas de que, siempre según su versión, confirman la supuesta financiación venezolana que Podemos recibió a través de la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales). Sin mencionar las cantidades, hacía referencia a los fondos de más de siete millones de euros que entre 2003 y 2011 percibió esta institución a la que estuvieron vinculados varios de dirigentes de Podemos, cuando la formación aún no había nacido. "Usted cobraba de esta fundación, que a su vez cobraba de Venezuela, y esta documentación está en manos de la Interpol. Igual que el señor Monedero y Errejón", afirmó el senador popular, hilando el caso con otra supuesta vinculación con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Odebrecht.