Almagro cuestiona al TCP del Frente Amplio: “Pretende juzgar la ética de una persona desde su propia falta de ética”

De 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario de la muerte del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Inicio | Política Te encuentras en:

CARTA COMPLETA

Almagro cuestiona al TCP del Frente Amplio: “Pretende juzgar la ética de una persona desde su propia falta de ética”

14.12.2018

WASHINGTON (Uypress)- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó, a través de una carta pública, que lamentaba que solo se hayan considerado parte de sus expresiones públicas, y se haya ignorado arbitrariamente las declaraciones en las que rechaza la violencia como opción.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

"No hago públicas estas líneas como defensa. Si la decisión ya la tomaron hace tiempo, lo hago porque hay decisiones que marcan y definen a una colectividad política, a un partido de modo, según informa Montevideo Portal.

Almagro agregó que es "lamentable que ese tcp tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de denuncia, ni de acusación, ni dar vista de actuaciones o testimonios o medios de prueba y sin siquiera darle a conocer sus conclusiones".

"He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Ello tiene la misma sustancia de las dictaduras que he confrontado por su absurda falta de garantías para hacer valer derechos fundamentales", agregó.

Además cuestionó que no se ofreció "la más mínima garantía de acceso a un debido proceso, sin la más mínima transparencia de procedimiento, sin el más mínimo sentido de la justicia".

Por otra parte, asegura que la mayor inmoralidad del Tribunal de Conducta de la fuerza política es "evitar la discusión en el marco ético que debe ser abordado, esto es el de la dictadura venezolana y la cubana, esto es respecto a la crisis humanitaria que vive Venezuela, la crisis migratoria, los torturados y asesinados por la dictadura, los presos políticos de la misma. Lo hacen para evitar hablar del hambre del pueblo venezolano, de 1os y venezolanitos que mueren de desnutrición infantil o de los que mueren por no poder hacer diálisis o por no tener insulina o los que mueren de cáncer porque el régimen les niega quimioterapia a los que no presentan carnet de la patria".

"Cuando la verdad no es admitida dentro de una organización ello significa que su construcción política se está edificando sobre la mentira y la falsedad", señaló.

Por otra parte, señala que el estatuto del Frente Amplio prevé que las competencias del TCP alcanzan a quienes ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno. "No es mi caso", indicó Almagro.

"Ustedes están juzgando a un funcionario de un organismo internacional que, eventualmente, es además frenteamplista. No hay interpretación posible que les permita hacerlo. (...) No tengo cargo de confianza política, no tengo cargo en el FA, no estoy militando por razones obvias, ni estoy afiliado. No tengo ningún vínculo con el FA que pueda ser interrumpido, en ninguna forma, ni jurídica, ni personal, ni política", subrayó.

Documentos asociados:

Carta-Personal-Abierta-Al-Tcp-FA.pdf -