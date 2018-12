De 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario de la muerte del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Solo un 12 % del gasto público mexicano será para inversión

14.12.2018

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El prepuesto del Gobierno federal mexicano para el año próximo 2019 suma 275.000 millones de dólares, sin embargo, de ese total solo el 12% es para obras públicas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa.

El gasto en pesos asciende a 5,5 billones, pero "todo está comprometido para el pago de la deuda [30.000 millones de dólares], para transferencias a estados y municipios [60.000 millones de dólares], en pensiones y jubilaciones [40.000 millones de dólares], servicios y nómina salarial [65.000 millones de dólares]", afirmó el mandatario.

Como consecuencia, "el gasto de inversión es de 700.000 millones de pesos [35.000 millones de dólares], poco más del 10% del presupuesto general", añadió el mandatario.

"Hemos hecho una reingeniería para cubrir todo lo que se requiere, el año próximo estoy pensando que tendremos crecimiento económico y aumentará la recaudación, vamos a corregir la evasión fiscal, que se fuga por ejemplo con facturas falsas o corrupción en aduanas", agregó al ofrecer las líneas generales del documento que enviará al Congreso el 15 de diciembre por la tarde.

Otras formas de pérdidas de los recursos públicos, además de la corrupción que antes se llevaba un 10% del gasto, son el robo de combustible, que según el mandatario se lleva hasta 70.000 millones de pesos, que equivale a 3.500 millones de dólares, una cifra récord para ese delito.

Sin embargo, considera que "si tapamos los hoyos", y si se elimina el sobreprecio de obras, de dos o tres veces del costo original, "si corregimos todo eso, nos va a alcanzar para el desarrollo el presupuesto, garantizamos los recursos para todos nuestros compromisos de campaña".

Todas las dependencias han hecho un "esfuerzo de austeridad, sin sueldos elevados, sin cargar la mano a los de abajo, ni oficinas de lujo, es un avance", afirmó.

Aplaudió que la disminución del presupuesto en la Cámara de Diputados es de 20% en términos reales.

"El poder atonta"

López Obrador dijo que el nuevo enfoque del gasto público austero es posible gracias a un cambio de mentalidad, tras su triunfo electoral.

"El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, este es un buen momento para México, por el cambio de mentalidad que ha ocurrido", afirmó el líder de la izquierda nacionalista.

Apuntó que, a diferencia de otros países, "donde ha habido revoluciones y la gente sigue pensando igual, ahora, de manera pacífica, aquí ha ocurrido un cambio de mentalidad, eso es lo más importante" en el proceso que encabeza.

Destacó, además, el esfuerzo en educación, por ejemplo, la creación de 100 universidades en las regiones más apartadas y empobrecidas. Esos centros de estudios superiores serán "gratuitos", con un presupuesto modesto de 50 millones de dólares, para los cuales el nuevo Gobierno ya obtuvo terrenos, donados por comunidades y pequeños propietarios.

El presupuesto incluye 300.000 becas de unos 120 dólares mensuales para estudiantes de educación media y superior, gracias al ajuste de gastos, sobre todo a la rebaja de altos salarios.

También rechazó que en su cruzada anticorrupción aparezcan expresiones de violencia, como un incidente en el que un grupo de manifestantes oficialistas acosó a personal de la Suprema Corte.

"Que no se humille a nadie, no me gustan las protestas violentas, somos partidarios de la protesta pacífica, de la no violencia, en este diferendo sobre los sueldos hay instancias responsables, que sean ellas las que resuelvan", afirmó.

López Obrador dijo tiene "una buena relación" con los otros poderes: "Vamos a respetar su independencia para que ya no exista el poder de los poderes que ha sido la presidencia", puntualizó.

Finalmente destacó dos proyectos emblemáticos: la construcción de una refinería y un tren turístico para conectar las joyas arqueológicos de la zona maya, en la península de Yucatán, frente al mar Caribe.

Informó que el fin de semana próximo presentará el plan de producción petrolera en Ciudad del Carmen, (costa del Golfo de México) y el de la construcción del Tren Maya en Palenque, Chiapas.