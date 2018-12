El divide y vencerásDe 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

El divide y vencerás

William Marino

14.12.2018

Al parecer van llegando las aves de rapiña de nivel internacional, pues a nivel nacional ya teníamos a "billetera mata galán".

La definición de aves de rapiña es: "son aquellas que cazan para alimentarse de la carne de sus presas. También conocidas como aves rapaces, estos animales cuentan con garras de gran tamaño y pico afilado que le permite dominar otras especies y desgarrar la carne"

En el mundo hace ya unos cuantos años que está el tema que los países los deben de dirigir los empresarios y no los políticos, pues los mismos son "todos corruptos". Los ejemplos abundan, los Macri, los Somozas, los Macron, los Trupm, aunque también se podría escribir de todos aquellos militares que dieron su golpe de estado con el auspicio de los EE.UU. y los grandes empresarios detrás. Ahí al no existir "cuentas claras", todo pasa desapercibido. En nuestro país, estos temas siempre estuvieron al margen, pues los controles, casi ni existieron y los que existían poco se aplicaban. En América, las grandes corrupciones y aun compra de países enteros, siempre estuvieron a la orden del día ¿O nos olvidamos de la United Fruit Company, que termino cometiendo unos de los asesinatos en masa más grande de América? El mismo fue en Colombia y en este diciembre hace 90 años de esta masacre. No fue la única, pues los gobiernos impuestos por los EE.UU. y por momentos Inglaterra, traían como desembarco las grandes empresas de aquel entonces que terminaban regando de sangre el suelo americano. Pero los tiempos cambian y hoy los "golpes de estado" funcionan de otra manera, como estamos en la era de la globalización y consumismo pasa más desapercibidos. Finalizada la segunda guerra mundial hasta los 80 del siglo pasado, fueron años donde la derecha no respetaba a los pueblos de América. Fue por eso que gobernantes y/o candidatos como Jorge Gaitán en Colombia (1948), Jacobo Arbenz (1954) en Guatemala, Fidel Castro (1959), Salvador Allende (1973), fueron los que cambiaron el curso de la historia de América Latina. A partir de la década del 80, sin olvidar la derrota militar que le infringieran los Vietnamita, a los EE. UU., comienzan a ver que el tema no era militar, era cambiar métodos. Lo primero era tener TODOS los medios de comunicación posible, con nuevos métodos de penetración en los hogares. La otra era la "compra" y conquista del poder judicial, ajustándose al lema "con la ley todo sin la ley nada". Pero la ley es fruto de gobiernos derechistas, en ocasiones No ajustados a derecho. Pero es la ley.

Lo antes escrito es para ubicarnos en los últimos 25 años con triunfos de gobiernos de izquierda y/o partidos pensando más en la felicidad de sus pueblos. Aquí en nuestro país la izquierda llega al gobierno de Montevideo en 1990, eso significaba gobernar la mitad del país. Quince años después el Frente Amplio llega al gobierno nacional con mayoría absoluta, la derecha se descoloca. Allí se oirá el berrinche de los Rosados, los cambios de táctica en lo electoral pues es su deseo tener los órganos de control, pues son la oposición. Hablan hasta de realizar un gabinete paralelo, pero aun así el Frente Amplio gano por sexta vez Montevideo y por tercera vez en lo nacional. En las últimas elecciones la oposición, es decir la derecha, sabían que con sus "viejos políticos", todos muy reconocidos por sus mañas, no podían ganar y es ahí donde aparece por arte de magia "Billetera mata galán", pero curiosamente pasadas las elecciones Municipales, le pega una patada al tablero y funda el Partido de la Gente. Su lucha lo dice bien claro es contra el Frente Amplio. Contratan en el exterior expertos en varios rubros para que los asesoren en diferentes materias, es decir traemos "rubios del norte". Desde lo alto de los cielos un buitre ve que aquí puede haber mucha carroña para comer, si la derecha logra sacar del gobierno, a esos dirigentes procedentes de los extractos sociales que no son de raíces políticas conservadora. Por eso aparece gente desconocida, con mucho poder económico, con vínculos empresariales y emparentados con las mafias más duras del mundo: dicen somos del Partido Nacional porque es el único que puede salvar al Uruguay de..... Los blancos unos aplauden otros miran de reojo, otro lo quiere enviar a la comisión de ética porque "se dice que le debe unos pesos al banco país". Un viejo cine hace las veces de local de presentación, a todo trapo, se presenta "el buitre" con una carteleria a todo lujo, pero muy sobrio. Su discurso sonó como a los que pronunciaba Torterolo con un lenguaje "cantinflesco". El buitre dicen que compro un equipo de futbol. ¿Querrá comprar un país?

Aunque aún faltan unos 167 días para las internas y 317 días para las que duelen, en octubre, nuestro Frente Amplio, pasado el congreso más pequeño de su historia, que nos dejo un programa inconcluso y cuatro candidatos aprobados, pero aun NO todos en las calles. Una MILITANCIA, que muchos no quieren que salga a la calle, locales cerrados, los que están abiertos están bastante alejado del vecino. Su bandera, la Roja, Azul y Blanca, aun brilla, pero de ausencia. La pasada semana alguien me decía que NO hablara más de la militancia, pues ahora es el voluntariado el que realiza las tareas. Además para realizar política se necesita dinero mucho dinero y el Frente no lo tiene, aunque ahora parece que tampoco tiene militancia. Perdón debí decir "voluntariado".