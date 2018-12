Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 765: El tercer pecado de la izquierda: el lumpen

15.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 17 titulando en su portada: 'El tercer pecado de la izquierda: el lumpen'.

Alberto Acosta, Alain Bihr, Emilio de la Peña, Theotonio Dos Santos, Bruce E. Levine, Pablo García Abia, Romaric Godin, Alejandro Nadal, Chistopher Lydon, Rafael Poch, Carlos Abel Suárez, Cristina Piccino, Esteban Valenti





El tercer pecado de la izquierda: el lumpen

Por Esteban Valenti



Una diferencia muy importante entre el Uruguay del 2004 y el actual, luego de 14 años de gobierno frenteamplista es la extensión territorial, ideológica y moral del lumpenproletariado. Simplifiquemos: el lumpen.







Francia: Los “chalecos amarillos”: ¿porqué y cómo comenzaron? Análisis y propuestas

Por Alain Bihr



No es preciso recordar la amplitud de un movimiento sin igual por la sorpresa general que ha provocado su despliegue y que dilata su duración y radicalización; y que, al contrario su propia existencia y su transcurso implica plantearse algunas cuestiones teóricas y políticas.







Noam Chomsky cumple 90 años: cómo un anarquista estadounidense ha logrado mucho más que sobrevivir

Por Bruce E. Levine



“Aquel que reivindica el carácter legítimo de la autoridad tiene además la obligación de justificarla. Y si no puede justificarla, es ilegítima y debería desmantelarla. A decir verdad, creo que el anarquismo no es mucho más que esto”—Noam Chomsky







G20: 'road show' de engolados

Por Carlos Abel Suárez



“El colapso de la civilización y del mundo natural está en el horizonte”, aseguró Sir David Attenborough, al inaugurar la cumbre de la ONU que se realiza en Katowice, Polonia, sobre el cambio climático. El científico advirtió, al dirigirse a representantes de unos 200 países, que “el tiempo se acaba (…) la gente habló, quiere que ustedes tomen decisiones”, refiriéndose a los líderes del mundo. “El análisis científico ambiental ya no es tan necesario para resolver el cambio climático como lo es la implacable y valerosa voluntad política”, recalcó.







Brasil: Teoría y políticas económicas

Por Theotonio Dos Santos



Muchos gobiernos electos están subyugados a sus bancos centrales, bajo el pretexto de que son instituciones independientes, por encima de las prácticas "inmorales" de los políticos. Por "política" debe entenderse elecciones y la participación de los pueblos que son los principales afectados por las decisiones de los políticos y las acciones “políticas” de estos bancos. Es así como intereses absolutamente minoritarios de la población rigen la economía mundial y consiguen obligar a las grandes mayorías a someterse a la dictadura tecnocrática llamada Bancos Centrales 'independientes'.







Katowice, cita con el destino

Por Alejandro Nadal



Se acabó el tiempo. Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse 45 por ciento antes de 2030 para mantener el calentamiento global por debajo del umbral de 1.5 grados centígrados para finales de este siglo. Desgraciadamente, el más reciente estudio del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) muestra que después de permanecer constantes durante el periodo 2012-2016, las emisiones han vuelto a recuperar su ritmo de crecimiento. La atmósfera no va a esperarnos.







La izquierda italiana en ruinas y en curso de reconstrucción

Por Romaric Godin



La izquierda italiana constituye apenas una quinta parte del electorado y está muy dividida. A falta de espacio político, la reconstrucción se presenta llena de escollos.







Bernardo Bertolucci: Cine, deseo, revolución

Por Cristina Piccino



Siempre es difícil afrontar una noticia que te pilla desprevenida. Es verdad que llevaba tiempo enfermo Bernardo Bertolucci, pero a pesar de ello seguía preparando proyectos, dejando puertas abiertas, «vida al trabajo», con una nueva película en fase de escritura que contaba con rodar, quizás «pequeña» como la anterior y magnífica Lo e te [Tú y yo] (2012) e igualmente inquietante, con una energía imprevista e imprevisible que, mientras la veía, pensaba: parece la película de un muchacho. Pero él lo era....







ANDALUCIA. Paisaje después del austericidio

Por Emilio de la Peña



Andalucía, la comunidad con mayor población de España, ha sufrido más que el resto la crisis: renta per cápita aún menor, más parados, mayor riesgo de exclusión, más pobreza energética...







Imperios combatientes

Por Rafael Poch



Hacia una crisis de régimen en Francia

Si el fuego prende finalmente en las 'banlieues', entonces sí que estaremos en la estela de las grandes insurrecciones sociales francesas que tanto oxígeno han proporcionado a la libertad y el progreso social en Europa desde 1789.







El lado oscuro del Universo

Por Pablo García Abia



No pasarán muchos años hasta que sepamos qué es realmente la materia oscura



Joven Ahlam –le dijo el maestro–, nada de lo que ves en el Universo es lo que parece. No son molinos de tierra y piedra, sino gigantes cuánticos de música celestial







Entrevista a Noam Chomsky. Destruyendo la democracia

Por Chistopher Lydon

El Viejo Topo



Nota de edición: Noam Chomsky cumplió el pasado viernes (7-12) noventa años. En esta entrevista, el gran lingüista y activista vincula la laminación de los valores democráticos con la caída de la tasa de beneficios y la alternativa fabricada por los amos del poder: el neoliberalismo.







70 años... no son nada. Derechos humanos y derechos de la naturaleza, un aliento de esperanza

Por Alberto Acosta

Rebelión



“Levántate, en pie, defiende tus derechos.

Levántate, en pie, no dejes de luchar”

Bob Marley



Setenta años de la Declaración de los Derechos Humanos parecen nada; tal como los siglos transcurridos desde la Revolución Francesa, cuando se asumieron los Derechos del Hombre y del Ciudadano (por no mencionar el trágico destino de quien, en aquel momento, pidiera los Derechos de la Mujer y la Ciudadana).







