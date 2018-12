Para Sartori la búsqueda de los desaparecidos no es de actualidad y tampoco es prioridad

No toquen nada. Sordos y agotados.La punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de los reclamos de los pacientes?La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaEl derecho a un proyecto político nuevoBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempoEl divide y vencerásDe 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Aclarando

Para Sartori la búsqueda de los desaparecidos no es de actualidad y tampoco es prioridad

17.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – El novel precandidato blanco, Juan Sartori, sostuvo que la situación de los desaparecidos y la falta de respuestas es un tema ideológico y no le resulta “prioritario”.

(Foto: Javier Calvelo/adhocFOTOS)





Juan Sartori, más conocido por ser un millonario dueño de Union Agriculture Group (UAG) y de un club de fútbol de la segunda división inglesa, ha decidido incursionar en la política nacional.

Afirma que luego de haber estudiado la historia nacional se decantó por comparecer por el Partido Nacional, y es así que llegó a un acuerdo con el veterano político nacionalista Alem García, y competirá a través de su agrupación, Todo por el Pueblo.

Sartori presentó días atrás su candidatura con un acto en el Teatro Metro, en el centro de Montevideo, y hasta ahora ha evitado cualquier definición programática, con el argumento de que están estudiando.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a La Diaria para su suplemento de fin de semana, manifestó, respecto al tema de los desaparecidos que se trata de "un tema ideológico que venimos cargando desde hace tantos años... y cada vez es menos relevante. ¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia, o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad".

Ante la pregunta de si la búsqueda de los desaparecidos es un tema ideológico, Sartori respondió que "lo transforman todo en un tema ideológico. Entonces, hoy no es para nada la prioridad de acción, el tema en el cual hay que enfocarse o pasar tiempo discutiendo. Yo soy de otra generación, hay cosas que me ocupan más. Mi visión es esa".