Grupo de dirigentes de Rumbo de Izquierda se declara independiente

Las cucarachas y los humanosLa quema de brujas“La mañana siguiente”El tercer pecado de la izquierda: el lumpenNo toquen nada. Sordos y agotados.El derecho a un proyecto político nuevoLa punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de los reclamos de los pacientes?La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempoEl divide y vencerásDe 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amor¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?Carta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Inicio | Política Te encuentras en:

INDEPENDIENTES

Grupo de dirigentes de Rumbo de Izquierda se declara independiente

18.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El grupo, liderado por la diputada Stella Viel, informó mediante un comunicado que decidieron declararse frenteamplistas independientes y que buscan “sumar esfuerzos” con “los compañeros y compañeras del Frente Amplio” para lograr un cuarto gobierno.

Foto Twitter

Afirmaron que seguirán apoyando la precandidatura de Carolina Cosse.

Viel fue una de las dirigentes que el año pasado decidió dar un paso al costado del sector Compromiso Frenteamplista (lista 711) y conformar el sector Rumbo de Izquierda.

El 27 de junio del año pasado, luego del primer Plenario del novel sector, Viel dijo a La Diaria que su partida del sector no tenía “nada que ver” con la situación del ex vicepresidente, Raúl Sendic, sino con algunos temas “ideológicos”, así como otros vinculados a la “ética”, entre los que destacó que hace más de un año que el sector no se reunía en bancada y que era necesario volver a estar en “la calle, en el comité de base y en la comisión fomento del barrio”.

En el comunicado, el grupo de frenteamplistas independiente planteó que el oficialismo “es y será” un “celoso guardián” de la conducta de sus militantes y, por último, manifestó que Cosse es la “alternativa” para conducir “los grandes cambios que se avecinan”, y es quien tiene la “mente más clara” para entenderlos, además de ser “la mejor preparada para liderar este proceso”, consigna La Diaria.

Viel dijo a dicho medio que el objetivo es lograr el cuarto gobierno y, para ello, optaron por tomar “otro camino”.

Planteó asimismo que “sencillamente” decidieron seguir los pasos de “tantos independientes frenteamplistas, como Víctor Licandro y Líber Seregni, y muchos más que caminaron en ese horizonte” y que por ahora no piensan darle nombre al grupo.

El senador Marcos Otheguy, líder de Rumbo de Izquierda, explicó que Viel “quiere liderar un espacio dentro del FA” y considera que es “legítimo” que asuma la iniciativa de construirlo. “En este momento se va a necesitar una fuerte militancia”, consideró, y deseó: “Ojalá les vaya muy bien”.