CONSTRUIR CON CONTENIDO Y PORVENIR

Vázquez inauguró LIII Cumbre del Mercosur

18.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - En su discurso de apertura el presidente Tabaré Vázquez subrayó que la integración tiene sentido si toma al ser humano como raíz y objetivo.

Foto Presidencia

Agregó que la formación de la ciudadanía asegura el progreso de las naciones y que la desigualdad afecta a quienes la padecen, descalifica a la sociedad e hipoteca su gobernanza.

Llamó a construir un Mercosur “con contenido y porvenir”. “Si la integración no tiene al ser humano como raíz y objetivo, y no es clave de ciudadanía y de democracia, no tiene sentido; podrá ser una sigla, o un cronograma de reuniones, pero no tendrá contenido ni porvenir”, definió el presidente Vázquez ante los mandatarios y diplomáticos que integran el Mercosur, reunidos este martes 18 en Montevideo.

En ese sentido, Vázquez subrayó que la pobreza disminuyó en los últimos 15 años pero los niveles de desigualdad se mantienen y, en algunos casos, aumentan. Advirtió que “la pobreza y la desigualdad duelen a quienes las padecen, descalifican a la sociedad e hipotecan, muchas veces, su gobernanza”. “Para progresar, no hay que crear consumidores, hay que formar ciudadanos”, subrayó.

Sobre el relacionamiento internacional del Mercosur, destacó los avances en las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio, con Canadá, con Corea del Sur y con la Comisión Económica Euroasiática, con la que se suscribió un memorando ayer.

“Siempre estamos dispuestos a explorar posibilidades en términos y plazos razonables, pero no a perder tiempo ni a firmar cualquier tipo de acuerdo”, aseguró.

“El Mercosur no es ni será perfecto, probablemente ni siquiera sea lo que cada uno de nosotros razonablemente desea para este bloque, pero es lo mejor que quienes lo integramos hemos sabido o podido construir en forma conjunta, en un contexto dinámico y complejo”, consideró.

La LIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados se desarrolló en la sede administrativa del grupo, en Montevideo, con la participación de los presidentes de Brasil, Michel Temer; de Paraguay, Mario Abdo, y de Argentina, Mauricio Macri, quien asumió la presidencia del Mercosur por los próximos seis meses.

También participó el presidente boliviano, Evo Morales, y el canciller chileno, Roberto Ampuero.

Durante la presidencia temporal de Uruguay, comenzaron las negociaciones sobre facilitación del comercio dentro del Mercosur, revisión del arancel externo común, reforma y continuidad del Fondo de Convergencia Estructural, y fomento a las micro y pequeñas empresas. Además, se extendió por seis meses la ejecución de fondos para la agricultura familiar, y fueron definidas acciones para impulsar la ciberseguridad, certificación digital y gobierno electrónico.

Fuente: Presidencia