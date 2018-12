El MPP y la operación Bergara¿Cómo no me voy a reír del Decreto 349?Las cucarachas y los humanosLa quema de brujas“La mañana siguiente”No toquen nada. Sordos y agotados.El derecho a un proyecto político nuevoLa punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de los reclamos de los pacientes?La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempoEl divide y vencerásDe 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amor¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?Carta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

El MPP y la operación Bergara

Esteban Valenti

20.12.2018

Me había comprometido conmigo y con los lectores a no escribir nuevamente hasta el 15 de enero, pero el hombre propone y la política dispone.

En estos días se cumplió un nuevo paso, se construyó un nuevo eslabón de la cadena con la que quieren terminar de ahorcar a Danilo Astori, a Asamblea Uruguay y al FLS. Se fueron de la 2121 un grupo de dirigentes y militantes del departamento de Canelones. Enviaron una carta que no explica ninguna de las razones de su alejamiento, porque en realidad hay una sola, se van con Mario Bergara y poco más.

Abandonan al mayor ataja penales de la izquierda uruguaya, Danilo Astori y el más odiado ideológicamente por parte de la derecha el que, junto a Carlos Mahia les dio los votos a esos emigrantes para atornillarse en sus sillones.

En el FA se abrió el periodo de pases y de creación nuevos grupos. ¿Alguien puede creer que hay 38 visiones políticas e ideológicas diferentes en el FA o en el universo? Lo que si hay son muchos apetitos.

No se van como ciudadanos comunes, como militantes, se van firmando su renuncia con sus nombres y sus cargos, porque eso es lo fundamental, los cargos, eso es lo que hay que defender, otra que la renovación y otras bellas palabras. Emigran porque no quieren arriesgarse con el sector que les dio confianza, respaldo y los ungió en sus actuales posiciones. Y de paso y sin saberlo – eso espero – aunque no estoy seguro que esta afirmación valga para todos, colaboran con el plan de liquidar a la 2121.

Algunos días antes, se fue de la 2121 y fue recibida por Mario Bergara con bombos y platillos Graciela Villar, una edila de Montevideo, que fue la que planteó por iniciativa propia y “espontánea”, la pregunta si Esteban Valenti con sus artículos y declaraciones sobre ANCAP y Raúl Sendic representaba al Frente Liber Seregni y si representaban en especial a Astori. ¿Lo recuerdan? Fue por eso, y por la prensa que me enteré que ya “no representaba las opiniones del FLS”.

En algunos actos, no muy concurridos por cierto -debe ser por lo que dijo con toda claridad Sendic hace pocos días, los frenteamplistas se fueron masivamente hacia cargos en el Estado…- el precandidato Bergara estuvo acompañado del primer eslabón de la cadena del ahorcamiento, Enrique Pintado.

Enrique Pintado sigue siendo senador, fue ministro de la 2121, seguramente por su enorme caudal de votos y no porque el dedo de Astori lo haya señalado con energía y precisión. Pero desde que era ministro de Transporte y Obras Públicas fue un fiel escudero, más allá de toda devoción institucional, de José Mujica. Fue senador por ser el primer suplente de Astori pero, desde hacía mucho tiempo coordinaba directamente en la chacra o en el senado y siempre en la misma dirección, la del viento dominante en el FA, el MPP.

Obviamente también se fue de la 2121 en busca de lugares más soleados. Tiene años de sindicalismo y política y sabe que las chances de que Bergara sea el candidato del FA en estos tiempos son más que remotas, un banquero del estado candidato del FA, es tan posible como que los helados se sirvan bien calentitos. Imposible.

¿Entonces por qué jugarse? ¿Por razones ideológicas? No me hagan reír. Es el principal articulador del plan Bergara, como extractor y competidor de votos de Daniel Martínez, el mismo idéntico modelo de la candidatura de Marcos Carámbula en el 2009, para sacarle votos a Danilo Astori. No sabemos si en esta oportunidad logrará que Carolina Cosse sea la candidata del FA, pero seguro que ese movimiento tan poco sutil no es por razones programáticas, sino por cargos, por un cachito de poder. Como los huesos que Mujica les tiró a la lista 5005, gran impulsora de la candidatura de Carámbula.

Solo será cuestión de esperar, en la carta de los emigrantes de Asamblea Uruguay de Canelones, además de no aportar razones de ningún tipo, que no sean declamaciones para una fiesta infantil, no dicen lo principal, que se van con Bergara. Esperemos. ¿Por qué no lo dicen con toda claridad?

¿Y por qué con Bergara? No tengo dudas que muchos compañeros de Banderas de Líber, que en varias oportunidades manifestaron diferencias públicas o filtradas, pero diferencias al fin, con el liderazgo de Astori, tienen las mejores intenciones, pero hay otros que sus mejores intenciones son un carguito. Otro. A nivel nacional o en alguna intendencia…

¿Votar a Bergara es un gran sacrificio? No, si no se conoce toda la realidad. Si sigue primando la hipocresía y seguimos soportando en silencio la enormidad de que sigue siendo un seregnista auténtico. Por favor.

Ya no era ni seregnista ni del FLS, cuando ocupando el Ministerio de Economía y Finanzas luego de que saliera Fernando Lorenzo, convivió y ayudó a la gestión de Sendic en ANCAP y al desmadre en otros entes y proyectos. Y no fue solo el silencio y la ruptura con Astori, fue complicidad concreta. Fue Bergara que le autorizó a ANCAP subir las tarifas de los combustibles a pedido de Sendic para cubrir los escandalosos costos de distribución aprobados por el directorio del ente. Fue uno de los últimos actos del gobierno Mujica en febrero del 2015. Y ni así logró salvarlo del descalabro.

Oh casualidad, cuando explotó el escándalo ANCAP y sus terribles pérdidas, su responsable Raúl Sendic cargó todas sus baterías acusando a Astori y a Lorenzo, pero no dijo una sola palabra contra Bergara, que estuvo ocupando el MEF más de un año y medio del desastre ANCAP. Si tienen dudas lean las actas de la comisión investigadora de la empresa petrolera y verán la diferencia en las declaraciones entre Astori y Lorenzo y del otro lado, muy del otro lado las de Mario Bergara.

Luego de la elección de Tabaré Vazquez, la expectativa manifiesta de Bergara era seguir siendo el ministro de economía y que Astori fuera el canciller. Tengo testimonios estridentes.

Bergara se ofendió y desde ese momento las relaciones con el equipo económico dirigido por Astori fueron escasas o nulas, nada fuera de lo estrictamente necesario institucionalmente. Que me desmientan.

Allí se comenzó a tejer la cadena, desgraciadamente con la contribución del propio Astori, que cayó en las trampas y zancadillas que le tendió Mujica, que le prometió que lo apoyaría en su candidatura a la presidencia.

Con un poco de imaginación, incluso los más devotos defensores y promotores de Bergara, que piensen lo que hubiera hecho y dicho Seregni del peregrinaje a la chacra de Mujica durante muchas semanas para preparar su precandidatura, su participación en el casting en la sede del MPP con los otros tres precandidatos y sobre todo del silencio, espeso, total, pesado, de Bergara sobre el desorden, el descalabro y las barbaridades que todos sabían en el gobierno que estaban sucediendo en ANCAP. Incluso, lo que hubiera dicho el general de poner al frente de la principal empresa del Estado, a alguien que en su vida había manejado un kiosko de barrio o trabajado en un kiosko y ganado un sueldo fuera del Estado, en medio del silencio general del gobierno. Esa no es responsabilidad solo de Bergara.

Pero la frase pronunciada por Bergara, ya en esta campaña de que no hay gran diferencia entre el FLS y el MPP ¿Se acuerdan? Es lo más funcional al proyecto de la uniformización del FA que escuché en muchos años. Y es un aporte invalorable a la derrota del FA. Y además es falso.

La colonización ideológica y política de parte del MPP fue muy hábil y muy profunda, lo que no pueden pedirnos es que todos seamos cómplices, aunque nos hayamos ido, porque es un peligroso proyecto para todo el país. No lo pueden pedir ni los colonizadores, ni los colonizados. Aunque haya gente honesta, trabajadora y con buenas intenciones en algunos de esos proyectos.

Los tornillos y las cadenas, son una ideología, pero no se pueden confesar y a la larga se herrumbran. Pero mucho peor son las visibles intenciones finales, el fin de esta película, quieran o no, algunos espectadores, esto termina con el Frente Amplio totalmente colonizado por el MLN, sin el contrapeso ni del FLS ni del PS. ¿Eso se parece en algo al Frente Amplio original y verdadero? ¿Eso tiene algo que ver con Seregni?

Ese es el camino al desbarranque del país, por la ruta ya transitada por los K o por Maduro, eso sí, a la uruguaya. Y si bien como dice Mujica, perder las elecciones no es ninguna tragedia, lograr que luego de 15 años de gobernar vuelva el pasado blanco y colorado con toda su decadencia, es un milagro difícil de igualar.

Todo con la imborrable e inolvidable consigna de: Sillón o muerte, ¡Venceremos!