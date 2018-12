Michael Añasco

Cacho Feldman, 44 años de ausenciaUn nuevo día…La guerra y la pazO Brasil tem a maior quantidade de mormonas no mundoSaludo de nuevo añoEl MPP y la operación BergaraChalecos amarillos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Va por barrios¿Cómo no me voy a reír del Decreto 349?Las cucarachas y los humanosLa quema de brujas“La mañana siguiente”No toquen nada. Sordos y agotados.El derecho a un proyecto político nuevoLa punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de los reclamos de los pacientes?La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempo13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amor¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?Carta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

O Brasil tem a maior quantidade de mormonas no mundo

Michael Añasco

21.12.2018

Si. Uno de cada 15 brasileños pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (SUD).

Mientras en el estado de Utah patria espiritual de los mormones, son el 60% de sus población -1.660.000 aprox. de sus 2.763.885 habitantes- pertenece a esa filiación. En Brasil hay 1.383.799 nada mal para una confesión que solo aceptaba o restringía-hasta 1974-la inclusión de personas que no fueran de raza blanca.

El 24 de julio de 1847, Brigham Young y otros 146 pioneros mormones se dirigieron hacia el valle de Salt Lake. Desde su formación la Iglesia de los Santos de ÚltimosDías, sufrió persecuciones y asesinato. Consideraban que el Libro de Mormón era una" herejía".El movimiento comenzado en el estado de Nueva York intento establecerse en varios estados de la Unión ,sin éxito. finalizaron en el territorio de Missouri, donde se dio la 1ra Guerra Mormona con enfrentamiento sus milicias y el ejército de la Unión.

Pero el asesinato de Josep Smith junio de 1844, en una cárcel de Illinois, determinó que el sucesor Brigham Young considerara que Estados Unidos no era seguro para los mormones. Seleccionó el Valle del Lago Salado como el lugar para su asentamiento porque, como dijo Young, era "un lugar en esta tierra que nadie más quiere". Habían salido de los Estados Unidos y se encontraron en el territorio mexicano en año de 1846. Una vez que estaban en el nuevo territorio, se establecieron en el valle sin la aprobación del gobierno mexicano o los indígenas las personas que ya vivían esas tierras. Llamaron a su nueva patria Deseret.

La historia mormona en Utah revela que su condición a los migrantes y colonizadores perseguidos. En 1848 México perdía todos los territorios de al norte del Rio Bravo-incluyendo el Valle del Lago Salado-a los Estados Unidos. Pero eso no estaba en los planes de los mormones. El actual territorio del estado de Utah se convirtió en un centro agrícola y comercial .Además un paso obligado de los para ir a California.

En la práctica sea había convertido en un "Estado Teocrático" con ejercito propio. Gran parte del Congreso estadounidense, así como el propio presidente en la época, James Buchanan, querían remover a los mormones del gobierno de Utah. Esto termino mal con un conflicto entre milicias mormonas y tropas federales en 1866.Utah tuvo que esperar hasta 1896 para entrar en la Unión, después que se aboliera la poligamia y fuera redactada una constituciónlaica. En el papel. En la práctica todos los gobernadores del estado de Utah han sido altos dirigentes mormones y la poligamia es practicada hoy en día por grupos mormones disidentes.

Solo para gente blanca.

En los planes del mormonismo no estaba incluir personas que no fueran blancas. Nada de Afro-Americanos, ni asiáticos ni mestizos. De manera más general, después de estas restricciones entraron en su lugar, los misioneros mormones evitarse proselitistas personas de ascendencia africana.

Justificaciones de la restricción. La Iglesia ofrecen varias explicaciones para estas decisiones. Por ejemplo, que se repite una larga data creencia popular que los negros eran descendientes de Caín, una figura bíblica Dios maldijo por asesinar a su hermano. Otros mormones en fecha tan reciente como 2012 han sugerido que los negros tenían que madurar espiritualmente antes de que pudieran permitir la plena participación en la iglesia. Como resultado, el mormonismo históricamente atrajo pocos conversos negros.

Por la mitad del siglo 20, las iglesias evangélicas americanas estaban creciendo rápidamente en todo el mundo, especialmente en África occidental y Latinoamérica se hizo evidente que las restricciones a los miembros de ascendencia africana impedían el crecimiento de la iglesia. En Nigeria se hicieron presentes todo tipo de culto religioso cristianos de adventistas a Católicos. Pero su política racista de su iglesia hizo que este país africano y otros estados vecinos le negaran la visa de ingreso a los mormones. El únicopaís del continente negro donde obtuvieronéxito fue Sudáfrica en la era del Apartheid. En Sudáfrica, los nuevos conversos tenían que documentar su genealogía para demostrar la falta de ascendencia africana antes de que pudieran recibir la ordenación al sacerdocio o el culto en los templos.

Esto llevo a que en 1978 el entonces presidente de la Iglesia Spencer W. Kimball tuviese "una revelación" - que se conoce como " Declaración Oficial 2 " - revirtió restricciones de larga data para las personas de ascendencia africana en la iglesia. Pero también la anterior política racista les hacía imposible la misiones en Sudamérica. La mezcla de genes puede dar como resultado una multitud de colores de piel y de ojos en en una familia o clan familiar. Hoy los misioneros mormones ya no son aquellos rubios grandotes chapurreaban en español. Hoy es común jóvenes paraguayos o chilenos difundiendo su fe.

CIFRAS.

El fin de las políticas racistas de la iglesia, no hicieron que la población de origen afroamericana se volcaran al culto menos del 1% son mormones en EE.UU y menos del 3% a nivel mundial. Totalmente opuesto los hispanos que constituyen el 13% de fieles de los aproximadamente de una población total de 16 millones mormones a nivel mundial. "Los latinos activa, en la vida civil, económica, religiosa y cultural de Utah, de este arco iris de naciones." "Viendo las enormes posibilidades que esta gran nación ofrece, nos animamos, a través de este esfuerzo, a construir un espacio para informarnos, hacer negocios, compartir nuestras miradas interpretativas y tejer una telaraña social que nos permita avanzar hacia nuestros sueños de progreso."según el portal Mormones Hispanos en América"

Jesucristo Hombre de negocios

La Reforma protestante cambió la forma de pensar de los cristianos. Según el sociólogo alemán Max Weber, las virtudes protestantes de ahorro, y la diligencia profesional en la búsqueda de la riqueza dieron a luz al capitalismo moderno.

Los límites entre la iglesia y la economía, no son claros entre los mormones. Sialgún miembro tiene un proyecto viable los hermanos o la propia iglesia invierten en ello. Tienen su propio seguro médico. Están presentes en todo tipo de negocios, sus empresas cotizan en bolsa. El valor de la Iglesia se estima en 40.000. millones de dólares.

Utah paraiso para empresas.

Utah es un buen lugar para vivir en, manifestaba la revista Forbes en 2014. El primer lugar(nro1) donde mejor lugar realizar el negocio en 2014 por Forbes. "Los costos del negocio, la oferta de trabajo, entorno regulatorio, los incentivos fiscales, clima económico, las perspectivas de crecimiento y la calidad de vida," detallaba Forbes. Utah también tiene los mayores ingresos de los hogares, informó Forbes. y se ha mantenido en los 5 primerospuestos. Pero todo tiene su precio: los mormones se están convirtiendo en una minoría.

Convirtiéndose en minoría.

Mormones constituyen la gran mayoría de los residentes de Utah, pero el número de miembros de la población del estado ha ido disminuyendo y continuará haciéndolo en los próximos años, de acuerdo con proyecciones en un informe publicado, The Salt Lake Tribune. La llegada gente desde otros estados y países, la baja natalidad son las principales causas. Si la tendencia persiste, los mormones ya no serán la religión mayoritaria de Utah en 2030. Con las consecuencias políticas probables.

Organización y apertura.

En sus más altos niveles de la iglesia mormona está dirigido por quince líderes: una Primera Presidencia, compuesto por el presidente de la iglesia y sus dos consejeros, y el Quórum de los Doce Apóstoles, que trabajan inmediatamente debajo del presidente. Todos sirven de por vida. Los mormones han tenido un gran éxito misionero en América latina y Asia. Pero nunca ha habido hombres no blancos. Hasta ahora.

Garotos y Chinitos.

En su Conferencia General anual celebrada del 31 de marzo al 1 de abril de 2018 .La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (comúnmente conocidos como los mormones), anunció dos nuevos miembros de su segundo máximo órgano de gobierno, el Quórum de los Doce Apóstoles: Gerrit Gong, hijo de inmigrantes chinos a los Estados Unidos, y Ulisses Soares, un nativo de Brasil. Estos dos hombres son los primeros apóstoles no blancos en la historia del mormonismo que se está convirtiendo en una fe global.

Mormones en Brasil.

Los mormones no creen en el proselitismo de masas. La predicación es "ojo en el ojo" (presencial). En un campo de 8.000 m2 en Casa Verde, zona norte de São Paulo, está el Centro de Capacitación Misionario (CTM), por donde pasan, a la semana, 70 jóvenes candidatos a misioneros. Allí, durante 3 semanas (los brasileños) o 9 (los estadounidenses) reciben clases de cómo convencer a las personas acerca de lo que dice "El Libro de Mormón" y el retorno a la tierra de Jesucristo, fundamentos centrales de la religión. -Aprenden a lavar la ropa, reciben consejos de convivencia y descubren la forma de planificar la rutina, además de las mejores maneras de pasar el mensaje de la iglesia- dice Aldo Francesco ni, director de CTM.

Lo que lleva cada joven al trabajo misionario -una formación que cuesta US$ 500 y es financiada por las familias- va desde la curiosidad a la idea de que eso mejorará sus vidas. Ese lo que piensa es el ama de casa LuziVandete dos Santos, de 46 años, quien hace unos meses despidió llorando a su hijo Jonathan dos Santos Silva, de 24, en la puerta del CTM. Después de la capacitación, ellos pasan al menos 2 años como misioneros, viviendo en casas alquiladas por la iglesia. En ese momento, pueden escribir correos electrónicos o cartas a la familia, pero sólo puede hablar con los familiares tres veces al año: Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. -Vuelven mejor- dijo ella, cuyo hijo Julio Cesar dos Santos Silva, de 27 años, también fue misionero.

Criticas. Está el otro lado. A pesar de que la Iglesia Mormona niegue que el pago del diezmo es un requisito previo, muchos ex-mormonescentran sus críticas en esta demanda, alegando que nadie participa activamente en las actividades religiosas o sociales de las congregaciones, si no está con el pago al día.-"Hay una clara relación entre el pago y la vida de la iglesia - relató el economista Antonio Carlos Popinhaki, de 48 años, quien fue miembro de la iglesia durante 18 años, ocho de ellos como obispo de Santa Catarina, hasta abandonarla en 2005 y crear el blog "Sobre o mormonismo".

-La cúpula no paga impuestos, y los obispos hacen donaciones a la iglesia como una forma de ellos mismos pagar menos impuestos. Un estudio realizado por Ryan Cragun, profesor de sociología en la Universidad de Tampa, calculó en 2012 que la Iglesia recibía anualmente alrededor de 8 000 millones de dólares por concepto de diezmo entre sus miembros, y que tenía un valor de aproximadamente 40.000 millones de dólares.

La abuelita fumadora.

Yasmin Oré Ramírez, nació y creció en Lima, Perú, en una familia de tradición católica... hasta que una amiga le invitó a los mormones. Entró en el mormonismo buscando gente acogedora, virtuosa y protectora. Después de 4 o 5 charlas, te invitan a bautizarte como mormón. Para eso, te hacen antes una entrevista previa. Has de decir que crees en el Libro de Mormón y que aceptas al profeta Joseph Smith. También te preguntan si has matado a alguien, si has abortado, si has tenido relaciones sexuales. Creo que ellos no quieren aceptar a cualquiera, a gente que ha tenido una vida muy poco virtuosa, excepto si son parientes de alguien. Pueden rechazarte. "Después me tocó ser misionera en el extranjero. Es algo que todos han de hacer: 2 años los hombres; uno y medio, las mujeres. Se realiza poco antes de acabar tus estudios. Te mirarían muy mal si no lo haces. Normalmente uno se casa después, a las chicas les animan a casarse con jóvenes que ya han misionado, porque son más maduros en la fe. "Llegué de misionera a Guayaquil, Ecuador, en marzo de 2007." La primera "caída" fue por una señora de unos 75 años, que era muy católica, aunque uno de sus hijos era evangélico y el otro era obispo mormón. Este obispo nos insistía y mi compañera se había encaprichado con conquistarla, y le llevaba postres y la visitábamos mucho".

"Cuando un católico se pone muy firme, nos habían enseñado en que hay que insistir en que la Iglesia católica ya no era de Cristo, que no lo era desde Constantino, que todo era malo desde entonces: las imágenes, la Virgen, el bautismo de niños, etc.

"Y mi compañera insistía tanto que yo recordé mi propio pasado católico y me emocioné. Y se lo dije a ella, a la compañera chilena, llorando: "si convenzo a esta señora siento que estoy traicionando algo mío", dije. Mi compañera quedó de piedra. "Es normal, hace poco que eres miembro, eres de familia católica, yo hablaré con la señora", respondió ella. No sirvió de nada: la señora llegó a la entrevista bautismal por insistencia de su hijo y sin convencimiento, pero como dijo que no pensaba ni dejar de fumar (algo importante), la rechazaron. Y la dejamos. Me dije: "en cuanto llegué a Perú con mi familia lo del mormonismo se va a acabar". "El presidente de la misión intentó disuadirme para que no marchase. Pero yo no le dije simplemente "añoro a mi familia" o "estoy cansada". Yo defendí a la Iglesia católica. Le dije que ya no quería hablar mal de la Iglesia católica, que yo pensaba bien del Papa, y que en la Iglesia católica hay santos y gente buena. Y eso le enfadó. Hoy vivo con mi esposo en Madrid. Somos catequistas de niños de Primera Comunión en la parroquia de San Romualdo. Y les damos pequeñas enseñanzas de una fe razonable, para defender la fe de la Iglesia de todo tipo de ataques. (infocatolica.com)

Inseguridad.

En el mundo hay cerca 15.000. misioneros (los Elders) les ha sucedido lo mismos que a los Testigos de Jehová: Salir a predicar en algunos países es jugarse la vida. -

Usamos muchos miembros de la iglesia, que recomiendan a conocidos la visita de los misioneros- dijo Marcus Martins, presidente de la Misión São Paulo Norte. -Esto evita el problema de la seguridad. Los misioneros van a las favelas y zonas rojas. Pero como en toda Latinoamérica el crimen se ciñe a una zona específica. El crimen está en todos lados. El caso mexicano es el extremo. El incremento en la tasa delictiva, hace que muchos ciudadanos temen dejarlos pasar a sus hogares, es por eso que ahora recurren a solo invitarlos -desde los portones- a concurrir al templo y dejarles material impreso.

"En algunos lugares nos han asaltado, incluso han entrado hasta los salones del reino en donde nos reunimos, nos han asaltado, han secuestrado a hermanos; esto nos afecta a todos por igual y es algo por lo cual pedimos a nuestro Jehová Dios, para que solucione estos problemas pero mientras eso sucede tenemos que seguir predicando", indicó Raymundo Argudo Pérez, predicador de los Testigos de Jehová en Villahermosa, Tabasco , Mexico.

Situaciones similares viven los mormones. Los padres de los jóvenes misioneros toman una posiciónfirme. Sus hijos no irán a países donde sus hijos corran peligro. Esto termina en misiones en EE.UU, Canadá, Europa y Oceanía, lugares donde llevando predicando hace décadas y es difícil captar potenciales nuevos conversos. "Igualmente la fe sigue creciendo en Latinoamérica" "Se da que un miembro de la familia comienza a concurrir les sigue el resto "así como vecinos, amigos y otros" familiares". Pero el lugar másdifícil de predicar es en los barrios privados o countries. Solo se ingresa con invitación del propietario y únicamente al hogar del anfitrión. Nada de puerta a puerta.

Esta iglesia se considera a sí misma como «la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra». Su fe se basa principalmente en la creencia de las enseñanzas de Jesucristo, y de que ellas fueron otorgadas por revelación divina al fundador Joseph Smith. Además de la Biblia (en su edición SUD), su cuerpo doctrinal se completa con los libros Libro de Mormón, Doctrina y convenios y Perla de Gran Precio, todos ellos publicados por Smith y considerados libros sagrados.

Los miembros de esta Iglesia creen en la Santísima Trinidad, en un plan divino y en la vida eterna, un estado de exaltación que se podrá conseguir luego del Juicio Final mediante una vida basada en la fe, la obediencia de los mandamientos, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la confirmación por imposición de manos. Esta vida eterna se viviría en familia, y aquellos que la logren podrían tener en el Cielo hijos espirituales. No consumen alcohol, café, té y tabaco, así como del uso y tráfico de drogas ilícitas. WIKIPEDIA.

La Iglesia de los Santos de los ÚltimosDíasseguirá creciendo en Latinoamérica. Perosus intrincadas creencias, la conducta estricta conducta y "una intervención de la iglesia en la vida familiar" no la hacen muy atractiva. MuchosJóvenes Misioneros admiten que "no teníamos argumentos ni respuestas. Los testigos de Jehová nos ponían cabeza abajo, no aceptaban ni a Joseph Smith ni su libro y no estábamos preparadas para refutarles nada. Y también los evangélicos nos refutaban". Las iglesias que mas avanzan en Brasil y Hispanoamérica en general son las evangélicas, -neo-pentecostales en especial- captan seguidores entre gente de bajos ingresos y poco o nulo conocimiento de la Biblia. Pero se canta, se dan testimonio, curaciones milagrosas

NOTA: Para esta columna fue muy difícil encontrar material de lectura neutral. Lo que abunda en web son artículos de desinformación, de falsa noticia, sitios de sectas mormonas y los más peligrosos, artículos de odio.

