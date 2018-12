William Marino

Cacho Feldman, 44 años de ausenciaUn nuevo día…La guerra y la pazO Brasil tem a maior quantidade de mormonas no mundoSaludo de nuevo añoEl MPP y la operación BergaraChalecos amarillos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Va por barrios¿Cómo no me voy a reír del Decreto 349?Las cucarachas y los humanosLa quema de brujas“La mañana siguiente”No toquen nada. Sordos y agotados.El derecho a un proyecto político nuevoLa punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de los reclamos de los pacientes?La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempo13 de Diciembre. Aniversario del nacimiento del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amor¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?Carta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Un nuevo día…

William Marino

21.12.2018

Ya se acerca un nuevos día, muy especial para nuestra sociedad occidental y cristiana, aunque no seamos religiosos, ni creamos en ese Dios que todo nos da y todo nos quita.

Aunque ese Dios se olvide de los pobre y siempre se acuerde de los rico. Esta fiesta tan tradicional, es algo que ya en la antigüedad, se impuso a "fuerza" de látigo y convicción. Seguro, fue impuesta a seres barbaros, que adoraban a la naturalesa, adoraban al Árbol que era el que les proveía de casi todo para sobrevivir. Era la adoración a ese Árbol que les daba el fuego. Si ese fuego que daba calor, luz en la oscuridad, espantaba a los depredadores y sin saberlo, tal vez juntaba a los miembros de la Familia, no solo para comer por las noches, sino para contar cosas sucedidas durante el día. En Europa se cuenta, en esa tradición que se relata con nostalgia de algo hermoso, que ya hace miles de años esos pueblos barbaros festejaban el día de la familia, aunque creemos que no tal como la concebimos nosotros hoy día. Luego vendrán aquellos que con amor y paz, con el convencimiento de la fuerza, de las armas más poderosas, entenderán que un día como ese nació alguien que predicaba si el amor.

La cuestión es que aun hoy día nos quieren imponer que el amor y la paz llega por medio de la violencia de las armas, llega por la negación de un plato de comida para los hambrientos, llega por medio de las multinacionales que desembarcan con toda su mercancía, lista para cambiar la cultura de esos pueblos barbaros que no aceptan su doctrina de violaciones y de hambre.

Aunque todo lo ante escrito, por una persona mayor, con más de 75 años sobre su espalda, este día nos marca mucho pues tiene sus alegrías vividas, en su memoria esta todo aquello lindo, para los niños, tal vez no para sus padres que tenían que parar la olla en el día a día. Para mí y mis hermanos y primos, eran días de jolgorio, de alegría, sin reproches aun si nos comportábamos mal, para la vista de los demás. Aun tengo en la mente, la inmensa mesa que armaban entre mis tíos y mi abuelo materno, en esa casa que parecía caerse, pero aun se mantiene en pie. Que recuerdos. El 24 por la mañana, bien temprano salíamos en una chata con rulemanes, mi hermano, un tío el Juan, una prima, la Zulema y yo. Todos encima de esa inmensa chata a buscar un par de barriles de cerveza. El solo pensar hoy que íbamos desde Francisco Pla por Burgues hasta Bvar. Artigas, calle está con subidas y bajadas brutales, me causa una alegría profunda. La llegado de esos 100 litros de cerveza coincidía casi con la puesta del asado en la parrilla, que era mucho y de lo mas variado. A eso hay que sumarle todo lo que realizaban, mi abuela, mi madre y todas mis tías. Ensaladas, pan dulce, budines, postres variados, sidra, jugos de naranja y limonadas. Podíamos tomar jugos y comer sin que nadie nos dijera nada durante esos dos días. Por la noche el gran baile, podríamos decir que eran en el patio de la casa de mi abuela y en la calle Fco. Pla casi Burgués. ¿Cuántos vecinos se juntaban? No se pero según creo varios centenares, en especial pasada las 12 de la noche. No recuerdo ningún problema, ni pelea, eran todos vecinos, que se deseaban FELICIDADES, en esa Noche Buena y esa Navidad, cargada de Paz, Amor y Felicidad entre los hombres y mujeres de buena voluntad.

Seguro en esa época yo era un niño, creía que el mundo terminaba ahí en la esquina, no sabía de la segunda guerra mundial que había durado años y dejos casi 50 millones de muertos. Ni sabía que en esos momentos se desarrollaba la guerra de Corea. Si sabía lo que era comer salteado y poquito. Ese día Papa Noel, no recuerdo que nos trajera algo. Éramos muchos en la familia. Hoy día sabemos lo que pasa en todo el mundo al instante. Hoy sabemos que a pesar de que en el mundo se tiran miles de toneladas de comida, que los gobiernos del mundo gastan millones de dólares por minuto, para mantener sus ejércitos, en este mismo instante se están muriendo miles, decenas de miles de niños por no tener que comer...