Bitácora. Año XVII, Nro. 766: El cuarto pecado capital de la izquierda. Sustituir la ideología por el poder

22.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 24 titulando en su portada: 'El cuarto pecado capital de la izquierda. Sustituir la ideología por el poder'.

Escriben en este número:

Erik M. Conway, Joan Coscubiela, Libnny Espinoza, Stuart Jeffries, ChristopheGuilluy, Harold Meyerson, Tim Phillips, Naomi Oreskes, Joaquim Ernesto Palhares, Daniel Raventós, Michael Roberts, Boaventura de Sousa Santos,Esteban Valenti, Xavier Vidal-Folch





A nuestros queridos lectores.



Hace 17 años que estamos juntos, y hemos crecido en forma constante y todo, desde nuestra existencia, hasta nuestro desarrollo se lo debemos a ustedes, nuestros queridos lectores. Gracias.



En estos 17 años, hemos publicado más de 10.200 notas diferentes en 766 números con casi 2 mil autores.

Como todos los años, Bitácora edita su último número del año este 24 de diciembre 2018 y reapareceremos el 14 de enero del 2019.



Les adjuntamos la tarjeta electrónica de fin de año de Uypress, nos representa totalmente.

Con los mejores deseos para el nuevo año.



Editores de Bitácora







El cuarto pecado capital de la izquierda. Sustituir la ideología por el poder

Por Esteban Valenti



Esta nota puede figurar como una reflexión exclusivamente para élites, para intelectuales y sin embargo es la que explica en el fondo todos los pecados anteriores y otros menores que influyen hoy directamente en la vida cotidiana de los uruguayos. Hablo del pan, del vino, del techo y de todo lo material y espiritual. Es una columna dedicada a la izquierda uruguaya, pero la situación es mucho más grave en otros países.







Slavoj Zizek: “La gente está drogada, dormida, hay que despertarla”

Por Xavier Vidal-Folch



El filósofo esloveno dice que no defiende el viejo comunismo, sino un nuevo comunalismoglobalista. Los nuevos retos, afirma, son la ecología, renovar el Estado del Bienestar y evitar la "guerra digital cognitiva"



SlavojZizek, el gran provocador. Genial, paradójico, contradictorio, torrencial, mediático. Las reflexiones sobre la actualidad de este filósofo esloveno de 69 años, posmarxista, psicoanalítico, cinéfilo hasta el infinito y enamorado de los chistes como espejo cóncavo de la vida siguen provocando pasiones. Jamás deja a nadie indiferente.







Brasil: Tres lecciones de 2018

Por Joaquim Ernesto Palhares



Llega a su fin un año que fue trágico en Brasil, especialmente para nosotros que luchamos contra la amenaza de Bolsonaro, ahora convertida en triste, peligrosa y sintomática realidad - que enfrentaremos juntos pero sin perder de vista tres importantes lecciones que aprendimos en 2018.







“Pasamos del Estado de bienestar al Estado de malestar”. Entrevista

Por Boaventura de Sousa Santos



Boaventura de Sousa Santos es portugués, pero sus ideas laten en América Latina. Doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de sociología en la Universidad de Coímbra, Portugal, su extenso trabajo intelectual aborda la sociología del derecho, los nuevos constitucionalismos, los movimientos sociales, la globalización, los derechos humanos, la democracia y la interculturalidad. Fue de las palabras a la acción cuando cofundó el Foro Social Mundial, un movimiento contrahegemónico y antiimperialista que inició desde Sao Paulo (Brasil) la marcha hacia los años dorados de los gobiernos populares en la región, a principios de este siglo.







Honduras: Las causas reales de la migración

Por Libnny Espinoza



El Plan Alianza para la Prosperidad del “Triángulo Norte” (PAPTIN), auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, en 2014, contempla reducir la migración ilegal en Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello pretende contrarrestar la narcoactividad y violencia organizada sin reconocer las causas que la provocan. De este modo omite la falta de oportunidades, violencia y pobreza, que ponen en desventaja competitiva, a la mayoría de las personas migrantes que no logran generar ingresos suficientes para la subsistencia de sus familias, especialmente hondureñas. Ello obliga a buscar otras alternativas fuera del país, generalmente buscando el sueño americano, ante las inminentes amenazas que vale la pena reseñar.







Renta básica y sesgos cognitivos

Por Daniel Raventós



Si la racionalidad interesa, es aconsejable no caer en sesgos cognitivos, pero caemos a menudo en ellos. Uno de los muy extendidos es el conocido sesgo de confirmación por el cual sobrevaloramos las informaciones que nos corroboran nuestras creencias, opiniones, valores o hipótesis.







EE UU: El mito de la 'Benevolente Empresa' de Postguerra

Por Harold Meyerson



Igual que la presidencia de Donald Trump ha contribuido a la apreciación retrospectiva de George H.W. Bush, la conducta de las empresas norteamericanas en las últimas cuatro décadas —por no ponernos demasiado finos sobre su modo de embolsarse ingresos para sus accionistas mientras dejaba sin pagar, si es que no abandonaba por completo, a sus trabajadores — ha teñido de un rosado resplandor a las empresas norteamericanas de la era posterior a la II Guerra Mundial.







La teoría económica al revés

Por Michael Roberts



¿Es la oferta o la demanda lo que mueve a una economía? Tal fue la pregunta formulada por el blogger keynesiano y columnista de Bloomberg Noah Smith. Smith a menudo plantea cuestiones que nos iluminan sobre las diferencias (y similitudes) entre la teoría económica neoclásica y la keynesiana, y, al hacerlo, en que se diferencian la teoría y la política keynesianas de un análisis marxista.







“La Francia popular impone su diagnóstico”. Entrevista

Por Christophe Guilluy



Para el inventor de la categoría de la “Francia periférica”, el sociólogo ChristopheGuilluy, el movimiento de los “chalecos amarillos” constituye para los perdedores de la mundialización una forma de hacerse oír por los ganadores. En su opinión, estos últimos acabarán por tomar en consideración su necesidad de integración económica y cultural. Le entrevistan para el semanario francés L´Express los periodistas Gérald Andrieu y Anne Rosencher.







Bernardo Bertolucci: “Las películas son un modo de matar al padre”

Por Stuart Jeffries



Recuperamos una antigua entrevista con Bertolucci como homenaje al gran director italiano recientemente desaparecido.







Perplejidad y desconcierto

Por Joan Coscubiela



Si se quiere reducir el elevado abstencionismo entre las izquierdas, necesitamos impulsar políticas que reduzcan la desigualdad social y ofrecer un proyecto político de Estado desde una cultura federal de cooperación.







¿A la mierda el trabajo? ¿Y las fronteras?

Por Tim Phillips



“Europa necesita más de 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años”

LantPritchett, economista y profesor en Harvard, propone una receta radical contra el suicidio demográfico de Occidente: inmigración en masa rotativa y regulada.







Mercaderes de la duda

Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global

Por Naomi Oreskes / Erik M. Conway



Introducción

Ben Santer es de esa clase de personas a las que nunca imaginarías que nadie va a atacar. Es la moderación en persona —estatura y constitución física moderadas, un temperamento moderado, convicciones políticas moderadas—. También es discreto —habla con tanta suavidad que casi resulta humilde— y, por lo pequeño y austero que es su despacho del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, podrías pensar que se trata de un contable. Si te lo encontrases en una sala en la que hubiera mucha gente y no le conocieses, ni siquiera repararías en su presencia.







