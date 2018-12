Barreras para una comunicación franca paciente-médicoY se termina 1Voy a escribir sobre el agua y el fuegoTeoría práctica (Abordando eso gris, que parece la teoría).Desbunde2018, el año del principio del finHasta siempre DanielaEl cuarto pecado capital de la izquierda. Sustituir la ideología por el poderUna alternativa para terminar con “los atornillados”, esa “pandemia”2018 el año que nació la nueva izquierdaEl financiamiento de los partidos: entre los versos y las acusacionesAlemania indemniza… ¿cuándo lo hará Cuba?¿Por qué 1967 no y 1948 sí?Hacete cargo. Sacate la careta que no estamos en carnaval.Cacho Feldman, 44 años de ausenciaLa guerra y la pazO Brasil tem a maior quantidade de mormonas no mundoSaludo de nuevo añoLas cucarachas y los humanos“La mañana siguiente”La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempoHasta aquí llego mi amorCarta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotros

Voy a escribir sobre el agua y el fuego

Luis Fernández

28.12.2018

En realidad es porque podría decir: Mi opinión será: "Como llover sobre mojado" o también podría decir: " Voy a hechar más leña al fuego"



Acerca de la posible "postulación" del Comandante en Jefe del Ejército para el 2024.

Está en todo su derecho; pasa a retiro en febrero de 2020. Probablemente espere los resultado del 2019 para tomar alguna decisión. Los frenteamplistas tuvimos nada más ni nada menos que al General en esa condición.



El asunto es que su línea de pensamiento está en las antípodas de las concepciones del FA. También es legal.



Si consideramos los movimientos de ultraderecha que se producen a diario en la región y en el mundo, no es raro que grupos de este tipo quieran marcar su perfil.



No es de extrañar que observen, como lo hacemos todos, la falta de propuestas de esos partidos tradicionales que no logran un discurso atrayente.



Por el partido nacional Luis Lacalle Pou ligado a la historia de su padre, y por el partido colorado reaparece Sanguinetti. Estos dos ex-Presidentes han dejado una huella imborrable en la gran mayoría de los uruguayos y no precisamente "Por la positiva".



Hasta este párrafo nos basamos en la lógica de los hechos. Seguramente muy pocos en la izquierda puedan discrepar, con ideas que reconozco bastante generales.



Pero si profundizamos un poco no más, nos surgen preguntas como esta: "¿Qué pasó con las políticas de los gobiernos del FA hacia las FFAA en estos 14 años de mayorías absolutas, para que el Comandante en Jefe del Ejército del tercer gobierno frenteamplista esté en las antípodas del partido de gobierno?"



Por favor, que no se me hable de la "profesionalidad" que sin duda debe tener éste y los otros comandantes anteriores. Pero debería ser esperable cierta sintonía.



Entonces caemos nuevamente en quienes y qué sector se movió a discreción, informando lo que (ellos) consideraban necesario en ese ámbito.



¿Cómo fueron esa negociaciones iniciales desde el primer gobierno frenteamplista para que ese grupo se entronizara en esa área, de esa forma y no la soltara nunca?



Pero volvamos a los hechos. Esto demuestra otra de las enésimas espantosas gestiones de ese sector. No esperamos autocrítica ninguna, porque jamás han hecho una en serio. Salvo: "Como te digo una cosa, te digo la otra".



Hay ríos de tinta, nunca desmentidos tampoco, que cuentan de pactos entre unos y otros. Hay un puñadito de militares presos por desapariciones y torturas, pero también todos los oficiales han logrado hasta el momento unas pensiones y sueldos de oficiales por encima de la media.



Ha sido tan inoperante la política de los gobiernos del FA para con las FFAA que algún mal pensado podría creer que esos ríos de tinta que hablan de pactos, tal vez tengan razón...



Y entonces...¿A cuántos votantes se la jopearon?





