Barreras para una comunicación franca paciente-médicoY se termina 1Voy a escribir sobre el agua y el fuegoTeoría práctica (Abordando eso gris, que parece la teoría).Desbunde2018, el año del principio del finHasta siempre DanielaEl cuarto pecado capital de la izquierda. Sustituir la ideología por el poderUna alternativa para terminar con “los atornillados”, esa “pandemia”2018 el año que nació la nueva izquierdaEl financiamiento de los partidos: entre los versos y las acusacionesAlemania indemniza… ¿cuándo lo hará Cuba?¿Por qué 1967 no y 1948 sí?Hacete cargo. Sacate la careta que no estamos en carnaval.Cacho Feldman, 44 años de ausenciaLa guerra y la pazO Brasil tem a maior quantidade de mormonas no mundoSaludo de nuevo añoLas cucarachas y los humanos“La mañana siguiente”La deriva ética de la ONU y su irreverente negación de la historiaBolsonaro, nosotros y la contradicción principal de nuestro tiempoHasta aquí llego mi amorCarta abierta a veganos, animalistas y afinesUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotros

Y se termina 1

William Marino

28.12.2018

Hace ya varios días que me tiene pensando que voy a escribir sobre este año 2018 que está culminando. Últimos acontecimientos me dicen que debe de separar, la paja del trigo pero teniendo en cuenta más que nada la política nacional.

Este mes de diciembre de 2018 fue para la fuerza política Frente Amplio muy movida, es mas creo que la derecha sigue jugando un gran papel a través de algo llamado medios de comunicación, en todas sus variables. El Frente parece no entender esa jugada, por eso no se sale a enfrentar ni en lo político ni en lo ideológico. Podemos decir que durante más de un año.nos embretaron con el tema de Sendic, que muy rápidamente lo ataron a lo del senador De León, hoy ya cambiaron el trole y su mayor preocupación es Luis Almagro, porque se lo expulso de la fuerza política por una unanimidad, es decir no tuvo quien lo defendiera. En el diario defensor de la dictadura cívico-militar se llega a decir que no se le dio una oportunidad de defender su nombre..... Por otra parte el plenario dio su veredicto en torno a los 17 casos, que algunos por el tiempo pasado se estarán riendo sus destinatarios, pues ya nada tienen que ver con nuestro Frente Amplio. Las decisiones del Tribunal de Ética Política, por fin se tomaron, tarde pero se tomaron y esperemos que jamás, nunca, allá que tomar este tipo de decisiones. Si hubiera que tomar alguna decisión, yo creo que ya la hay, se tomen lo más rápidamente posible.

El Congreso nos dejo dos cosas, un Programa y cuatro candidatos. El gran tema es saber cuando esta pronto ese material, que es de un valor inconmensurable para el militante de base, que sigue repitiendo, cosa que está muy bien, todo lo que llevamos realizado a lo largo de estos 14 años de Gobierno frenteamplistas. Yo podría repetir toda una lista de lo realizado, a nivel nacional, departamental, municipal o barrial. ¿Pero es eso lo que realmente quiere escuchar el vecino? En estos últimos días escuchando a nuestros militantes, en esas despedidas de año que son bien distendidas uno me decía: Marino salimos a la feria a repartir un material que tenía casi un año de impreso, "que hablaba de la enseñanza, cuando me decían pero esto ya fue", a su vez me preguntaron "pero si ganan el cuarto gobierno que van a realizar con la enseñanza" NO supe que contestar. Otro compañero que estaba ahí escuchando dijo: me dejaron cortado de entrada, pues me dijo un feriante "toda mejora trae inconvenientes, pero esta de Belloni va para largo. ¿Cuando la terminan? La verdad me tranque, no supe que contestar. No podemos seguir saliendo sin que nuestros dirigentes vengan a estar en esta rueda junto a los vecinos". Por otra parte, al otro lado de la ciudad, entrevistamos a un vecino y militante, ante una pregunta concreta: "que espera del cuarto gobierno del Frente Amplio" que realice las cosas bien. Que atienda al vecino en sus solicitudes, por más escuelas, mas hospitales y mejor transporte colectivo para nuestro barrió. Te pregunto algo mas cuando tú hablas con un vecino ¿cómo lo convences de que nos vote, que le decís? Todo lo que hemos realizado en estos13 años de gobierno. ¿Tú crees que eso alcanza? No, pero no sé qué decir. En este fin de año las movilizaciones han sido muy pocas, es decir, pocos comités abierto y los que lo han hecho, asistencia muy baja y pocos dirigentes.

El otro tema que nos trajo el congreso fue la habilitación de cuatro candidatos, dentro de las tiendas del Frente. Están en carrera, es decir están en las gateras en termino turfistico, dos ya andan recorriendo los caminos de la patria, los otros dos esperan, largar sus responsabilidades para iniciar la gran cruzada de 155 días, si contamos desde hoy. Las internas serán en junio, el vecino hoy esta, no descreído, esta desinteresado de la política y es ahí donde aparecieron los que en las elecciones pasadas mataban y enterraban al Frente: las encuestas. Seguro esa raza de nuevos, gurú de la política, que todo lo sabe o interpreta bien lo que la gente contesta, decía primero que el Frente perdía, luego no conseguía mayoría y por ultimo estos faltos de realidad se escudaban en los + - 4 % que en si significaba un 7 u 8 por %. Hoy ya comenzaron, es muy difícil que el susto despierte al mamao, pues empezaron hace mucho diciendo que el Frente marcha, o sea pierde el Gobierno, cosa de ir acostumbrando a la gente con sus gritos. En enero 2018, una reunión en Durazno de 6.000 decían que habían llevado unas 60.000. El Frente el 5 de febrero realizo una reunión en Piriapolis con más de 15.000 personas y decían que eran tres o cuatro mil. Eso es lo que forma la sicología política, hacia las masas, achicar para un lado, agrandar para otro. Animar y desanimar. Eso es lo que te lleva a desaparecer de las calles, luego a cerrar Comités y por último a perder la elección. Aunque eso solo sucede cuando uno de los partidos o grupos políticos NO realiza: propaganda, agitación, información ni comunicación. Guste o no nos guste, admitamos o no el Frente esta "mal", el Frente quiere copiarle a la derecha algunas cosas de la propaganda, cuando nunca en la historia fue así.

NO sé si aparecerá un susto que despierte al "mamao", es mas no sé si existe tal "mamao". Existe si, un Frente Amplio que desde dentro del mismo lo han ido adormeciendo y esa es la tarea del 2019, para que las bases despierten aun cuando muchos no lo quieran ni deseen.

FELIZ 2019.