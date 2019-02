Triste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOAgarrate Catalina y la izquierda en el ghettoLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Relación trabajo capital. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioLos dilemas del pago palestino a los terroristas y la reacción israelíUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaLa confusión primariaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreCarta a la patriaLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en Venezuela1947 a hoy. ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel. IIAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Amor en tiempo de cólera

Ismael Blanco

21.01.2019

Pueden pasar varias cosas cuando de escribir se trata: que la magia de la inspiración haga que uno termine de un tirón apenas en un rato nomás, cosa no habitual en mi caso sino al contrario. Que se escriba y se borre cada tanto alguna oración o párrafo concreto por razón de disconformidad con el texto propio.

Hacerle pequeñas modificaciones que no son tales porque la acumulación de las mismas modifican del tal manera algo que uno empezó con una idea de relato, crónica o historia y termina en un destino desconocido tal como si uno no tuviese dominio de su propia mano y otras veces sucede que uno cae en una especie de parálisis similar a un ataque de pánico literario y así podría seguir.

Pero también puede pasar que un relato quede inconcluso y aplazado con deseo de cumplimiento y de realización al igual que "Florentino Ariza" en el"El amor en los tiempos de cólera" y puede esperar mesesy hasta años a fuerza de la ilusión,esa hermana predilecta de la esperanza.

Pues hoy lo que me trae hasta aquí es un caso de este tipo. Algo que comencé a escribir una mañana de verano y lo archive hasta mejor oportunidad. Creo que esa mañana de hace tres veranos estaba demasiado contrariado conmigo mismo y cuando es así mejor no seguir.

El verano suele presentarsecomo una estación de reflexión, donde se aquieta el ánimo, y el nervio ciudadano mantiene más laxa su tensión. Un espacio temporal donde todo lo mental se encuentra más proclive a la abstracción, a la contemplación y el ensimismamiento.

En mi caso siempre me pareció fascinante que uno pueda perderse en los pensamientos y volar con ellos, disfrutarlos de tal forma que uno sienta en su labor introspectiva las ganas enormes de aspirar a escribir como un loco una novela del tamaño de la de Proust "En busca del tiempo perdido" o "La Divina Comedia" del genio de Alighieri.Sin embargo uno se da cuenta que por más enajenado y desquiciadoque sea el vuelo, la realidad de las limitacionespropias le hacen caer en la cuenta y también en la confirmación, de que no hace otra cosa que delirar y en el mejor de los casos concluir se trata de otro sueño. Mas sin embargo de todas formas y a pura guapeza pretendo mantenerme firme y rebelde en la defensa de la capacidad de soñar, porque en este mundo en que vivimos si los sueños se pierden y los anhelos concluyen a razón de descreimiento uno entra en la fase de la muerte natural de las ansias vitalesde la voluntad.

Admito que la vertiginosidad de la etapa adulta, de la urgencia cotidiana y de las circunstancias humanasatentan con alevosía contra la maravilla de las representaciones más bellas así fuere una absurda quimera o el desvarío de un perturbado.

Mi último año y medioestuvieron a punto de resecarme y de romperme esa capacidad de soñar que practicaba desde que era niño y seguí desarrollando en mi adolescencia y juventud. Hoy sin embargo, a mis casi 52 años me niego a perderla y me aferro a ella protegiéndola en un parapeto fortificado.

A veces pienso que la obligada soledad que provocaron los desarraigos forzados me fue compensada conla facultad de tener esa imaginación que me llevo a soñar siendo un niño, que yo, aquel chiquilín de doce años podía junto con otros organizar una incursión militar de tal magnitud que iríamos en búsqueda y rescate de los miles de compañeros presos en el Penal de Libertad. Que junto con Boris, con el "Canario", con el "Ruso" y su otro hermano, "el ruso chico", con el ·"Bocha", con el Hugo Pereyra y un puñado más volveríamos a nuestras tierras a arrancarlos delos perversos. Y lo lográbamos! O que cabalgabaa bordo de un viejo M4 en Matagalpa o Estelí allá por el ´78 rumbo a Managua o cuando a los 16 años había definido que El Salvador debía ser mi destino y con Roque Dalton decía: "Poesía. Perdóname por haberte hecho comprender que no estás hecha solo de palabras."

Hoy todo es historia, propia y ajena. Uno ya anda lleno de abollones, cicatrices y todo tipo de señales de que se ha vivido. Sin embargo hay una prueba; diría la más importante que uno debería realizarse, como esos chequeos profundos que a uno lo obligan a concretarse después de los 50, pero en este caso se trata de un examen no del cuerpo, no de la anatomía sino del alma y que consiste en preguntarse sea para adentro o para afuera en voz alta y eso dependerá del coraje de cada uno, si el recorrido, si el trecho vital andado por este mundo, se ha sido coherente consigo mismo. Que cada espejo nos responda o lo mejor que cada uno se arriesgue a mirar a los ojos al prójimo, alcompañero, al sufriente y al desvalido y advierta qué recibe como devolución.

En esa respuesta seguro se juega cada uno la vida.

Corría enero del ´83, la dictadura estaba furibunda por sentirse acorralada desde adentro y desde afuera, sin embargo como una bestia brutal arrinconada siguió haciendo daños casi irreparables a los inocentes. A esa altura la mayoría eran jóvenes, se trataba de la reserva moral y casi milagrosa de la resistencia; una generación formada dentro del fascismo prácticamente y sin ligamen con la anterior generación más por historias y leyendas y que surgía después de tantas bajas, golpes, muertos y prisioneros.

Todavía por esos años seguían desapareciendo patriotas o muertos en tortura. Al fascismo se les hacía frente con unas muchachas y muchachos que muchos apenas superaban la edad de mi hija Sabina.

Hoy a esas mujeres y hombres los conozco, la gran mayoría preservaron la alegría de sus sonrisas y la dignidad en su porte y sus ideas tomando en cuenta que el fascismo se encargo de destrozarles el cuerpo y el espíritu a muchos de ellos, cuando los ahogaban en sangre, tortura y vilezas de todo tipo a esos jóvenes, comunistas en su amplísima mayoría, en los sótanos de Maldonado y Paraguay.

Fue ese enero del ´83 que se moría mi abuela materna en el Pasteur; mi madre y yo entrabamos clandestinamente al Uruguay a darle el último beso que fue nomás el de la expiración, a tal punto que la humedad de nuestros labios en la frente de aquella vieja luchadora fueron sus santos óleos... a la media hora se murió,yo no lo vi pero dicen que antes de morirlloró...

El mismo día,seis años después partía Zitarrosa. La misma amargura más que tristeza, la misma bronca más que pena, porque lo natural si de la muerte se trata es morirse en paz y no en entredicho.

"Por sanar de una herida he gastado una vida pero igual la viví y he llegado hasta aquí."Alfredo Zitarrosa.