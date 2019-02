Triste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOAgarrate Catalina y la izquierda en el ghettoLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Relación trabajo capital. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioLos dilemas del pago palestino a los terroristas y la reacción israelíUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaLa confusión primariaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreCarta a la patriaLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en Venezuela1947 a hoy. ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel. IIAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Javier Bonilla

15.02.2019

Tenemos sólo media docena de políticos que brillan y expresan algo distinto -generalmente no muy aplaudidos por cierta parte de sus agrupaciones-, otra media docena de periodistas que puede valer la pena escuchar o leer, jueces y fiscales papeloneros, y no muchos más artistas o deportistas que descuellen saliendo de la majada ovejuna...

Hace décadas hablamos de los mismos problemas -empezando por las inundaciones eternas- sin animarnos a hincarle el diente a ninguno.

¡Un pueblo decadente!

Lo único que descuella, por más que los pillos habituales nos imposten índices comprados de poca corrupción (mentira al cubo!!) o cínicamente intenten mentirnos bajos índices de criminalidad, es la violencia, la negligencia, la burocracia, el colectivismo socio-cultural, hundiendo al individuo, y el desquicio ambiental del "Uruguay-Natural". Y lo peor de todo es que con avícola u ovina mentalidad nuestros compatriotas naturalizan este largo barranca abajo con estúpida, improcedente e inconducente resignación. Sin equivocarme, llamaría a este estado de letargo casi aceptado "la insoportable y muy tonta imprudencia de ser prudente".

¿Es que nadie se indigna, nadie se niega aceptar (a como dé lugar!!!) que con sus 383 asesinatos anuales (y no hablemos de lesionados) Uruguay duplique la tasa de homicidios de Argentina, con sus 45 millones de habitantes, triplique la de Chile, con 19 millones, e iguale a la de España, Andorra y Portugal juntas, con casi 60 millones de habitantes y el problema musulmán en sus fronteras? Nadie dice: "se terminó y como sea"????? Peor aún! Cuando alguien decide imponer el orden que las autoridades no ponen, tras ser ultrajado, y le va mal, empiezan su letanía los heraldos del desarme, unilateral, porque el malandra, ni se desarma ni pide permiso! En tal sentido, lo peor que puede pasarle a quien ya harto reacciona, y hay que esquivar, es no saber manejar su arma o vacilar en hacerlo (como le pasó a la pobre y varias veces robada comerciante de San José),y luego de defenderse caer en manos de un usualmente izquierdoso juez o fiscal, buscando como procesarlo con prisión... En ese caso, no hay quien salga gritando: "liberar a los presos por luchar", que hoy seremos los que nos negamos a someternos a la horda! Hay que soportar todavía a intelectualoides diciendo que es imposible sacarle los celulares a los presos, cuando a Sergio Moro y Bolsonaro les basta eliminar los enchufes de las celdas!!!!!!!!

Vagos rentados!!!

Ni hablemos de la que le espera al que frene por las malas a un delincuente, si porta uniforme, condenado a priori antes que condecorado! Y más atado aún está el militar cuando su unidad, vehículo o equipo es atacado, y no se considera, como se debería -excepto accidentes, temas antirreglamentarios o problemas domésticos- un delito militar, como en otros países... El pueblo, sumiso, tampoco los defiende, aunque les pide que lo defiendan...!!!!!!

La educación, entonces!!!??? Aceptamos pasivamente que sea un desastre institucionalizado!!! Admitimos, casi sin chistar, que, cuando no hay paros, "movilishashionesshh", o un padre /madre o abuelo no golpee a un docente, unos hagan como que enseñan y los otros como que aprenden, mientras los profesores o alumnos vocacionales sufran y sean cada vez menos competitivos frente al mundo veloz y digital de hoy día, impensado hace 55 años, cuando las rojas doctrinas de pacotilla que nuestros gremialistas "académicos" persisten en sostener contra toda evidencia! El soberbio y aún autodefinido como "culto" Uruguay hoy está entre los países iberoamericanos en que menos aspirantes terminan secundaria, por no mencionar las largas e inhumanas colas que hay que hacer si se pretende ir a la UTU e ingresar rápido a un mercado laboral, al tiempo que proseguir con la formación técnico profesional. Y nuestros centros didácticos suelen no escapar a la violencia... De ahí a que muchos vendan las joyas de la abuela, de la bisabuela y de la tatarabuela para que los suyos accedan a una formación privada, no siempre buena...

Es que alguien organiza una manifestación masiva para terminar con este cuadro suicida? Es que alguien propone rodear el Ministerio de Educación y Cultura o los Consejos desconcentrados -el verdadero poder- y no dejar de hacerlo hasta no tener una solución??? No! Aceptamos como perros apaleados los desvaríos y conductas abusivas de la ministra murguista y prepotente, o de consejeros fanatizados contra los exitosos liceos privados gratuitos en zonas carenciadas por (según él, un tupita...) enseñar la "economía liberal de Pinochet". Ni a unos ni a otros nos animamos a sacarlos a patadas por un fingido, cómodo y autodestructivo "respeto institucional". ¿Qué respeto pueden merecer María Julia, Glenda, Caggiani, Moraes, que a esta altura no saben si la tierra es redonda???? Oposición, dónde estás??? Te la dan servida y no pateas?????

Ni hablemos del sarcófago universitario llamado UDELAR (o URSSDELAR?), un petulante barril sin fondo, más bien ocupado en ser caro, omiso e inviable, que cada día nos costará más caro, y que, al lado de correctas tecnicaturas médicas u odontológicas, de algunas opciones de la Facultad de Ciencias o de la de Ingeniería, Agronomía o Veterinaria -aunque estas últimas precisen que el graduado frecuentemente tenga "padrinos" para ingresar al mercado- sostiene carreras casi sin sentido en la era digital, como Notariado, que ningún país ya dicta en forma independiente. O persiste en vomitar al mercado saturado cientos de abogados, contadores, psicólogos, sociólogos, politólogos o Licenciados en Ciencias de la Comunicación que pagarán para trabajar. O en absorber carreras, que mientras estuvieron en la órbita de convenios ministeriales con gobiernos extranjeros, con enormes exigencias, fueron referencias regionales, como Diseño Industrial, en la cual primaba una absoluta disciplina, rigor académico y examen de ingreso, cosa que ni la Universidad ni nuestros políticos cobardes se animan a imponer, a contrapelo del 99% del planeta!! Así, cada tres años, seguirá aumentando el autodenominado "impuesto al Fondo Solidario", más a medida que la población envejece. Y no me vengan con ayudar a los pobres estudiantes del interior en tiempos de la enseñanza online, que unos pocos precisan presencia, más allá de los exámenes o de los segmentos finales de su carrera!!! Igualmente prefiero darle albergue a estudiantes del interior, a soportar que los mendigos hagan una favela dentro de una facultad, como Ciencias Sociales, y estudiantes zurdos defiendan su permanencia, sin que los saquen del forro, a unos y otros!

No! Si al uruguayo promedio basta que le digan que algo es para el "pueblo, "los pobres", "solidario" o "ecológico" (sin comprobarlo) para que desaparezca todo el sentido común o espíritu crítico!!!

Y también hay palos para los militares, ¿o pensaban que no? Es verdad que muchos compatriotas humildes el primer traje que se pusieron o la primera bota que usaron, o el primer dentsta que vieron fue en un cuartel, y que cuando el estómago hace ruido, la unidad militar es el comedor que no tienen en muchos pueblos del interior. Ahora... hasta cuándo los uruguayos meteremos la cabeza bajo la tierra y usaremos a las Fuerzas Armadas (y estas lo admitirán) como agencia de empleo no calificado para evitar desempleo sin exigir usar alguna neurona. Eso engorda a la mal llamada Caja Militar, y se suma a las indemnizaciones mal concedidas a los uniformados teóricamente víctimas de la dictadura, otorgando el máximo grado al que hipotéticamente hubieran (o no) llegado. Ambos extremos, también los pagamos nosotros... Como a los curreros que insisten y viven de la vieja dictadura, nuestra masturbación mental!

Del tema ambiental, evitamos hablar, aunque nos toque el bolsillo y mal! Aunque hace unos años un atrevido presidente de OSE dijera que había que encarecer el agua para que el pueblo sufriera en el bolsillo la polución. Nadie pidió su cabeza! Que cuanto gastamos en agua mineral, hervir el agua, filtros, etc. equivale a una cuenta telefónica. Vamos a seguir calladitos??? Como pollos de avícola??? ¿Acaso ya nos acostumbramos a las evitables cianobacterrias, o protestaremos y nos rebelaremos cuando pasen La Pedrera y molesten a todos los intelectualoides y nenes de mamá zurda que veranean a partir de ahí, porro y mamúas mediante...?

Hablando de porro y borracheras: ¿estamos obligados a la maldita tolerancia idiota con borrachos y drogados que los fines de semana nos orinan, defecan y vomitan las inmediaciones de pubs y otros locales nocturnos, porque prefieren intoxicarse que tener sexo, como hace algunos años, sanamente, pretendíamos los jóvenes sin dañar al vecino, che?

¿Será posible que haya que tolerar, sea un beodo, un falopero en crisis, o los cientos de personas en la llaga que se te instalan en la puerta de tu casa a vivir, aunque a vos te hagan bolsa con los impuestos??? ¿Seguirás pagando esos tributos o le harás un juicio al Estado? Peor? Si vivís en Montevideo o San Carlos, seguirás votando como el rey de los nabos, al congelador inepto que te proponga el FA?? ¿Seguirás aceptando que en lugar de asfaltar, señalizar e iluminar, tu intendencia tenga secretarías de "la Diversidad", de "Asuntos de Género", de "Equidad" o de "Cultura", con sueldos más que expresivos que pagás vos?

¿Que paguen con tu plata a las murgas insoportables y tendenciosas de siempre, en lugar de privatizar los Teatro de Verano, las TV Ciudad y otras yerbas caras y al cohete? ¿Que la mayoría de la oposición aspire más a un relevo que a un cambio, y a tomar medidas durísimas que pasan por reducir gabinetes, cerrar el Mides, vender propiedades inútiles y privatizar hasta el loro, y cortar de una vez la publicidad oficial mientras tanto, entre otros y muchos ítems???

Sabés una cosa?

Sí! Porque sos un nabo, y los mejores, o se han ido o estamos esperando irnos. Acá queda, como dice el himno riograndense, un pueblo cada vez más "sin virtudes, que acaba por ser esclavo". Pensalo! No tenés mucho tiempo para avivarte, aunque es bastante tarde...

«Como ganado/pueblo marcado/pueblo feliz», canta eternamente Ze Ramalho...

Javier Bonilla

