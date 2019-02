Triste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOAgarrate Catalina y la izquierda en el ghettoLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Relación trabajo capital. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioLos dilemas del pago palestino a los terroristas y la reacción israelíUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaLa confusión primariaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreCarta a la patriaLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en Venezuela1947 a hoy. ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel. IIAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Usted, ¿no desconfiaría?

Fernando Gil Díaz

16.02.2019

Llevan varios años anunciando crisis que nunca llegan, lo hicieron en cuanto espacio mediático tuvieron disponible; lo hicieron operadores políticos y economistas que luego se transformaron en operadores políticos (y otros que siguen siendo economistas solamente).

Lo anunciaron y lo siguen anunciando cada vez que pueden, aún cuando organismos internacionales reconocen índices y estadísticas que son producidas por los mismos organismos que ellos mismos reivindican pero que desconocen cuando de resultados uruguayos se trata (por lo menos de los que refieren a los gobiernos del FA). Semejante contradicción no les hace mella, siguen con el discurso y a esta altura -junto a otros elementos que están apareciendo- me intuyen a pensar que saben algo que nosotros no y no necesariamente por vías legítimamente establecidas. Alguien decidió que Uruguay molesta y seguramente la postura diplomática asumida por nuestro Gobierno en el tema Venezuela pudo ser la última razón que les faltaba para ponerle fecha de vencimiento al proyecto progresista uruguayo. Algo no me cierra, la pobreza cayó a niveles históricos que son motivo de elogio internacional, el país sigue creciendo a pesar de las crisis de los hermanos fronterizos, el nivel de reservas acumula su récord histórico, Uruguay está blindado y soportó los embates que hundieron a Argentina y Brasil, sin embargo hoy, hay empresas emblemáticas que resuelven irse del país de forma abrupta. Usted, ¿no desconfiaría?...

Colgate que nos vamos

El centro de la agenda noticiosa de estos días es el cierre intempestivo de Colgate-Palmolive, bajo el argumento de ser el Uruguay un país caro para producir (la verdad yo pienso lo mismo de los productos de esa firma que hace unos años desenmascaró Brecha informando de los sobreprecios de los mismos). Tras el anuncio, 59 empleados quedarían sin su fuente laboral, no parecen ser muchos pero para los involucrados es la vida misma. Lo importante -además- es el efecto que genera la noticia de una empresa de larga tradición comercial en el país, abandonando definitivamente el mercado oriental. Eso pega, no se puede negar.

Hace tan solo días, otra empresa de larga trayectoria nacional (Fleischmann) anuncia el despido de sus 29 trabajadores por cierre de la actividad comercial en el país. El mismo efecto, sin avisar, que genera preocupación de la masa trabajadora y de las autoridades que se enteraron junto con los empleados de la medida.

Son dos casos que se suman a Pili y otras empresas que seguramente omito en la reseña pero que generan una sensación contraria a lo que dictan los resultados macroeconómicos y el mercado uruguayo mismo que ha dado sobradas razones de estabilidad en la última década y media.

Al mismo tiempo que eso acontece, y como bien lo expresó el ministro Murro, hay empresas que apuestan por Uruguay y emprenden sus negocios en el país (la planta de Nordex francesa, Nestlé, Conaprole que anunció una inversión de 35 millones de dólares, HyM con más de 300 puestos de trabajo y así se pueden sumar más emprendimientos).

"En 2006 teníamos 101 mil empresas registradas en el BPS, hoy hay 156 mil... y crece todos los años", afirmó Murro en el programa Desayunos Informales. Al mismo tiempo demostró con gráficos que la tasa de empleo de los tres últimos gobiernos frenteamplistas estuvo al alza siempre y muy por encima de los anteriores gobiernos, al tiempo que la tasa de desempleo bajó ostensiblemente en igual período.

Sin tiempo para leudar

Intempestiva y hasta casi que podría decirse de forma furtiva, Fleischmann anunció el viernes a última hora que despediría a sus 29 empleados. Así no más, sin anestesia!!

En época de baja venta - en verano merma la colocación de los productos de la firma - la empresa decidió ponerle fin a sus días en la Banda Oriental y seguir los mismos pasos que Colgate-Palmolive, generando preocupación en el ambiente laboral uruguayo y en las autoridades. Tanta coincidencia llama la atención, pues no se justifica por los resultados económicos, salvo que las crisis foráneas lleven a las casas madres a recortar filiales para bajar sus costos; lo extraño es que en nuestro mercado parecería ser que no sufrían pérdidas.

En este mundo tan global, es cierto que hay razones que no dependen de lo que pasa en la comarca y muchas veces esta sufre los coletazos de otras crisis, pero me llama la atención que sea justo ahora, en un año electoral donde -además- el tema Venezuela marca una grieta entre dos bloques claramente diferenciados en el que Uruguay pasó a ser una piedra en el zapato del Gran Hermano del Norte.

No sé, pueden ser otras las razones de estas salidas intempestivas de firmas con larga trayectoria en el mercado nacional, pero el momento y las circunstancias expresadas me inducen a pensar que hay algo más atrás.

Lo cierto es que debemos estar alerta, vienen por nosotros, ya no toleran que seamos una isla en una región en la que ya se ha instalado la derecha con sus ansias de restaurar los privilegios que una vez tuvieron. Vienen a recuperarlos y dependerá de nosotros impedirlo.

En fin, planteado así, usted, ¿no desconfiaría?