Ayuda humanitaria

William Marino

22.02.2019

Ayuda humanitaria se define como: "la ayuda humanitaria es un sector propio dentro de la ayuda oficial al desarrollo que se define como asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación".

La ayuda humanitaria siempre existió de una u otra manera pero existió, "yo te doy o prometo dar lo que tú necesitas, por el momento difícil que el país, pueblo o zona este sufriendo". Por lo general, era o es, una ayuda a cambio de nada. Pero ya hace muchos años todo lo que se da se trata de que algo vuelva en beneficio de donante. En eso los EE.UU. son unos campeones. Por solo poner unos ejemplos: "ayuda" a Cuba en 1899 se quedaron años cobrando lo que les habían dado. Haití 1915 fueron con "ayuda" por unos meses se quedaron hasta con la aduana por más de treinta años. A principios del siglo pasado se aparecieron por Panamá, para ayudar a realizar el canal, se quedaron unos 100 años. Fueron a Libia y se quedaron con el petróleo. Ayudaron a Irak, las grandes empresas se quedaron con el petróleo y los generales de los EE.UU con la venta del agua. Ni hablemos del plan European Recovery Program, más conocido como el Plan Marshall. Se conoció como el plan de ayuda humanitaria, por parte de los EE.UU., donde este país se quedo con unas 40 bases militares y varias cárceles clandestinas. Los EE.UU. son un país donde, desde su mismo origen 1776, siempre estuvo en guerra, donde siempre se firmo tratados de paz. País que siempre se arrogo el derecho a decir que deben de realizar los otros pueblos y gobiernos. Los EE.UU. siempre ayudaron a los indígenas, o sea a los pieles roja, los incitaba unos contra otros en guerras tribales donde los únicos que ganaban era el Gobierno de los EE.UU. La ayuda siempre incluían armas, mantas infectadas, de sarampión, tifus o cólera. Ese tipo de ayuda humanitaria era tan evidente que Hollywood, la plasmo en el cine. Aunque allí también vemos en muchas películas del Oeste como se demoniza a los aborígenes, en varias películas se ven escudos con la esvástica pintadas en ellos como forma de rechazo hacia un pueblo que lucho siempre por su libertad, es fue la nación indígena.

Los EE.UU. ha sido tan nefasto con sus "ayudas humanitarias", que podemos decir que después de tirar dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki matando unos 400 mil civiles, les llevo ayuda para paliar el hambre y las enfermedades sobre el Japón, el cinismo es bastante fuerte. A principio de la década del 60, Cuba era el faro de América y los EE.UU. instrumento la Alianza para el Progreso, que luego llevara a Viet Nam. El 1 de junio del año 2004 se dio oficialmente por instalada la Minustah, pero meses antes habían desembarcado las tropas americanas con ayuda para el pueblo haitiano, habían desembarcado unos 20.000 soldados y personal civil todos de nacionalidad americana. Las protestas fueron muchas, dentro y fuera de Haití, por eso, EE.UU. logro una coalición de países para ocupar Haití, que aun siguen allí ayudando al pueblo haitiano, sin contar con los desastres naturales son miles los muertos por esta ocupación. El terremoto del año 2010, que trajo consecuencias desastrosas para la población civil, pues los muertos llegaron a unos 250.000 y más de 2.500.000 sin vivienda. Millones de personas lo perdieron todo. Los países del mundo, junto a la ONU la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja, lograron de palabra unos 9.500 millones de dólares en donaciones, ayuda que se decía se iba a canalizar a través de las ONG, que estaban llegando como el "carancho a la carroña". Más de 10.000 ONG se repartieron el botín, junto a las tropas de ocupación. De esos 9.500 millones de dólares, según "auditorias" llegaron menos de 1.500 millones al pueblo Haitiano, que siguió pagando con vidas esas "ayudas humanitarias", y las protestas que trajeron con ellas. Pero la pregunta que se realizaban en algunos informes semi secretos es, ¿esos dineros de donaciones llegaron a salir de los países? Y porque ¿solo llegaron menos de 1.500 millones? Un informe del año 2016 de la BBC de Londres decía que nadie confía en ese tipo de gobierno refiriéndose al de Haití. Una de las preguntas que se hace un integrante de la ONU, declaración bajo el anonimato es que puede llegar a pasar con esa supuesta ayuda humanitaria que Trump enviara a Venezuela, contra la oposición de la ONU, Cruz Roja Internacional, Media luna Roja, con la oposición de la Cama de Representantes de los EE.UU. Francisco Rey ex miembro de la Cruz Roja Internacional hoy integrante del Instituto de Estudios sobre conflictos y Acciones Humanitarias decía: "que Trump desde que llego a la presidencia se dio cuenta que la línea de ataque a los gobiernos (de izquierda y/o progresistas) debe de provenir por el lado de la ayuda humanitaria, pues son más efectivas y populares (que las balas), pues resultan muy difícil de rechazar". Para ello trabaja no solo con las redes sociales, sino con un conjunto de medios de comunicación, como la CNN en español, y todos aquellos que reciben ayuda desde la CIA, a través de empresas periodísticas.

Por eso la ONU publico a fines del mes de enero del 2019 un informe sobre la ayuda humanitaria a Venezuela, al parecer Maduro la leyó y guardo y Guairo no se sabe si la leyó, pues a Trump NO le intereso ese informe de la ONU, pues ellos tienen su agenda propia. Algo muy interesante, es que cuando el auto proclamado presidente Guairo, le solicita ayuda humanitaria al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el mismo le contesta "que no hay problema, pero para enviar Ayuda Humanitaria necesita el consentimiento y ayuda del Gobierno Venezolano, o sea el que encabeza Maduro". Un Secretario de la ONU, Stefhane Dujarri, en rueda de prensa dijo:"la asistencia humanitaria de la ONU debe estar basada en necesidades y de acuerdo a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. La acción humanitaria tiene que ser independiente de objetivos políticos y militares". Francisco Rey, también realizaba la pregunta de por qué los EE.UU. está interesado en enviar esta ayuda humanitaria y corto todos los recursos a la UNRWA, que es la que distribuye la ayuda humanitaria de la ONU en el oriente medio.