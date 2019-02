Inicio | Columnas Te encuentras en:

FRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANO

Carlos Wuhl

26.02.2019

El movimiento realmente insurreccional de los « chalecos amarillos » lleva en Francia más de 5 meses de accionar, en toda la historia de este país, salvo las guerras de religión, la Revolución francesa y las guerras coloniales no han tenido una extensión tal, que al mismo tiempo lleva al gobierno del Presidente Macron, a una salida autoritoria, jamás tampoco registrada. Y que pone en relieve la esencia misma de la V República, la cual fue iniciada por el Gral.De Gaulle en 1958.

¿Como explicar, todas las acciones, ya no solo de las manifestaciones semanales de los « chalecos amarillos, » y la respuesta brutal, sorda, de verdadero amateurismo, y en defensa de una política clasista, que lleva al enfrentamiento con la acción popular de una nueva clase de « mafia » política salida esta vez de las grandes escuelas que por años han regido los hilos del gobierno francés ?.

Exactamente hace dos años, en febrero del 2017, escribía en la columna de la agencia UYPRESS, una visión personal sobre las elecciones que habían de desarrollarse en mayo-junio del 2017, y que buscaba en la propia historia de esta Francia, la co-existencia, entre una « mafia criminal, las « mass-medias y los resortes de la política, de las finanzas y todo lo que representaba el verdadero poder social-económico que regía y rige el destino de la 5ta. Potencial mundial. »

Escribía en ese momento :

La Trílogía del poder : Podriamos decir, que es la unión de: MAFIA - FINANZAS - MASS MEDIAS. Desde mucho antes de que De Gaulle preparara esta V República, la mafia corsa, ya había sentado sus reales en la ciudad de Marsella, al sur de Francia, el puerto que hace la unión, desde el Lejano Oriente, el Medio y luego la América. Una mafia que en primera instancia, tenía sus rubros de explotación, en el juego, la prostitución y trafico de drogas, mas todos los tráficos tipicos de un puerto al que llegaban los canales del Imperio francés. Y del neo-colonialismo que perdura.



Es en el principio de los años 20, que una de las figuras "históricas" de la mafia marsellesa, Paul Carbone, nacido en Propiano (Corcega) extiende sus "negocios", con la politica francesa, a través del alcalde Marsella, Simon Sabiani, que realizan una alianza, no solo para lograr la impunidad de esta pegre, sirviendose para permanecer en la dirección de la ciudad, y este mismo esquema va a continuar, no solo en plena ocupación de la Alemania nazi, en que realiza un "doble juego", colaborando con los ocupantes y sirviendo también a la Resistencia, y mismo finalizada la II Guerra Mundial, a través de politicos, tanto de derecha como de izquierda la acción de la mafia corsa, seguirá un camino paralelo, entrelazando, de quebrar huelgas en los docks del puerto, como sirviendo a hombres como Gastón Deferre (figura histórica del PS, alcalde de Marsella por mas de 25 años y que será Ministro del Interior del gobierno de François Mitterrand) y otra figura en la derecha francesa como Charles Pascua, un gaullista, también Ministro del Interior, en diferentes gobiernos, y que usará los elementos de la mafia, para construir lo que se llamará el SAC (Servicio de Acción civil) una fuerza que será, la guardia pretoriana de Charles de Gaulle, en su combate contra la OAS; grupo terrorista de los militares durante el período de la Guerra de Argelia.



En estos días, a través de un canal de televisión, ARTE, que es franco-alemana, pasó un tríptico sobre esta mafia, en una extensa (más de 3 horas) demostración como la mafia, fue aumentando su accionar. Dicho documento, esta creado por un periodista-escritor, Pierre Peán, colaborador del semanario "Le Canard echainé" y que en su larga carrera ha puesto al descubierto todo un sistema de corrupción de personajes del gobierno francés ya sea en territorio nacional, como las relaciones del neo-colonialismo con los diferentes dictadores del Africa. El fue el denunciante de que el ex emperador Bokassa I, regalara plaquetas de diamantes al entonces presidente Giscard D'Estaing y que le costó su intento de reelección en 1981 y perdió frente a François Mitterrand, también estuvo en la denuncia de una enorme estafa que se desarrolló tambien en el período de Giscard, la "compra de aviones olfateadores" por mas de 4 mil millones de francos un "invento" de un español, de desarrollar aviones que "olían el petroleo", tanto en los mares, como sobre la superficie de la tierra. Imposible de creer que los "técnicos" de toda especie, pudieran entrar en este enorme "cuento del tío".



¿Como no es necesario comprender el accionar de la mafia, con los sectores de la poliitica, como con las finanzas, y sobre todo con los servicios secretos y de inteligencia? ¿Como no es posible comprender todo un sistema mafioso, en que se sirven los politicos, para recuperar las "retro-comisiones" en los negocios del Estado? Las cifras son tan enormes y los intereses son tan fuertes, que solo la denuncia, de vez en cuanto de periodistas honestos han puesto al descubierto, que ya no es posible, dibujar toda una clase politica que sigue sirviendose de los dineros del Estado, como fondos propios. Desde el famoso gobierno "bling-bling" del ex presidente Nicolás Sarkozy, hasta la "izquierda caviar" o los llamados hoy, "los BO-BO" (bourgeois-bohème) que continuan sus relaciones con el mundo de las finanzas, de las industrias ya privadas o del Estado y que han venido desvirtuando los intereses naturales de la República

Son 18 meses del gobierno clasista del presidente Macron, y su cota de popularidad está aún más baja de lo que había finalizado el quinquenato de Hollande, este gobierno que ya ha visto renunciar, ministros como Nicolás Hulot, encargado del Ministerio de la Ecología, cerrando la puerta con la constatación, que un « gobierno tan cercano al poder de las finanzas, y sobre todo abierto a los lobbies de las empresas fabricates de pesticidas, como también al de los cazadores, no puede en ningún momento dar un paso hacia adelante, para recuperar los grandes y graves problemas del clima y de la calidad de vida ». También la renuncia, de quien fue el que le dio el espaldarazo de presentarse a la elección, el ex y ahora nuevamente alcalde de la ciudad de Lyon, Gerard Colomb, que era el Ministro del Interior, y que partió denunciando la « sordera y arrogancia » de Macron, frente a los problemas de seguridad y de estar ajeno a la realidad de los problemas de la sociedad francesa.

Mientras que Macron, y su « guardia pretoriana » de los salidos de las grandes escuelas, pero con un tremendo amateurismo de los resortes del Estado, se encuentran cercados por realmente « affaires d'Etat », encabezado por la figura de su ex-guardaespalda y hombre de confianza Alexander Benalla, el cual a él solo se lo acusa, de formar un cuerpo de inteligencia y de « protección » del Eliseo, el uso y abuso de contactos con las autoridades policiales y de la gendarmería nacional, el uso de pasaportes diplomaticos, y mismo si había sido apartado de sus funciones, después de su acción de fuerza el primero de mayo pasado, pasando a golpes, a personas que manifestaban, no solo siguió contando con la protección de Macron, sino que se recuerda que reuniendo a sus « tropas » tanto diputados, senadores y ministros, en un acto en la Casa de la America Latina, lanzó desafiante : « aqui tienen delante de ustedes el único responsable (por el caso Benalla), que vengan a buscarme ».

Organizando una « consulta popular », para tratar de recuperar todo el terreno perdido, el Presidente Macron, se lanzó a realizar largas reuniones (algunas de mas de 7 horas, trasmitidas por radio-televisión), con alcaldes, y gente de la sociedad civil para discutir sobre los problemas, pero manteniendo intransigente, de que no iba a cambiar de su rumbo ya trazado en su politica económica, y que nada habría de discutir - aun discutiendo de todo, que los « chalecos amarillos », son menos que nada, que solo reciben ordenes del exterior, que solo la violencia de sus acciones, ponen en peligro la integridad de la Francia.

Jamás se había desarrollado toda una campaña de denigración y de falsedades del movimiento de los « chalecos amarillos », llegando abiertamente a la provocación, de ciertos personajes próximos a la politica de Macron, que como el filósofo Alain Finkielkraut que no se le ocurre que ir a « vichar » a una manfestación, de la que fue copiosamente insultado, y en la cual, denuncian, de insultos de caracter antisemitas, a los cuales el Presidente Macron, agrega por su cuenta hacer la amalgama que el antisionismo es equiparable al antisemitismo. En un aparte de este mismo escrito, agrego, las expresiones del periodista y pensador Dominique Vidal, quien critica esta amalgama, entre antisemitismo y el antisionismo.

Pero lo mas importante de esta situación, ha sido la comisión investigadora formada por el Senado de la República, encargada de aclarar perfectamente de quien es Alexander Benalla, y sobre todo todo el sistema del « secretismo », y el apoyo a este personaje, acusado ahora de nada menos, de realizar negocios con un representante de la oligarquía rusa, y allegado a la mafia de ese país, la comisión del senado prueba, que Alexandre Benalla, ha mentido en el uso de porte de armas al cual no tenia derecho alguno, así como que ha sido protegido por omisión, por parte de los que dirigen el Palacio del Eliseo, poniendo en relieve su uso de viajes, con permiso del Ejecutivo, a varios países, de realizar negocios de « seguridad », incluso también denunciado que con los chinos, al mismo tiempo algunas voces salidas de esta comisión investigadora del Senado, denunciando sus viajes (de Benalla) a « paraisos fiscales », tal vez transportando dineros.

Por su parte la agencia de noticias Mediaparte, hace pública una grabación telefonica entre Benalla y uno de sus comparsas, en que se le escucha decir, que tiene el apoyo total del « patrón » (Macron), todo esto hace que la Comisión investigadora del Senado, edita un copioso dossier y que pone en guardia al Ejecutivo, y en especial a la acción de los Ministros del Interior Castaner, como a otros consejeros de Macron, que están haciendo un trabajo contrario a los métodos de la seguridad del Presidente, ya que él, representa la Francia, más que su persona.

Pero, y aqui si, está lo ridículo de las respuestas de quienes rodean a Macron, entre ellos su porta-palabra, y ministro Benjamín Grivaux, que confesando que no lo ha leido entero el dossier del Senado, afirma que contiene : IRREGUALIDADES Y FALTAS A LA VERDAD !!!!., del mismo tono el Primer Ministro, Eduard Philippe, afirma que el Senado no respeta la natural separación de los poderes del Estado.En suma, no solo es el « aislamiento » en otro mundo del propio Presidente Macron, sino de todo su guardia, verdadera mafia, que sigue jugando al secretismo, y permitiendo todas las consecuencias, de un « complotismo », lejano de la verdad. No hay tal « complotismo », sino que es la línea de defensa de quienes guardan sus accionares en defensa de clase, y al servicio de quienes detentan el poder económico y financiero de Francia. En suma, todo el poder de una 5ta.República, sitiada por los pedidos reales de los « chalecos amarillos », frente a la sordera, y a un auténtica deriva autoritaria del gobierno del Presidente Macron. La preparación de la ley « anti-casseurs », así como las nuevas disposiciones, hacen decir a elementos de las Asambleas tanto en el Parlamento como en el Senado, que estas disposiciones se asemejan y en mucho a las leyes « especiales » del Gobierno de Vichy, del Mariscal Petain.

ANEXO SOBRE ANTISEMITISMO AMALGAMANDO AL ANTISIONISMO

Entrevista a Dominique Vidal desde el 22 de febrero de 2018.

¿Anti-sionismo = antisemitismo? Una amalgama hipócrita y peligrosa.

Violencia, insultos insensatos, actos antisemitas, la emoción general es para algunos una oportunidad de aceptar la amalgama entre la crítica del sionismo y el antisemitismo. El sionismo es una doctrina política que, como el gaullismo, el comunismo o el macronismo, está abierto al debate y la crítica. Hacer la amalgama con una de las peores formas de racismo es una hipocresía que equivale a trivializar el antisemitismo.

Esta discusión comenzó nuevamente ante una provocación del filósofo y miembro de la Academia Francesa, Alain Finkielkraut, ensayando se introducir en una manifestación de los "chalecos amarillos", en Paris, y fue violentamente insultado al ser reconocido, es a raíz de que ciertos insultos de carácter antisemita, que el propio Presidente Macron, se vio llamado, una vez más hacer la amalgama, que antisonionismo es la "nueva cara" del antisemitismo.

¿Anti-sionismo = antisemitismo? Respuesta a Emmanuel Macron (2018). Por Dominique Vidal Un aumento del 74% de la violencia antisemita en 2018 [1]: esta cifra afectó a la opinión pública. Puede causar un shock saludable. Siempre que se coloque en un análisis general que no confunda la insoportable acción de las pequeñas minorías y la opinión de la gran mayoría de nuestros conciudadanos. El anti-judaísmo, entonces el antisemitismo, cruza la historia de Europa, más aún que la del mundo árabe-musulmán. Durante siglos, han sido discriminados, expulsados ??y masacrados, por ejemplo durante las Cruzadas, pero también, en el siglo XIX, con los "pogromos" del Imperio zarista.

Estas persecuciones alcanzaron su apogeo con el genocidio nazi, que ciertamente apuntó a otros objetivos (enfermos mentales, gitanos, eslavos, homosexuales ...), pero en el corazón de los cuales los judíos formaron el único grupo que fue asesinado hasta el último: El Holocausto exterminará a la mitad de los judíos de Europa, un tercio de la población judía del mundo. En Francia, donde el régimen de Vichy y su policía organizaron la deportación de 75,000 judíos (de los 330,000 franceses y extranjeros, una proporción que subraya la solidaridad extraordinaria de la que han disfrutado), el antisemitismo no ha cesado para retirarse desde la guerra. Según todas las encuestas, hoy representa una ideología marginal, mientras que la islamofobia goza de un amplio consenso. La mejor prueba es, primero, la respuesta de nuestros compatriotas a la pregunta "¿son los judíos" franceses como los demás "? En 1946, solo un tercio respondió afirmativamente. Setenta y un años después, según una encuesta de IPSOS, la proporción alcanza el 92% (comparado con el 81% para los musulmanes [2]). Agreguemos que el 93% de los encuestados cree que "nada puede excusar un acto o una palabra antisemita" [3]. Por otro lado, el segundo elemento, los investigadores observan la persistencia de ciertos prejuicios hacia los judíos, aunque se encuentran en marcado declive desde el comienzo de la década: según la misma encuesta de IPSOS, el 53% de los encuestados piensa que "los judíos están más apegados a Israel que a Francia", 52% que "los judíos tienen mucho poder", 51% que "los judíos son más ricos que el promedio de los franceses" y 38% que "los judíos son demasiado en los medios ". Pero también hay prejuicios, ¡y cuántos! - Contra los corsos, los bretones o los auvernes: ¿hablaremos sobre el racismo anti-corso, anti-bretón o anti-Auvergne? Sin embargo, el prejuicio puede matar, como lo demuestra el martirio de Ilan Halimi: Youssouf Fofana estaba convencido de que su víctima era rica, ya que ...Francia, el tercer elemento, experimentó un brote de violencia antijudía a principios de la década de 2000. Cada año, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos publica un informe, La lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. , que rastrea la evolución de los actos y amenazas racistas. Esta categoría de "amenazas" incluye un correo electrónico de insulto, así como una carta anónima o un graffiti en una vía pública, preferimos referirnos a "actos", debidamente identificados [4]. En 2002, en comparación con 2001, el número de estos se multiplica por cuatro y, dentro de ellos, el número de actos antisemitas por seis. Sin embargo, desde 2003, la violencia antisemita (-36%) y otra violencia racista (-23%) han disminuido bruscamente. Esta disminución continuó, de manera irregular, durante los años siguientes, en relación con la violencia antijudía. La violencia racista y especialmente islamofóbica se triplicó en 2015, el año de los primeros grandes ataques yihadistas en Francia. Pero experimentarán una disminución de casi el 60% en 2016. En cuanto a los eventos antijudíos, registraron una fuerte disminución en 2015, 2016 y 2017. De ahí la magnitud matemática de la recuperación en 2018. Sin embargo, tenga en cuenta que con + El 74% en 2018 [5], el número de violencia antisemita sigue siendo inferior al de 2014, con 541 actos contra más de 851 [6]. A falta de estadísticas más detalladas sobre todo el año, la Comisión Consultiva Nacional de los Derechos Humanos sin duda pronto nos dará, en todo caso, difícil culpar a los "jóvenes de los suburbios" por el deslizamiento antisemita cometido al margen del movimiento de "chalecos amarillos". La reciente inscripción de esvásticas en una obra que representa a Simone Veil y la de la palabra alemana "Juden" en una vitrina de tiendas de panecillos parece a la derecha más extrema que los hijos de la inmigración ... Algunos intelectuales han estado hablando durante unos quince años sobre el "antisemitismo musulmán". Que, entre los musulmanes como todas las categorías de la población, hay antisemitas, ¿quién lo niega? Pero esta realidad no puede justificar una interpretación racista. El historiador Georges Bensoussan había atribuido erróneamente a la socióloga Smaïn Laacher, en las "Réplicas" de Alain Finkielkraut, la idea de que "en las familias árabes, en Francia, todos lo saben, pero nadie". Para decirlo, antisemitismo, se lo chupa con la leche de la madre [7] ". A pesar de estar desanimado por la ley, fue advertido por el Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), considerando que "ciertas observaciones hechas por el Sr. Bensoussan probablemente fomenten el comportamiento. discriminatoria [8] ". Conclusión significativa: perdió su posición en el Shoah Memorial ... Más allá de los errores, este debate fue impulsado por una encuesta realizada en 2014 por la Fundación para la Innovación Política, que generó fuertes reacciones [9]. Así que la socióloga y politóloga Nonna Mayer llamó a "Le Monde" "para hablar de antisemitismo con rigor". A sus severas críticas metodológicas, la investigadora agregó "una pregunta más general sobre la relevancia del concepto de" nuevo antisemitismo "" definido en particular en relación con "la obra de Pierre-André Taguieff". Pero la última, recalcó Nonna Mayer, "ve un antisemitismo enmascarado detrás de las críticas de Israel y el sionismo, en nombre del antirracismo y los derechos humanos, y llevado tanto por el islamismo radical como por ideologías de terceros izquierdistas mundanos " Todos estos datos cuantitativos no pueden ocultar las realidades cualitativas: las experiencias de los hombres y mujeres directamente involucrados. Por primera vez desde 1945, los judíos, a principios de siglo, fueron asesinados como tales por los franceses: las cuatro víctimas judías de Mohammed Merah, los cuatro mártires de Hyper Hide, pero también Ilan Halimi, Lucie Attal-Halimi y Mireille Knoll. La complejidad de las otras motivaciones de los asesinos, los asesinatos de villanos, incluso los actos de locura, no nos impide percibirlos en primer lugar como antisemitas. Esto significa que la lucha contra el racismo y el antisemitismo es más necesaria que nunca. Y eso requiere vigilancia en todo momento. Cualquier incitación al odio racial, cualquier propaganda negacionista debe ser combatida y castigada. Desde este punto de vista, la ley antirracista de 1881, la de 1972, la ley de Gayssot de 1990 y el Código Penal constituyen un arsenal efectivo. Todavía es necesario que se implemente. Durante años, un Dieudonné o un Soral podrían jugar impunemente con el antisemitismo y el negacionismo. Ahora que son procesados ??y sentenciados regularmente, se disfrazan de "antisionistas". Más razón para que los activistas que profesan verdaderas ideas anti-sionistas los condenen con la mayor firmeza. [11] Del mismo modo, apoyar los reclamos de "chalecos amarillos" no debería, por el contrario, evitar la denuncia por parte de algunos de ellos. En resumen, es tiempo de intransigencia ... y autocontrol. Dominique Vidal Notas [1] Le Monde, "Los actos antisemitas aumentaron en un 74%", 13 de febrero de 2019.[2] Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos, La lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Año 2017, 22 de marzo de 2018.[3] ISPOS y la Fundación del judaísmo francés, "La evolución de la relación con el otro en la sociedad francesa", 26 de abril de 2018.[4] Muchos actos antisemitas no son seguidos por quejas. ¿Pero quién afirmará seriamente que la proporción de quejas de las víctimas árabes o musulmanas es mayor?[5] Ministerio del Interior, "Lucha contra el odio, la discriminación, el racismo y el antisemitismo", 12 de febrero de 2019.[6] Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, año 2015.[7] "Réplicas", Cultura de Francia, 10 de octubre de 2015.[8] Consejo Superior de Audiovisuales, "Emisión" Réplicas "del 10 de octubre de 2015: advertencia de la cultura de Francia", 21 de diciembre de 2015.[9] Dominique Reynié, "El antisemitismo en la opinión pública francesa. Nuevas ideas ", Fundación para la Innovación Política, noviembre de 2014.[10] Nonna Mayer, "Debemos hablar de antisemitismo con rigor", Le Monde, 5 de diciembre de 2014.[11] Dominique Vidal, ¿Antisionismo = antisemitismo? Respuesta a Emmanuel Macron, Libertalia, Montreuil, 2018. _ _ _ _ _ _ Es que esta nueva provocación, tratando de endosar al movimiento de los "chalecos amarillos", su carácter antisemita, violento y próximo a las políticas de la extrema derechas, ya sea las de Italia, como la de otros países, tiene algo que ver con la próxima elección legislativa en Israel?. Donde Benjamin Netanyahou no solo refuerza sus vinculaciones con un partido fascista como el Likund, sino que además ahora quiere unir a quienes están aún más a la derecha del Likud, y que son los cabezas del llamado "sionismo revisionista", en que solo es el encubierto de la política colonialista del Estado de Israel. Basta observar como el gobierno del Estado de Israel, juega la carta de abrirse a países, como el Qatar, los Emiratos Arabes y a la Arabia Saudita, que no pecan de ser "muy democráticos", y que si siguen la línea del anti-judaismo de la propia existencia de Israel, a pesar mismo que sigue protegido por un Trump. Lo que no se quiere entender por el gobierno de Macron, y su séquito, que la movilización de los "chalecos amarillos", es esencialmente, una lucha de clases, es que se ha llegado a un punto de ruptura, que están en juego todos los servicios públicos de Francia, que tanto la enseñanza, la salud pública, y los servicios sociales están en una situación de penuria, y que bien pronto han de sentirse los síntomas. La tozudez de este gobierno va en dirección inversa, a las necesidades populares, del poder de adquisitivo, de la extrema debilidad de las pensiones, pero sobre todo se sufre de la indiferencia de una clase poderosa que sigue viviendo de espaldas a la realidad de todos los días.

Carlos Wuhl