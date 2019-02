Sartori para todos

Triste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOAgarrate Catalina y la izquierda en el ghettoLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Relación trabajo capital. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioLos dilemas del pago palestino a los terroristas y la reacción israelíUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaLa confusión primariaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreCarta a la patriaLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en Venezuela1947 a hoy. ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel. IIAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

27.02.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – Luego de concluir una gira por el interior del país, el precandidato blanco Juan Sartori procedió a inaugurar este martes el “Plan de Todos”, un intento de lograr participación para la elaboración de sus bases programáticas.

(Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS)

El "Plan de todos", concebido como un espacio de participación abierto con el objetivo de delinear las bases programáticas para un eventual gobierno fue inaugurado por el candidato Juan Sartori en su sede central de la Ciudad Vieja, en Montevideo.

De acuerdo con el precandidato blanco Uruguay sufrió "décadas de silencio y paciencia defraudada" y "la insatisfacción de los compatriotas se ha venido acumulando sin que el gobierno se dé por aludido". Sostuvo que "no hay empleos suficientes" y que, sin embargo, "no se observa ninguna iniciativa que permita recuperar los que se han perdido y crear otros nuevos".



Además, denunció que "se destruye la confianza de los inversores sin que se propongan señales que generen confianza" y que la gente "se siente insegura y no tiene a quien acudir para que mejore la protección a su integridad y sus propiedades".

Según reseña Montevideo Portal, Sartori también prometió que el Plan de Todos contará con equipos técnicos organizados en mesas temáticas, abiertas a la participación de la ciudadanía, para "recoger las expectativas del país, ordenando los problemas, organizando las soluciones, y estimando cuáles de esas soluciones son aplicables en cada una de las regiones".