El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)

Ángel Emilio Gandolfo Puyo

27.02.2019

En cierta etapa de la vida, los hombres y las mujeres vamos reduciendo nuestra capacidad de aprendizaje. Esto no indica, que no sigamos aprendiendo hasta nuestro final, por supuesto. El Presidente Batlle en esa creativa incontinencia verbal que practicaba, una vez a la salida de una escuela y tocando la cabeza de un niño, dijo ante las cámaras: éstas son esponjas.

Asimilan todo. Es así. Por suerte. Los que ya no somos esponjas y somos más bien piedras pomes, lo fuimos. y si no nos ha atacado todavía la arterioesclerósis u otros males conservamos algo al menos, de lo que aprendimos años ha. Si la naturaleza y la medicina nos lo permiten lo seguiremos haciendo.

Este pretende ser el caso en el análisis de nuestro Contrato y sus consecuencias con UPM. No soy especialista en nada, se diría. Pero me ha tocado sí evaluar muchos proyectos en distintas actividades. No por supuesto el de este porte, calificado como el mayor de la historia económica nacional más recientes. Un proyecto de todos. Los vivos y los que están por nacer. Unos cuantos.

La ciencia económica, ha progresado mucho desde los tiempos que hacíamos proyectos de inversión en la facultad. Una muestra de ello, es la ingeniería financiera que se desarrolla para poner dinero, en particular los Estados, pero no solo ellos.

Yo diría que el rubro nuevo o más desarrollado es lo que se llama un Análisis de Riegos.

Todos los proyectos son inciertos, eso es así y lo seguirán siendo hasta que tal vez algún día la Inteligencia Artificial la elimine. Hoy todavía no.

¿Lo usa el Estado Uruguayo? Ni, es la respuesta. Parecería que en el Antel Arena no lo hizo. Pero la Ley de Participación Público Privada lo hace. Al menos en los papeles.

Nos remitiremos aquí a cuatro documentos oficiales:

El contrato UPM-ROU del 11/07/2017 Entre PE y UPM

El Estudio de Valor por Dinero para el Ferrocarril Central del MTOP de 11/2017

0. Escenarios UPM versión MEF OPP (10-12)

0. Acuerdo de Inversión ROU-UPM Publicado por Presidencia de la República

Llamaremos en este artículo, C al Contrato, VpD al estudio de Valor por Dinero, EF(Estudio Financiero) y EIES( Estudio de impacto Económico y Social).

El C son los compromisos que asume ROU ante UPM y sus contra partes. El VpD es la ingeniería financiera que justifica un contrato de Participación Público Privada, PPP, (único documento que contiene un estudio de riesgos).

Los dos últimos sin fecha de realización, se encuentran publicados en la página Web de Presidencia..

Ambos suman 29 páginas, un misal, y salvo el dicho, ninguno, realiza un Estudio de Riesgo. Esto es, cosas que pueden o no ocurrir en todas las iniciativas involucradas, que probabilidad tienen de pasar y como mitigarlas, ya que los riesgos, Murphy mediante, son perjuicios, no beneficios.

Primera conclusión objetiva: El C, es previo al VpD y por lo tanto la decisión de la PPP, se adopta antes de los estudios, el contrato dice que ROU decidió llamar a una PPP, pero el estudio que la justifica es posterior.¿Si daba mal que hubieran hecho? Hay una solución que a veces usábamos los estudiantes "hacelo dar" decíamos. No acuso, pero muy serio no es. Los estudios EF y EES revelan el mismo hecho. Las cifras que contienen están hasta citadas de la oferta del Ferrocarril Central, o sea ya abiertos los sobres de la licitación.Claramente el EF dice que toma como monto de pago de esa obra, la oferta.El monto que que usa el VpD es superior a la oferta. Ergo la oferta es anterior al estudio Primero licito, luego hago unas páginas para ver si me sirve. ¿Se trabaja así seriamente? Diría que no. Los proyectos son una guía para la acción, no para hacerlos dice el Ing. Juan Grompone. O los papeles se rompen decía un profesor, y cancelar contratos es caro. Muy caro. Seguramente más caro en tribunales extranjeros. Este actual todavía no. Ambos contratantes pueden hacerlo sin demanda ninguna. De ahí en adelante, o sea confirmada la inversión de UPM, el tribunal competente en eventuales litigios es extranjero.

Vamos al Contrato, el documento madre.

Las objeciones jurídico constitucionales no son lo mío. Un movimiento ciudadano las ha presentado a la Cámara de Representantes. Parecen razonables y serias.

¿Cuáles son los compromisos?

El contrato incluye en su ítem 2.1 la Descripción del Proyecto ROU que detalla nuestros compromisos.

Cito:

El "Proyecto de ROU" incluye:

(a) el Proyecto Ferroviario;

(b) el Proyecto de Viaducto sobre la Rambla;

(c) los Proyectos Viales;

(d) los trabajos de dragado de ANP;

(e) los trabajos de electricidad;

(f) cualquier otro proyecto, trabajo o actividad acordada a ser llevada a cabo por ROU de conformidad con este Contrato.

En el ítem f) se incorpora entre otras, la disponibilidad de agua para la operación de la planta, las condiciones ambientales y los compromisos establecidos en disponibilidad de mano de obra, legislación laboral y capacitación, en los que ROU toma compromisos.

Hablar de todo aquí aburriría. Respetemos al lector. Luego seguirá si agrega.

(a) el Proyecto Ferroviario;

El gobierno ha dicho de modo verbal que la oferta ganadora es de lo que se llama en las PPP, Pagos por Disponibilidad, es de 148.5 MM de dólar en 15 años. Hay un inversor que financia y construye en tres años. El Estado le paga durante quince esa cifra por hacer y mantener.

El Gobierno,en la prensa ha dicho que le cuesta a ROU, 800.000 MM. Falso, con básicos conocimientos de matemática financiera y tomando la tasa de descuento de 4,25 % , que usa el estudio de VpD para el mismo fin, el Valor Presente Neto es 1617 MM de dólares. Más del doble de lo que se nos dice.

Si agregamos el costo de comprar ese dinero vendiendo Bonos del Tesoro a tres años, colocación que también se usa el, la construcción de un Viaducto para entrar a Puerto de 92.6 MM, y las expropiaciones requeridas, de 21 MMel Ferrocarril Central cuesta 1735..6MM de dólares. Eso es 6.36 MM de dólares el km. ¿Es necesario?

En fin, no se sabe bien. No hay estudios de tráficos ferroviarios publicados. Lo que sí se sabe es que quien asesoró para el diseño del ferrocarril, ha sido una empresa puesta por UPM, VR Trak, y paga por el gobierno. Lo dice claramente el Contrato,

¿Contrataría Ud. para su empresa (Uruguay) a una consultora que le diga que hacer y como, puesta por quienes dicen que van a financiar una parte? Inversión no comprometida aún. Aquí ya estamos arañando los 2000 MM. y faltan otras como carreteras, dragados, mantenimientos, aporte INEFOP... Para esa inversión el gobierno puso una empresa del inversor. No es secreto que hay consultorías ferroviarias por todo el mundo. Europeas, que mueven más gente que carga y mexicanas o yanquis que mueven mucha carga. Esto parece ahorro en el café en el mejor caso. Busque Ud. en la Web cuanto sale una vía europea eléctrica de pasajeros, de alta o media velocidad. No sale 6 MM. Este será el tren más moderno de la región. Perdón 273 km de tren. El resto de la red ahí queda.

Cuando apareció esto, había obras. En la misma línea, entre Pintado y Rivera 443 km, con préstamo no reembolsable de 75 MM del Mercosur, más la parte local, digamos 100 MM totales. 226 mil dólares por km. Da 26 veces menos que UPM. Pero no seamos negativos. Aceptemos que el FC es más moderno y para más carga y velocidad. Supongamos que hacemos una vía en 2 MM el km. Las conclusiones caen por su peso.

El FC va entrar a Puerto de Montevideo.¿No hay otras trazas posibles? Las hay en Montevideo, la que se elije,es la más cara y agresiva al medio urbano. Pero hay otras. Paso de los Toros- Nueva Palmira es una. ¿Alguien le preguntó a un operador palmense, si no quería destinar una terminala celulosa? ¿Cuánto costaría esa línea férrea? Lo seguro es que se evita un viaducto de 100 MM, expropiaciones urbanas al menos y por supuesto obras portuarias, páguelas o no un privado, que siempre salen de nuestros bolsillos. Pero, sobre todo, no impacta en la ciudad. Ni en Montevideo ni en Sarandí Grande, ni en Las Piedras por citar las más complejas. ¿Se estudió esto? En la era de la informática existen modelos matemáticos que predicen los tráficos urbanos. Sí, con un botón y algunos datos se sabe cuanto espera un auto en una barrera. No se compró. El café otra vez. ¿Y si el auto es una ambulancia? ¿Qué hace?¿ Se va hasta el paso a desnivel cercano mientras pasan los 800 m de tren de UPM? Porque pasos a desnivel hay. A nivel también.

Otra chiquita del tren: Se sabe por la prensa que AFE compró hace tiempo ya un sistema de tráfico de trenes en 3 MM de dólares. Pues bien, parece ser que a UPM no le sirve. Sus estándares son europeos. Este no. Resultado, las máquinas que quieran andar entre Paso de los Toros y el Puerto tendrán un sistema de control de tráfico. Pero los que quieran circular en ese tramo y fuera de él las precisan ambas. Para entrar a Puerto también. UPM no. Parece una solución surrealista. Lo es. Y va a terminar en que los 3 MM tendrán un solo destino: chatarra.Unas cuantas escuelas de pérdida.

Este boletín tiene más noticias. Muchas más. Pero esto es un artículo periodístico. No una conferencia.

Digamos algunas otras verdades, o hechos nada más.

Los montes de eucaliptus están. Son algo así como 800.000 Hás. Mucho dinero. UPM es propietario o tiene plantaciones asociadas para hacer pulpa de esa madera. Está bien. El modelo forestal nacional ya existe. Nadie va a quemar montes. Los números que publica el EIES dicen algo muy claro. Quien genera valor agregado en la cadena es la industria. Dos contra uno del monte. ¿Razonable no? Algo parecido entre la vaca y el frigorífico- matadero cualitativamente. La industria está exonerada de impuestos. El monte y sus actividades conexas no.O menos exonerado¿Que hace el estudio EF? Le dá al monte más valor agregado que a la industria y en una cuenta de estudiante, básica, concluye así que el Estado recauda 120 MM por año en DGI y BPS. Violando sus propios números. Curioso. Además, si la planta no se instala, la madera tiene otros dos destinos. UPM Fray Bentos y la exportación. Una fogata no. Por tanto, el ingreso por silvicultura, cualquiera sea, es el mismo. No sé si el Valor Presente Neto está bien o mal hecho. No sé si da positivo. La tasa de descuento que usa la enuncia, pero no la publica.Debería hacerlo, es trabajo del Gobierno eso. O debería.

Opino que como hace el PE, está bien, 30 años de vida del proyecto. Pero una explotación forestal no es una cosa uniforme. El EF supone que la actividad forestal es estable en todo el proyecto. ¿No será que cuando los montes entren en la última cosecha UPM o cualquiera, no invierte lo mismo que al principio? Parece sensato.

¿No será que hubiera que haber hecho un estudio a mediano y largo plazo de la demanda de celulosa para hacer un EF?¿Existirá papel de celulosa dentro de 15 o 25 años? Esas son las cosas que aparecen en primera vuelta. La punta del iceberg. Las cosas que los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigirle al gobierno que aclare. Antes de comprar algo que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Es nuestra misión. La de los gobernantes honestos responder a esto y mucho más. Absolutamente. No para hacer así nomás. Para hacer bien. De eso se trata.

