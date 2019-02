Kim Jong-un promete esfuerzos para los buenos resultados de la cumbre

El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Viaje de la política a la realidad: recorrido por el CerroInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Relación trabajo capital. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioLos dilemas del pago palestino a los terroristas y la reacción israelíUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaLa confusión primariaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreCarta a la patriaLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en Venezuela1947 a hoy. ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel. IIAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Segunda cumbre, segundo día

Kim Jong-un promete esfuerzos para los buenos resultados de la cumbre

28.02.2019

HANÓI (Yonhap) – Al inicio de su segundo día de negociaciones en Vietnam, el presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, Kim Jong-un, ha expresado este jueves que seguirá haciendo los máximos esfuerzos para que sean exitosos los diálogos con el presidente estadounidense Donald Trump.

(Foto: Yonahp)

"Haré todo lo que pueda para obtener un buen resultado", dijo Kim, sentado junto a Trump. Añadió que tiene la "corazonada" del éxito de su "gran diálogo" con el presidente.

Por su parte, Trump dijo de nuevo que no se apura sobre los asuntos norcoreanos, insinuando un largo camino hacia la desnuclearización norcoreana.

"La velocidad no es importante. En lo que a mí respecta, agradezco mucho que no se realicen pruebas nucleares y de misiles", subrayó Trump.

"El presidente Kim y yo mantuvimos anoche buenos diálogos. No me apuro. No queremos las pruebas y hemos desarrollado algo muy especial al respecto", añadió.

Dicho comentario sobre que no tiene prisa, que Trump ha hecho de forma reiterada en sus reuniones con Kim, ha producido la especulación de que el presidente está reduciendo las expectativas para la cumbre y alejándose, posiblemente, de la meta de la desnuclearización completa de Corea del Norte.

Trump dijo el miércoles que ese no era el caso, afirmando que sostuvo discusiones muy buenas e intercambió varias ideas buenas con Kim. Asimismo, enfatizó que las relaciones con el líder norcoreano son muy fuertes.

Después de sostener un almuerzo de trabajo, Kim y Trump planean firmar una declaración conjunta en torno a las 2:00 p.m. (hora local), según la Casa Blanca.

Aún no es seguro si la llamada "Declaración de Hanói" contendrá los planes de Pyongyang para los pasos concretos hacia la desnuclearización y las medidas correspondientes de Washington.

