Para el ministro Rossi sin tener la posesión de la Estación Central “no es responsable ponernos a discutir qué cosas vamos a hacer”

28.02.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - Víctor Rossi es Ministro de Transporte y Obras Públicas. Lo es por segunda vez luego de su período 2005-2010 y el actual que comenzó en 2015. Manifiesta su preocupación y “vergüenza” por la situación de la Estación Central y se ha producido un debate con Daniel Martínez por el destino de ese bien.

(Javier Calvelo/adhocFOTOS)

En una entrevista concedida a Búsqueda, Rossi recuerda que el predio sigue en litigio y el Estado no puede apropiarse del mismo. Solo se ha podido, luego de una serie de recursos legales que instrumentó su cartera, de hacerse de custodia del bien.

Daniel Martínez, en plena campaña electoral interna lanzó la idea de crear en la Estación Central un polo tecnológico. Rossi se manifestó disgustado por la propuesta y expresa que "me hubiera gustado que me preguntaran antes: "¿De que manera te podemos ayudar?", "¿de qué manera podemos generar un movimiento que nos permita recuperar la posesión de esto?". Tengo clara conciencia de que con lo que queda de gobierno no nos va a dar para concretar ningún proyecto importante"

Agrega también "Todavía no tengo la posesión (de las Estación Central) y entonces, sin tener la posesión, no es responsable ponernos a discutir qué cosas vamos a hacer, y si vamos a hacer esto o lo otro. Puede llegar hasta a molestarte cuando vos ves".