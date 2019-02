Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Gente d`Italia

Gente d`Italia. De 1999 a 2019... veinte años contigo.

MONTEVIDEO (Uypress) - Queridos lectores, después de la suspensión en verano de la publicación del periódico "La Gente d'Italia", hoy nuestro y su periódico regresa a los puestos de periódicos en Uruguay y en América del Sur, siempre emparejados con "El País".

Inútil negarlo, para nosotros es realmente una gran satisfacción volver a las "manos" de sus lectores, nuestros únicos "maestros" verdaderos.



Como siempre, el primer objetivo de "The People of Italy" será mantenerlo informado sobre los hechos más destacados que suceden todos los días en el mundo y que nos afectan a usted y a los italianos en el mundo.



En estos días de parada en las rotativas no estábamos cogidos de la mano.



De hecho, pensamos en un periódico aún más útil y más rico.



Y de hecho habrá muchas noticias que, con suerte, les gustarán.



Por ejemplo, cada semana habrá una página dedicada a la cocina, una a la medicina y otra a los Patronatos que operan en Uruguay, más el correo habitual de los lectores que pueden escribir para denunciar abusos, inconvenientes o incluso historias simples de vida ...



Además, todos los días, a partir de hoy, toda una sección dedicada a las comunidades italianas de Europa.



Entonces, "el pueblo de Italia" crece cada año más y, precisamente en este 2019, está listo para celebrar con usted sus primeros 20 años de vida. Ya estábamos en 1999 cuando el director Mimmo Porpiglia decidió fundar un periódico diseñado exclusivamente para convertirse en un punto de referencia para los italianos en el mundo.



Desde entonces se ha recorrido por carretera y hoy seguimos aquí. Tal vez unos años más e incluso algunas dolencias, pero con el mismo deseo de prestar mucha atención a lo que pasa en el mundo, dando. por que no nosotros también tenemos una interpretación crítica (y al mismo tiempo proactiva) de temas que van desde las noticias hasta la política.



Pero no ocultamos las dificultades que encontramos en nuestro camino todos los días, no a todos les gusta la democracia.



Los recortes recientes al fondo de publicación decididos por el gobierno italiano formado por Lega y MoVimento 5 Stelle ya están llevando al cierre de muchos periódicos y al despido de muchos colegas que tienen la única culpa de decir la verdad.



La verdad que no le gusta a los poderosos en servicio y, por lo tanto, prefiere el silencio.



Y son cortes, aquellos relacionados con la publicación, que son como una espada de Damocles que podría golpear a cualquiera de repente, haciendo que cuatro voces desaparezcan todas esas voces democráticas que tienen un solo gran objetivo: informar a sus lectores.



Como tú, por ejemplo.



Pero todavía estamos allí, y esperamos muchos años más, ¿y ustedes?



Ps: por supuesto, esperamos más y más también en el sitio www.genteditalia.org