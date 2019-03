Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVIII, Nro. 774: Balance de 14 años de gobiernos del Frente Amplio

02.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 4 titulando en su portada: 'Balance de 14 años de gobiernos del Frente Amplio'.

Escriben en este número:

Eric Alterman, Domenico De Masi, Julio César Guanche, Greg Grandin, Claudio Lozano, Antonio Machado, Rafael Poch, Daniel Raventós, Fernando Rosso, Scott Santens, George Scialabba, Esteban Valenti, Esteban Volkov, JulieWark







Carta abierta al Dr. Tabaré Vázquez

Por Esteban Valenti





Carta Abierta al Dr. Tabaré Vázquez

Señor Presidente de todos los uruguayos.

Ayer 1 de marzo, usted hizo un balance de los gobiernos del Frente Amplio, a su conveniencia, utilizó los últimos 4 años, los 14 años completos o periodos de diez años.







El declive del pensamiento histórico

Por Eric Alterman



Tras ignorar durante décadas las cuestiones de la desigualdad económica, economistas y académicos de otros ámbitos acaban de descubrir una variedad de efectos que van más allá del hecho de que algunas personas tengan demasiado dinero y otras muchas no tengan suficiente.







Miedo y asco en Europa: un viaje salvaje a la política de la venalidad y la violencia

Por Daniel Raventós y JulieWark



Umberto Eco, en su ensayo de 1995 “Ur-Fascismo”, describe catorce características de tal fenómeno, pero su idea fuerza es que sólo hace falta un rasgo para que “el fascismo coagule a su alrededor”.







¿Qué hay que aprender del experimento de la renta básica de Finlandia? ¿Fue un éxito o un fracaso?

Por Scott Santens



Evaluación de los resultados preliminares de una UBI parcial y un poco menos de burocracia.







Cuba: ¿Deliberar es participar? A propósito de la consulta constitucional

Por Julio César Guanche



La campaña estatal por el “sí” ha gozado de un despliegue descomunal, con uso de todos los recursos estatales. Mientras, la opción por el “no” ha sido condenada oficialmente como un acto contrario a “votar por la patria”.







«La izquierda es lenta, Salvini corre, Italia acabará como Brasil». Entrevista

Domenico De Masi



El sociólogo Domenico De Masi ha analizado el Movimiento 5 Estrellas, ha llevado a cabo estudios para el mismo, y ha elogiado su potencial. Posteriormente, fue el primero en avisarles de que, si entraban en el gobierno, se los comerían vivos. De Masi acaba de publicar Il mondo è ancora giovane (“Theworldisstillyoung,” ed. Rizzoli), un libro que rebosa esperanza. Esa esperanza, no obstante, lleva una advertencia final, y es válida con una condición: “que no vayamos de cabeza al fascismo”. Le entrevista Daniela Preziosi para el diario italiano ilmanifesto.







Argentina: Macri en las manos del FMI

Por Claudio Lozano y Fernando Rosso



El Fondo Monetario Internacional como agente institucional del capital financiero y, particularmente, de los acreedores de la deuda pública argentina, se ha dado a la tarea de garantizar la política económica en curso más allá de los resultados electorales de octubre de este año. En concreto, se trata de “blindar” la política vigente mas allá de un eventual cambio de gobierno. En ese marco se inscriben las reuniones con Urtubey, Kicillof, Massa, Lavagna, la CGT, etc.







La enigmática supervivencia política de Mauricio Macri

Por Fernando Rosso



Un enigma recorre Argentina luego de tres años de gobierno de la coalición Cambiemos1: ¿por qué una administración que aplica un ajuste de la magnitud del impulsado por el presidente Mauricio Macri no colapsa o termina cercada por la movilización popular?







El gobierno ruso y Netflix mienten sobre Trotsky

Por Esteban Volkov



En estos días la empresa norteamericana Netflix acaba de emitir la miniserie Trotsky dirigida por Alexander Kott y KonstantinStatsky. Había sido estrenada en el canal ruso más popular, el estatal Canal Uno de Rusia de la Federación Rusa en noviembre del año 2017. A los 100 años de la Revolución Rusa, Vladimir Putin, que preside de la Federación Rusa, y por ello el canal, eligió a León Trotsky para esta mega producción de 8 episodios.







EEUU: el vasto, estúpido e inútil muro con México

Por Greg Grandin



En un cuento publicado en 1950, “El Muro y los Libros”, Jorge Luis Borges habla del emperador ShihHuang Ti, quien ordenó la construcción de la Gran Muralla China y la quema de todos los libros de su reino. Es Borges, así que cada razón que da para estos dos deseos aparentemente contradictorios – crear y destruir – va seguida de otra explicación que anula la primera.







"La razón de nuestra continuidad en la Historia"

Por Antonio Machado



Seis semanas antes de su muerte en Collioure, Antonio Machado publicó en La Vanguardia de Barcelona el último artículo de su serie “Desde el mirador de la guerra”.







Lo teníamos todo ante nosotros y no había nada

Por George Scialabba (The Baffler)



El debate sobre el progreso debe incluir datos estadísticos y supuestos utópicos o distópicos de ciencia ficción, sin olvidar el sufrimiento de los individuos.







Imperios Combatientes.Hacia una crisis de régimen en Francia.

Por Rafael Poch



Si el fuego prende finalmente en las 'banlieues', entonces sí que estaremos en la estela de las grandes insurrecciones sociales francesas que tanto oxígeno han proporcionado a la libertad y el progreso social en Europa desde 1789.







