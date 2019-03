Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Viaje de la política a la realidad: recorrido por el CerroInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

China y Rusia vetaron resolución de EEUU sobre Venezuela

01.03.2019

NUEVA YORK (Uypress) – Luego de que China y Rusia vetaran resolución que exigía a Maduro permitir ingreso de ayuda y elecciones inmediatas, las principales potencias occidentales rechazaron la contramoción rusa.

La contramoción de Rusia urgía a la comunidad internacional a comprometerse a respetar la soberanía venezolana, en la tercera reunión de la ONU sobre la situación en Venezuela.

Washington recibió los nueve votos necesarios para que su borrador fuera aprobado, pero Rusia y China recurrieron a su poder de veto en el seno del Consejo de Seguridad. El texto estadounidense señalaba a Maduro como único responsable del derrumbe económico del país sudamericano. Y, para que evitar que la situación se degradase aún más, planteaba dos cosas: que se permitiese el “ingreso sin trabas” de la ayuda humanitaria para asistir a los más necesitados y que se convocasen “elecciones libres, justas y creíbles” con presencia de observadores internacionales. Asimismo, solicitaba al secretario general de la ONU, António Guterres, que negociase un acuerdo para celebrar nuevas elecciones y pedía que se apoyase “la restauración pacífica de la democracia y el Estado de derecho”. Por último, subrayaba la importancia de garantizar la seguridad de los diputados y miembros de la oposición, aunque evitaba expresar un apoyo total a la Asamblea Nacional.

El embajador ruso, Vasily Nebenzya, ha afirmado que “lo más importante es que los venezolanos resuelvan los problemas por sí solos”. Si la resolución de EE UU se hubiera adoptado, “habría sido la primera vez que el Consejo ignoraba al presidente de un país y nombre a otro”, dijo el representante del Kremlin. Lo único que desea la Casa Blanca, ha agregado, es que haya un cambio de Gobierno en Venezuela con la excusa de una intervención humanitaria.

El proyecto de resolución de Moscú no citaba ni una sola vez la situación humanitaria y se centraba en poner en evidencia la inquietud por los “intentos de intervención en asuntos internos”, así como “las amenazas de uso de la fuerza”. En este sentido, Rusia pedía una “solución política” y “pacífica” de la crisis. Y destacaba que Maduro —su aliado en Venezuela— es el único que tiene autoridad para solicitar la asistencia.

El embajador francés François Delattre, que ha votado en contra de la resolución rusa, ha insistido por su parte en que la “crisis política requiere una respuesta política”. “Es importante promover una solución pacífica y evitar el uso de la fuerza así como cualquier forma de violencia”, ha dicho. París ha dado este jueves su apoyo a la iniciativa de EE UU porque considera que el texto no representa una base legal para el uso de la fuerza ni un intento de minar la soberanía. El borrador presentado por Rusia, ha agregado Delattre, no reflejaba la realidad por la que atraviesa el país y no ofrecía tampoco una solución. "Crea la ilusión de una Venezuela pacífica. Y nadie puede negar la crisis humanitaria y las consecuencias para la región".

Por su parte, la representante británica Karen Pierce ha incidido en que la situación es “extremadamente triste” y que lo correcto es que el Consejo de Seguridad la aborde. "No es ningún secreto que no estamos unidos y es decepcionante", ha admitido la embajadora de Reino Unido —un país que se ha alineado este jueves—, "pero no se puede maltratar a la gente con impunidad". Pierce no cree que esta ruptura meta a la ONU en un callejón sin salida. "Tenemos que seguir tratando que llegue la ayuda y que se logra una solución democrática" a la crisis. "Es una gran esperanza; los venezolanos no se merecen menos".

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ya dijo el martes que EE UU y sus aliados tratan de utilizar la crisis humanitaria como pretexto para intervenir militarmente en su país y culpó a las sanciones de la situación de penuria en su país.

Fuente: El País de Madrid