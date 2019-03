En 2020 arribará a Uruguay la famosa marca Victoria's Secret e invertirá al menos US$ 6,1 millones

Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Viaje de la política a la realidad: recorrido por el CerroInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Economía

INVERSIONES

En 2020 arribará a Uruguay la famosa marca Victoria's Secret e invertirá al menos US$ 6,1 millones

01.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - La famosa marca internacional tiene el plan de abrir los primeros locales de Victoria's Secret y su marca paraguas Bath & Body Works en el primer semestre de 2020.

Serán tres tiendas de belleza y accesorios de entre 80 a 200 metros cuadrados y otra de más de 700 m2 en diferentes shopping.

Así lo consigna El País luego de hablar con Gerardo Marcado, director de Grupo David y responsable de la expansión de la marca estadounidense en países de Latinoamérica.

El plan es abrir tres tiendas "pequeñas" especializadas en beauty & accesories que requerirán una inversión de entre US$ 700.000 y US$ 1 millón, y una gran tienda full concept de más de 1.000 m2 que insumirá entre US$ 1 millón y US$ 5 millones.