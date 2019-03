Vázquez en el Antel Arena: "Este es un acto político, un acto de gobierno"

Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Viaje de la política a la realidad: recorrido por el CerroInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Rendición de cuentas

Vázquez en el Antel Arena: "Este es un acto político, un acto de gobierno"

01.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – El presidente de la República realizó una “rendición de cuentas” de sus cuatro años de gestión en un acto abierto al público en el Antel Arena.

El jefe de Estado afirmó que el acto complementaba la Rendición de Cuentas 2018 al parlamento, pero agregó que también pasaría "lectura de la situación actual" y esbozaría una visión de futuro.

Vázquez arrancó retomando sus promesas realizadas en la campaña interna de 2014, donde fue nominado para las elecciones nacionales que lo convertirían por segunda vez en presidente de la República. Repasó los anuncios hechos en aquella oportunidad y presentó datos que a su entender avalan el avance en cada uno de los puntos

Aseguró que "el crecimiento económico que tuvo el país es irrefutable" y sostuvo que actualmente "Uruguay es el país de América Latina que tiene más ingreso per cápita y el que distribuye mejor la riqueza".

Al igual que manifestar el ministro Murro días atrás, Vázquez dijo que efectivamente "se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo", pero lo contrastó con que "desde 2005 a la fecha creamos 300 mil puestos de trabajo". Vázquez no dejó de referirse a la propuesta del economista blanco, ex subsecretario en el gobierno de Lacalle, Gustavo Licandro, que propuso eliminar el salario mínimo nacional. "No estamos de acuerdo con que se suprima el salario mínimo. Queremos un salario mínimo que proteja a los más débiles", dijo el mandatario.

En materia de seguridad, Vázquez admitió que "tenemos un problema" y dijo que hablaba "con propiedad" del tema porque uno de sus nietos sufrió el robo de su celular mientras esperaba el ómnibus y uno de sus hijos sufrió el robo de su casa.

"No vivimos en una burbuja. Tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora bien, les aseguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para luchar contra este flagelo que no conoce frontera", sostuvo.

Vázquez sostuvo que se está cambiando la centralidad histórica que ha tenido el país, y afirmó que en los últimos 15 años la inversión por estudiante aumentó 244 %, las transferencias a los departamentos llegaron a 500 millones de dólares y 6.000 uruguayos con dependencia son apoyados por el Sistema de Cuidados porque "estamos cambiando la centralidad histórica del país, brindando oportunidades inexistentes hace 15 años, para que la capital no sea la única posibilidad de crecimiento de los gurises".

Detalló que los recursos destinados a la educación pasaron del 3,15 % de un producto bruto de 13.500 dólares en 2004 al 5,1 % del producto bruto actual, que ronda los 55.000 millones de dólares.

Sostuvo que en inversión educativa destinada a la infraestructura se llegó a la finalización de dos obras por semana en promedio. Entre 2015 y 2018 se construyeron 151 centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), 42 liceos, 44 locales de educación técnica, 2 polos tecnológicos, 3 centros de formación docente y 3 centros universitarios de la Universidad Tecnológica (UTEC). Además, se realizaron 291 ampliaciones y 3.336 obras de mantenimiento en ese mismo período. También se incrementó la cantidad de funcionarios públicos dedicados a la educación.

Vázquez destacó que el 93 % de los escolares de 4º a 6º año acceden a la enseñanza del idioma inglés: "¿Quiénes accedían a inglés en el pasado? Ahora nuestros niños lo están haciendo". Añadió el acceso libre y gratuito a la biblioteca digital del Plan Ceibal, que cuenta con 4.000 libros, disponibles las 24 horas los 365 días del año.

La tasa de egreso en enseñanza media comprometida para este período fue del 75 %; en 2017 prácticamente se cumplió el objetivo con un 72 %. Otro de los objetivos para el período fue universalizar la cobertura educativa para los menores de 17 años. Los últimos datos señalan que el porcentaje pasó del 52,6 % en 2006 al 65,6 % en 2017 "y seguiremos trabajando", remarcó el presidente.

En cuanto a la descentralización del país, recordó que en 2004 se transfería a las intendencias unos 7.741 millones de pesos, pero en 2018 los gobiernos departamentales (intendencias y municipios) contaron con 18.205 millones de dólares provenientes de la Administración Central. Recordó que fueron creados más de 100 municipios en las pequeñas localidades del país.

En materia de gobierno digital, indicó que se redujo la brecha entre los jóvenes con acceso a Internet y los adultos mayores que no lo tenían, gracias a la entrega de 220.000 tabletas del Plan Ibirapitá para los jubilados con menores ingresos. "Ninguna de esas tabletas terminó como tabla para picar carne", sostuvo. Otros logros en materia digital que mencionó fueron el primer cable transoceánico en el país, así como la historia clínica electrónica nacional y la oncológica, "un formidable avance para usuarios y médicos", como calificó.

"Uruguay no es un país de maravillas pero es un maravilloso país por el pueblo que tenemos", resumió Vázquez.

"Se han hecho cosas pero quedan cosas por hacer. Siempre van a quedar cosas por hacer. Un país, una nación es una construcción permanente. No leo el futuro pero me imagino que dentro de 100 años el presidente uruguayo de ese momento diré que también le van a quedar cosas por hacer", sentenció.

(Fotos: Presidencia)