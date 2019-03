William Marino

Carta Abierta al Dr. Tabaré VázquezPropaganda, Guerra, Comunicación¿La historia se repite?Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Inseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestos¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Propaganda, Guerra, Comunicación

William Marino

03.03.2019

"La guerra es un engaño" decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra.

Andrew Mc Cabe ex director del FBI presento el 19 de febrero del presente año, un libro intitulado "La Amenaza", donde da detalles de las oscuras aspiraciones de Donald Trump con respecto a Venezuela. En junio del 2017, en una reunión con las corporaciones, donde se planifican las grandes políticas económicas y electorales. Es allí donde el presidente electo de los EE.UU. le pregunta a funcionarios de la Inteligencia militar "porque los EE.UU. no esta en guerra con Venezuela, pues tiene todo ese petróleo, que está justo en la puerta de atrás". Más adelante Mike Pompeo termino diciendo en una entrevista con la NBC, "Venezuela y su petróleo esta en nuestra región". Esta guerra no es nueva ni empezó ayer. Si es una guerra que podemos decir que comenzó el mismo día que asumió Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999. Pero fue un nuevo tipo de guerra la que comenzó los EE.UU., fue "la guerra de la propaganda", la que más se destaco el imperio, fue la guerra comercial, fue la guerra del descontento fue la guerra sin balas. El 11 de noviembre del 2014, el editorial del New York Time, dice que Marcos Rubio (hoy Senador) "es el enemigo número uno de Venezuela" acusado que Obama nada hace contra la camarilla de gobernantes de Venezuela. Este personaje, Rubio vinculado a la Mafia de Miami, es nacido en EE.UU. hijo de cubanos que habían venido a los EE.UU allá por 1955. Pero sigamos con el editorial del New York Time. El editorialista señala que Rubio es en política exterior un "Halcón", con mucha influencia en el lobby de las armas estando considerado un neo conservador de la era de los Bush.

Cuantos años hace que la derecha de América, encabezada por los EE.UU., vienen creando desestabilización en los países de América y el mundo podríamos citar decenas de países invadidos de "ayuda humanitaria". Aunque las lecciones de derrotas en Viet Nam, Camboya, Irak, Siria ha llevado a los EE.UU. y sus aliados de Israel y la OTAN a planificar, con tiempo y sin apuro el nuevo tipo de guerra que se va desarrollando en el mundo: la guerra de la comunicación e información, es decir la propaganda. Esa la que usaron en "la primavera árabe" es la que pretenden usar en Irán, Cuba, Nicaragua, Republica Popular de Corea, Bolivia, en el mundo entero incluido y el Uruguay. Las "Redes Sociales" son la famosa guerra de las comunicaciones, aquella que se realizaba con volantes y a través de los periódicos y radios, también la TV. Seguro los tiempos van cambiando para todos los bandos, la CNN sintió, que el proyecto de Tele Sur auspiciado por el gobierno de Chávez, les hacia mella, pues lo que sucede en el mundo solo puede tener una visión, por mas opiniones que allá. Es la CIA, que a través de algunas de sus empresas colaterales que hace más hincapié, en los hechos de América Latina, con caras periodistas locales, en estas actividades no sería ajena la USAID y a su vez otra filial como la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), ambas trabajaron en Venezuela y fueron expulsadas por injerencia en lo local. Sus oficinas estaban en la sede de su embajada al igual que aquí en Uruguay. Si los EE.UU. habrán, aprendido que estos departamentos se remontan a la época de la Alianza para el Progreso, algo que nació moribundo y termino muerto en Viet Nam.

Seguro que el Marketing Humanitario, fue en parte logrado por los EE.UU., para el mundo por su gran difusión que tuvo por los medios de comunicación, oral escrito, televisivo y por las Redes Sociales fue una cosa impresionante. En esta parte están los dueños del Circo, como lo son en este caso el vicepresidente de los EE.UU., Mike Pence, el presidente de Colombia Iván Duque y varios mas que en si estaban para la foto, el que no falto fue Guairo, estaba ahí presente, en el pescante de un camión que no se sabía que contenía. Luego vendrá la violencia, que se desato toda en territorio Colombiano, incluyendo el incendio a los dos camiones, causados por la guarimberos venezolanos que los habían trasladado a territorios colombiano. Como hoy hay muchas formas de filmar lo que está sucediendo, esto lo tuvo que reconocer representantes de la ONU, dirigentes de la Cruz Roja que dijeron que ellos NO estuvieron en nada y los chalecos que usaban fueron usurpados por esos elementos. Pero si había organismos internacionales como el BID, que saco un comunicado y reportaje mediante al director en Colombia Luis A Moreno, manifestaba "que ya tenían un plan de recuperación para Venezuela, para cuando caiga la dictadura de Maduro". Los ojos del mundo estaban en la frontera con Colombia y Brasil y será desde allí donde se brindara la información mediática y la desinformación. Es aquí donde se puede ver muy de cerca la gran manipulación sicológica y propagandística. Podemos decir que los grandes derrotados fueron los laboratorios de la CIA y el Pentágono que son los fabricantes de los FAKENEWS. Un periodista europeo, que escribe también para un diario de Washington, decía que era muy extraño que casi ningún medio de información hablara de la gran marcha de apoyo al Gobierno de Maduro que concentro casi un millón de personas y el poco movimiento que tuvo el llamamiento de la oposición a salir a las calles. Pero "son cosas extrañas". El general Chino que citamos al principio decía que para ganar una guerra hay que tener soldados que conozcan el terreno, los mercenarios sirven solo para matar.