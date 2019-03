Bernie Sanders convoca a una “revolución política” en Estados Unidos

Carta Abierta al Dr. Tabaré VázquezProyecto UPM 2: incertezas de la mayor inversión de la historia ( PARTE I)Las infecciones trasmitidas por vectores como indicadores de la crisis venezolanaLos límites a la actuación partidaria del PresidentePropaganda, Guerra, Comunicación¿La historia se repite?Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestos¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Atento Donald

Bernie Sanders convoca a una “revolución política” en Estados Unidos

04.03.2019

NUEVA YORK (Uypress) – El senador independiente Bernie Sanders arrancó la campaña para las primarias demócratas con un acto en Brooklyn, donde afirmó que “los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos”.

Sanders, de 77 años, comenzó su campaña hacia las primarias con un acto en el Brooklyn College de Nueva York, y ante miles de seguidores convocó a una "revolución política que va a transformar Estados Unidos".

Las elecciones presidenciales serán en 2020, y otros que aparecen como posibles contendientes de Sanders son la senadora Elizabeth Warren y el ex vicepresidente Joe Biden. Sanders fue derrotado en las anteriores elecciones por Hillary Clinton, que acabó vencida por Donald Trump.

"Los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos", dijo Sanders, antes de criticar los gastos militares de Estados Unidos "mayores que las diez naciones con más gasto" militar y prometer que utilizará este presupuesto en construir viviendas, educación pública e infraestructuras.

Fiel a su discurso, Sanders prometió cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones, ayuda a los emigrantes, educación pública y la reducción de los gastos militares; unas propuestas que no son del gusto del sector más conservador demócrata y que el partido republicano de Trump tilda de "radicales".

"Si no permitimos a Trump y a sus amigos dividirnos, si nos mantenemos juntos blancos, negros, latinos (...), la gente de la ciudad y del campo (...) el futuro será extraordinario y no habrá nada que no seamos capaces de realizar", dijo.

Asimismo, recordó y subrayó sus orígenes -hijo de un inmigrante polaco judío-, al tiempo que le declaró la guerra a las grandes corporaciones económicas del país como Amazon o Netflix y cargó contra el sistema que, según él, sostienen las empresas de Wall Street.

Según informa la Deutsche Welle, Sanders eligió para su primer acto de campaña la ciudad en la que nació, en 1941, y la universidad en la que inició sus estudios superiores.

De acuerdo a los sondeos el senador independiente arranca bien posicionado la carrera de cara a las primarias que definirán el candidato presidencial demócrata.

