Guaidó retornó a Venezuela: “Estamos fuertes y seguimos adelante”

04.03.2019

CARACAS (Uypress) – El dirigente opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, retornó este lunes a Venezuela, luego de haber salido “a pie” por la frontera con Colombia y después de recorrer varios países.

(Foto: Twitter/@jguaido)

Juan Guaidó ingresó este mediodía a Venezuela, a pesar de las amenazas del régimen de detenerlo por la supuesta violación a una restricción de salida del país que pesa sobre él.

"Estamos aquí Venezuela; estamos fuertes y seguimos adelante", dijo después de traspasar los controles aduaneros sin inconvenientes y de encontrarse con sus partidarios en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Varios embajadores europeos que apoyan su campaña estaban en el lugar para recibirlo.

"Entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario", escribió en Twitter al arribar al país y volvió a convocar a una gran movilización, mientras la gente ya se reunía en las calles de Caracas y otros puntos del país.

Antes, en un nuevo mensaje de audio difundido por redes sociales, el líder opositor había asegurado: "Hermanos venezolanos, en el momento que escuchen este mensaje estaré camino a casa, nuestra casa, voy de regreso. En pocas horas estaré con los hombres y mujeres que más admiro, que han resistido, los que han resistido por años esta tiranía".

"No se me ha encomendado una tarea más bonita que la de volver a mi patria. Nada me llena más de entusiasmo que volver a la patria para continuar esta lucha hombro o hombro, todos juntos", continúo afirmando. "Estoy decidido con que devolvamos a nuestro país lo que poquitos nos han querido robar. Estamos más fuertes que nunca", agregó.

Asimismo, llamó a salir manifestarse y marchar juntos para mandar un mensaje al gobierno chavista y continuar así con el trabajo de aquellos que hoy ya no están, que cayeron en medio de su lucha.

Guaidó, presidente del Parlamento e ingeniero de 35 años reconocido por algunas docenas de países como el presidente legítimo, retornará a Caracas tras estar la semana pasada de gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador en un intento de aumentar la presión internacional contra el régimen bolivariano.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, había manifestado en una entrevista que el Gobierno "tomará las medidas apropiadas" ante la llegada de Guaidó. "Su comportamiento, sus actividades, serán cuidadosamente analizadas por estas instituciones. Se tomarán medidas apropiadas", declaró Rodríguez en diálogo con un canal ruso, de acuerdo con lo publicado por RT.

Los representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Países Bajos, Rumania, Brasil y Argentina concurrieron a la terminal aérea para esperar a Guaidó y escoltarlo, a fin de garantizar su seguridad.