Verónica Alonso cree que parando el 8 de marzo no se consigue nada

06.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - "No estoy en contra de las mujeres, tengo tres hijas soy precandidata mujer y voy a luchar todos los días por lo que todavía no se ha conseguido", dijo la senadora del Partido Nacional a Radio Carve.

La senadora dijo a Informativos Carve que está en contra del paro pero no de las reivindicaciones, ya que un paro "no es la herramienta para reivindicar todo aquello por lo que, como mujer, voy a seguir peleando".

"No creo que parando el país se consiga nada", dijo, señalando que, no sólo cree inapropiado el paro, sino que el hecho de que se pretenda que sea sólo de mujeres lo hace discriminatorio.

"Las reivindicaciones son de igualdad de derechos y ante la ley, de eso se trata. Hombres y mujeres somos diferentes hasta biológicamente, pero lo que pedimos es algo lógico; la igualdad de derechos", declaró y agregó que participará de la marcha, como lo hace siempre.

Al respecto afirmó que no comparte todas las reivindicaciones de algunos sectores del feminismo, y lamentó que en la marcha a veces se produzcan "situaciones de violencia donde parece que a los hombres hay que mandarlos al paredón. Yo no me siento en ese lugar, quiero representar a la gran mayoría de mujeres que creen que la vida se construye entre hombres y mujeres, y no que los hombres son los culpables de todos los males".

Fuente: Montevideo Portal