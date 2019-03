Ahora, Argentina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esteban RighiDe la política a la realidad: recorrido por Marconi y CasavalleViejos zorros, mismas mañas24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”Proyecto UPM 2: incertezas de la mayor inversión de la historia ( PARTE I)Guyana espera que el petróleo traiga riqueza, no corrupción y crisisLas infecciones trasmitidas por vectores como indicadores de la crisis venezolanaLos límites a la actuación partidaria del PresidentePropaganda, Guerra, Comunicación¿La historia se repite?Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestos¿Quo vadis, España?Un Partido MundialUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for export

Sartori se ubica tercero con 9%

Lacalle le pasa la motosierra a Larrañaga en la interna blanca, según encuesta de CIFRA

08.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – Luis Lacalle Pou triplica en intención de voto a Jorge Larrañaga en la interna blanca, de acuerdo a una encuesta difundida este jueves por la consultora CIFRA.

(Lacalle Pou y Larrañaga/Nicolás Celaya/adhocFOTOS)

La consultora CIFRA difundió en Telemundo una encuesta sobre la intención de voto en la interna del Partido Nacional.

De acuerdo a CIFRA, el hecho de que el voto en las internas no sea obligatorio dificulta la proyección. "El voto no obligatorio implica que muchos no concurren a votar; por lo tanto, para estimar la intención de voto hacia los pre-candidatos de los distintos partidos, primero hay que tratar de identificar quiénes efectivamente votarán (y distinguirlos de los que tienen alguna preferencia por un precandidato, pero no tan fuerte como para decidirse a ir al circuito y poner su voto en el sobre)".

Según la consultora un 52% de los habilitados a votar piensa hacerlo en junio. "Los votantes que ya tomaron una decisión sobre a cuál partido van a votar están mucho más motivados a participar en las internas: entre los que hoy dicen que votarán al Partido Nacional, el 62% piensa ir a votar en las elecciones internas. También piensan hacerlo el 68% de los frentistas y el 61% de los colorados".

Entre aquellos que manifiestan su intención de votar en la interna nacionalista, el 59% dijo que lo haría por Lacalle Pou, y solo un 18% -menos de la tercera parte- se manifestó partidario de Jorge Larrañaga.

Sartori con el 9% y Verónica Alonso y Enrique Antía con el 2% cada uno son los otros candidatos que aparecen en la corrida, mientras que un 10% adicional piensa votar en la interna del PN pero aún no ha decidido a cuál de los precandidatos apoyará.

Fuente: www.cifra.com.uy