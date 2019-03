Soborno - Fraude - CoimasTres años sin DavidAhora, Argentina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esteban RighiDe la política a la realidad: recorrido por Marconi y CasavalleViejos zorros, mismas mañas24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”Proyecto UPM 2: incertezas de la mayor inversión de la historia ( PARTE I)Guyana espera que el petróleo traiga riqueza, no corrupción y crisisLas infecciones trasmitidas por vectores como indicadores de la crisis venezolanaLos límites a la actuación partidaria del Presidente¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestos¿Quo vadis, España?Un Partido MundialUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for export

Tres años sin David

Ana Jerozolimski

08.03.2019

Este viernes 8 de marzo se cumplen tres años desde el asesinato del muy querido y recordado David Fremd, de bendita memoria. Para la familia-su esposa, sus hijos, sus hermanos-, para los familiares en general y sus amigos más cercanos, seguramente no hay fechas para el recuerdo.

El vacío dejado por su desaparición física se siente seguramente todos los días desde entonces. Vaya a todos ellos desde aquí un apretado abrazo de corazón, un abrazo con el que pretendemos acompañar sabiendo al mismo tiempo que no existe consuelo. Por lo prematuro de su ida. Por lo injusto y cruel. Por lo inmerecido, que alguien como David, que no tenía ni una gota de maldad ni mezquindad en su alma, se haya ido así. Por lo inconcebible de que ello haya ocurrido en la tranquila Paysandú.

Desde aquel día terrible, el 8 de marzo quedó grabado en nuestra memoria y la de muchos uruguayos, judíos y no judíos. En la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocer personalmente a David, de quienes se toparon alguna vez con él en "La Popular", de quienes compartieron actividades comunitarias o simplemente sabían de sus buenas acciones, de la sonrisa franca que reflejaba lo que llevaba adentro. Pero también de aquellos que nunca habían oído de David, pero quedaron auténticamente conmocionados por el hecho que un crimen de odio antisemita pudiese ser perpetrado en territorio uruguayo.

"A mi padre no lo mató un loco suelto", escribió días después del asesinato su hijo Guille, con mucha razón. Los "locos" llenos de odio se nutren de algún lado, maman su "locura" de fuentes que los indoctrinan, haya o no un marco organizado de fondo. En el caso del asesino sanducero, se había convertido al Islam, tenía su página en Facebook escrita en árabe, estaba evidentemente influenciado por un fundamentalismo islámico peligroso. No sabemos si los testimonios que circularon en aquel momento según los cuales en casas de videojuegos se lo oía vociferando a viva voz que hay que matar judíos, eran posteriores o anteriores a su conversión al Islam y radicalización en esa dirección. Claro que es relevante saber que hoy en día, en Europa por ejemplo, gran parte del antisemitismo es de fuentes islámicas, en extraña conjunción con elementos radicales de izquierda. Es importante saberlo, identificar los peligros.

Pero cuando el resultado final es el asesinato, el odio letal, no importa mucho si fueron islamistas, extremistas de izquierda, extremistas de derecha, neo nazis. El resultado, sea como sea, es una tumba.

Hay que conocer los distintos peligros, no como mero dato histórico, sino como advertencia actual. Las noticias dejan en claro que el monstruo del antisemitismo va levantando cabeza. No necesita a los judíos para justificar su existencia. Uruguay lo sabe. Nuestro Uruguay, que no es un país antisemita, es sí un país en el que hay antisemitas. Los vemos diariamente en las redes sociales, esos marcos que permiten al menos semi anonimato, lo cual saca a las ratas de las cloacas para escribir o decir lo peor.

El problema no es sólo de los judíos, así como el racismo no es sólo problema de los negros. El problema es de la sociedad en cuyo seno existen sentimientos discriminatorios. El antisemita ataca a los judíos pero con ello daña a toda la sociedad.

El 8 de marzo del 2016, fue un parte de aguas. Marcó un antes y un después, una lección universal. Si ese crimen fue perpetrado en la pacífica Paysandú, donde la comunidad judía está plenamente integrada a la sociedad general, donde David era un sanducero más, significa que lo peor puede ocurrir en cualquier parte del mundo.

Debemos tenerlo presente.

Pero hoy, más que nada, recordamos a David Fremd, de bendita memoria, ese uruguayo bueno, ese sanducero de valores, ese esposo, padre y hermano tan querido. Ese uruguayo sanducero, asesinado por ser judío.