Soborno - Fraude - CoimasTres años sin DavidAhora, Argentina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esteban RighiDe la política a la realidad: recorrido por Marconi y CasavalleViejos zorros, mismas mañas24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”Proyecto UPM 2: incertezas de la mayor inversión de la historia ( PARTE I)Guyana espera que el petróleo traiga riqueza, no corrupción y crisisLas infecciones trasmitidas por vectores como indicadores de la crisis venezolanaLos límites a la actuación partidaria del Presidente¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestos¿Quo vadis, España?Un Partido MundialUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for export

Soborno - Fraude - Coimas

William Marino

08.03.2019

Este es un tema que mucho NO gusta que se hable, máxime cuando se habla de gobiernos democráticos, esos que dicen que jamás cometen errores ni horrores en su ámbito gubernamental.

Esos personajes gubernamentales son como aquellos que pedían a gritos la libertad de los esclavos y en sus señoriales casas su servidumbre eran esclavos, o aquellos que hoy día hablan en contra el terrorismo y son los terroristas más grande de la historia. No quiero ni referirme de aquellos que hablan de salarios dignos y pagan sueldos de hambre. En estos días, días que suman meses, se ven nuevamente en esos países que son, mejor se auto proclaman los campeones de la libertad diciendo que ellos están limpios en "cuerpo y alma". Hoy algún poder Judicial que se mantiene libre del poder político de turno, pretende, llama o acusa a dirigentes políticos de haber "recibido sobornos, coimas o que cometieron fraude". Pero que países por favor, los EE.UU. acusando a Trump y a muchos de su sequito imperial, incluyendo a secretarios de estado, generales del ejército. El ultimo gran acusado y condenado por fraude fiscal y bancario a tres años y once meses de prisión es el jefe de campaña de Donald Trump Paul Manafort. Pero otros siguen acomodando sus fichas. En el Reino Unido, el hijo de la Reina Isabel y también su esposo han sido acusados de recibir prebendas impropias del cargo que ocupan. En España el yerno del Rey está preso, el mismo tendría que estar preso junto de decenas, de políticos por recibir coimas y sobornos de grandes empresas. Aunque le pisan los talones, gobernantes de Canadá e Israel. Lo que más me llamo la atención de estos cinco países es que los mismos son potencias militares y que "TODOS, ocupan y usufrutuan" territorios que nos les pertenecen o que están en conflicto con sus propios habitantes. Seguro que escribir sobre estos países y sus "jodas" internas o externas podría llevarnos cientos, miles de hojas hoy solo nos vamos a referir a Israel, aunque nos digan que estamos contra los judíos, cosa que no es así. Para empezar citaremos un artículo de Meir Margalit, argentino de nacimiento (1952) aunque emigro a Israel allá por 1972, vive en Jerusalén y es profesor de historia y periodista. Este articulo al que hacemos referencia vio luz hace muy pocos días bajo el titulo: "Israel ante la corrupción y la ocupación". El artículo es a raíz del pedido por parte de la fiscalía Nacional de Israel de enjuiciamiento al Primer Ministro Benjamín Netanyahu por corrupción, soborno y fraude, de allí tomaremos la siguiente frase: "El caso Netanyahu, es grave, pero más importante es tener presente que se trata de un eslabón mas, en una larga lista de personalidades israelíes que han entrado en prisión, la mayoría acusadas de corrupción, y uno de ellos, incluso por abuso sexual. Para quienes lo hayan olvidado dicha lista incluye al presidente Katzav, al primer ministro Olmert, al ministro de economía Hirshenzon, al ministro del interior Derhi, al ministro de salud pública Benlzrhi e incluso al Gran Rabino Ashkenazi de Israel, Metzguer. En esta lista no queremos incluir una extensa serie de parlamentarios y altos funcionarios gubernamentales, pues el articulo se extendería demasiado." Aunque esto es como una aguja en un pajar. Hoy el mundo se encuentra horrorizado de toda las tramoyas, las coimas y los sobornos que se dan en los gobiernos de países que por su poder se hacen pasar por honrados y también se creen que son los gendarmes del mundo. En esto no se salva ni la Iglesia en especial la Apostólica Romana. Decenas, cientos de curas y aun de Obispos son condenados en el mundo, por violadores sexuales, en los más variados países donde la Fe católica es fuerte y creíble. Es aquí donde la Justicia ante tanto "grito" tiene que condenar a la cárcel aun a un Cardenal como lo es Philippe Barbarin (65 años) de la diócesis de Lyon, Francia. Eso si en suspenso no vaya a ser que se enoje dios.

Seguro el otro denominador común es que todos estos países, sus ejércitos ocupan tierras ajenas, torturas y matan ya por costumbre a hombres, MUJERES y niños. La Iglesia bien gracias. Por algo el mundo tuvo sus Cruzadas, casi lo mismo que hoy realizan los gobiernos de estos países, en Palestina (Gaza), Libia, Afganistán, Nigeria, Irak, Haití, a lo largo del mar Mediterráneo y podríamos seguir.... Otro gran denominador común es que las oficinas de anticorrupción de estos países tienen el apoyo, aval y asistencia técnica del Banco Mundial, la OCDE, la OEA, FMI, BIRF, la DEA, o sea el poder económico. Que el lector saque sus propias conclusiones.