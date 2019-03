Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVIII, Nro. 775: Uruguay: 1º. de marzo de 2020

09.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 11 titulando en su portada: 'Uruguay: 1º. de marzo de 2020'.



Alberto Betancourt Posada, Steven Forti, Rubén Gutiérrez Cabrera, Rafael Hernández, , Yassamine Mather, A. D. McKenzie, Meir Margalit, Justa Montero, Alejandro Nadal, Michael Roberts, Roberto Sansón Mizrahi, Elise Swain, Esteban Valenti





1º. de marzo de 2020

Por Esteban Valenti



Tendremos que pasar por diversas instancias electorales, las elecciones internas en junio, en octubre las elecciones del Parlamento y la primera vuelta de las presidenciales y, en noviembre elegiremos al nuevo Presidente de la República. Lo hacemos regularmente desde 1984, desde que reconquistamos la democracia.







Irán: Cuarenta años de desigualdad

Por Yassamine Mather



La conmemoración del 40 aniversario del levantamiento de febrero de 1979 en Irán ha estado marcada por docenas de seminarios académicos en Europa, numerosos documentales producidos por los medios de comunicación en idioma persa, así como el habitual desfile militar dentro del país.







Permanente concentración con pausas redistributivas

Por Roberto Sansón Mizrahi



El poder económico y decisional está concentrado cada vez en menos manos; es un proceso que parece imparable. Sin embargo, de tanto en tanto reacciones sociales amenazan desbarrancar la continua concentración. Para evitar ese desenlace, se toleran ciertas pausas redistributivas. En ellas el poder concentrado no detiene su marcha ya que no pierde su patrimonio deactivos e influencias sino recortes en sus ingresos; mantiene su capacidad de moldear el funcionamiento global y de cada país.De ahí que en las pausas redistributivas resulte crítico desmontar con firmeza los motores que impulsan la concentración.







La MMT, Minsky, Marx y el fetichismo del dinero

Por Michael Roberts



Recientemente, el ex vicegobernador del Banco de Japón, KikuoIwata argumentó que Japón debería aumentar el gasto público y financiar desde el Banco central el aumento de la deuda del sector público. Este ex gobernador parece haber adoptado la teoría monetaria moderna (MMT), o al menos una versión keynesiana del aumento del gasto público mediante el déficit como una respuesta 'radical' (¿o desesperada?) ante la incapacidad sistemática de la economía japonesa de crecer con una tasa que se acerque a la anterior a la crisis global.







Mutaciones del capitalismo

Por Alejandro Nadal



Una pregunta en la Grecia clásica, cercana al asombro de Aristóteles en su visión sobre la naturaleza de las cosas, era la siguiente: ¿qué es lo que hace que las cosas perduren en el tiempo y que no se desintegren mientras discurrimos sobre ellas? En su Metafísica, el pensador griego marcó varias importantes líneas de análisis que sería bueno recuperar. Para colocar esa interrogante en otros términos, ¿cómo podemos saber cuando un objeto ha perdido su esencia y se ha transformado en otra cosa?







Israel: Corrupción y ocupación

Por MeirMargalit



En una resolución que bien puede ser titulada de "dramática", la fiscalía nacional de Israel ha dictaminado encausar penalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu, acusándolo de corrupción, soborno y fraude. Si bien, a esta altura de los acontecimientos, Netanyahu sigue siendo inocente hasta que el Tribunal de Justicia falle lo contrario, pocos en Israel ponen en duda el hecho de que, después de 10 años en el gobierno, Netanyahu se ha corrompido, y con él importantes áreas de la administración pública. El caso Netanyahu es grave, pero más importante es tener presente que se trata de un eslabón más, en una larga lista de personalidades israelíes que han entrado en prisión, la mayoría acusadas de corrupción, y uno de ellos, incluso, por abuso sexual.







Cuba: ¿Cambio de época? Notas sobre la Constitución para pensar el día después

Por Rafael Hernández



Estas breves notas no se dirigen a glosar el documento Constitución, a dilucidar sus virtudes o insuficiencias, a comentarlo desde su gramática jurídica, ni tampoco a convencer a nadie de cómo debe votar.







Elliott Abrams: operaciones en las tinieblas

Por Alberto Betancourt Posada



El 25 de enero Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de EU, anunció que ElliotAbrams encabezaría el equipo encargado de restaurar la democracia en Venezuela, y afirmó que es un hombre de pensamiento realista, con una larga experiencia en derechos humanos. Muchas personas se estremecieron en América Latina. Abrams ha participado intensivamente en el encubrimiento de genocidios y masacres en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.







Un nuevo momento para el feminismo

Por Justa Montero



El movimiento feminista está articulando una propuesta global y proponiendo un nuevo sentido común que impugna la lógica capitalista.







Un fantasma verde recorre Europa

Por Rubén Gutiérrez Cabrera



En el corazón de las huelgas estudiantiles por el clima se encuentra una idea muy sencilla: es el momento de poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Eso es lo que van a reclamar el 15 de marzo, en la huelga global.







Justicia y política, política y justicia

Por Steven Forti



En 2018 se publicaron en los periódicos italianos 983 casos de supuesta o patente corrupción, el doble del año anterior.

No, no voy a hablar de la judicialización de la política o de la politización de la justicia en España, del proceso al procés, de la trama Gürtel, del 3% de Convergència o de otros casos en que la justicia y la política, de una forma u otra, se relacionan por estos lares. No, les voy a hablar de Italia, ese país tan extraño y a veces incomprensible. Y empiezo con dos acontecimientos recientes: la condena de dos pesos pesados de la llamada Segunda República, Gianni Alemanno y Roberto Formigoni.







¿Seguirá siendo un problema la prisión de la bahía de Guantánamo en 2020?

Por Elise Swain - The Intercept





Sector no utilizado en las instalaciones de la prisión en la bahía de Guantánamo, Cuba, 16 octubre 2018 (Foto: Maren Hennemuth/Picture-Alliance/dpa/AP)

Barack Obama estuvo haciendo campaña con la promesa de cerrar la prisión dirigida por el Pentágono en la bahía de Guantánamo. Por otra parte, Donald Trump hizo su campaña prometiendo volver a llenar la prisión de la base.







Los jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático

Por A. D. McKenzie - IPS



PARÍS, 25 feb 2019 (IPS) - De su abuela jamaiquina que emigró a Gran Bretaña, Monique Taffe heredó la tradición de reciclar, y aprendió a no formar parte de la “cultura descartable”, como los ambientalistas llaman a la sociedad de consumo.







