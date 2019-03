Anecdotario: Las bombachas en la reja.1º. de marzo de 2020BUSCADA (la verdad)El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE II)Equidad de género y feminismos: no perder el norte¿Dónde está la brújula?Soborno - Fraude - CoimasTres años sin DavidAhora, Argentina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esteban Righi24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”Guyana espera que el petróleo traiga riqueza, no corrupción y crisisLas infecciones trasmitidas por vectores como indicadores de la crisis venezolana¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestosUn Partido MundialUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for export

Duplican comisión

Salgado acusa: emisora de tarjeta de crédito cambia reglas de juego

12.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) – El presidente de CUTCSA, de la Cámara de Transportes y asesor honorario presidencial, Juan Salgado, denunció a una empresa emisora de tarjetas de crédito de prácticas abusivas.

(Juan Salgado/Pablo La Rosa-adhocFOTOS)

Juan Salgado acusó este lunes a una empresa emisora de tarjetas de crédito por duplicar o más el precio que cobran por boleto emitido "sin consultar": "Hay un cambio de reglas de juego", señaló el empresario, de acuerdo a lo informado por El Observador y Montevideo Portal.

En declaraciones a la prensa, Salgado dijo que la Cámara que preside "comprobó" que hay emisores de plásticos que, sin comunicarles a las empresas, enviaron liquidaciones "con aumentos que van en más del 100% de lo que estaban cobrando".

Según dijo a El Observador, en 2018 se acordó que estas empresas cobrarían 0,85 % del precio del boleto urbano que fuera adquirido por cualquier STM asociada a una tarjeta de débito o crédito, comisión que era absorbida por las compañías de transporte. Según Salgado, el 70% de los boletos urbanos se comercializa por esa vía.

A continuación destacó que la comisión de las empresas fue aumentada al 2, 50 % "sin consultar" a los actores. "Yo no quiero llegar a la conclusión de que esto es 'me porto bien un poquito, hasta que agarro al cliente y después el precio lo manejo yo'", dijo.

Salgado dijo que cree que "no se actúa así": "Este es un país serio, desde el presidente de la República hasta acá. Siempre se habla con seriedad. No se pueden cambiar las reglas de juego sin comunicar en un tema tan sensible como este, que puede significar una carga en el precio del boleto", deslizó.

"Ahora no son más los trabajadores, no es más la Intendencia, no son más las empresas, ahora resulta que estamos de rehenes de estas empresas. Yo no quiero llegar a esa conclusión", repitió.