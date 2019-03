Política, chinchorros y chorrosEl fin de la predominancia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tiny House¿Dónde está la brújula? (II)Lamentable ejemplo femeninoEsteban Valenti: ¿traidor? El maniqueísmo en la izquierda¿Prolongando la vida o Prolongando la agonía?Examen Periódico Universal y desafíos de las políticas públicas en derechos humanos.ANECDOTARIO: Las bombachas en la reja.BUSCADA (la verdad)El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE II)Equidad de género y feminismos: no perder el norteSoborno - Fraude - CoimasEsteban Righi24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestosUn Partido MundialUruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarlo

Michael Añasco

13.03.2019

Bienvenido a Spur, Texas. ¡La primera ciudad amigable de las TinyHouse!

Spur, Texas tiene toda la infraestructura que usted esperaría de una ciudad, con carreteras pavimentadas, electricidad / agua / alcantarillado de la ciudad e incluso internet de fibra óptica.

Los jóvenes millenials guardan en su memoria el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.Aquellos niños recuerdan ser expulsados de sus hogares, perderlo todo y terminar viviendo en la casa de sus abuelos, un refugio o la calle. Los adultos quedaron marcados por aquella experiencia y se juraron no volver a firmar una hipoteca. Hay otra opcione "TinyHouses" o mini-casas.

Las casas diminutas están en todas partes. Se venden o alquilan. Han recibido una gran cobertura en los medios y hay millones de seguidores en docenas de páginas en las redes sociales. Si bien no hay un censo para estas casas, han visto un aumento en la popularidad en la última década y a su vez prolífico crecimiento de pequeños fabricantes de casas, por ejemplo.----

Esta estructura es un tipo de "casa pequeña" que tradicionalmente se compone de una habitación con un altillo o una cama plegable, completa con almacenamiento oculto y comodidades condensadas, como una cocina, que maximizan el espacio disponible para vivir. Una respuesta a la crisis de vivienda asequible; Una alternativa deseable a los hogares e hipotecas tradicionales.

Las casas diminutas tienden a estar sobre ruedas como una forma de sortear las regulaciones gubernamentales sobre el tamaño mínimo de vivienda habitable. Por lo tanto, van sobre ruedas como las casas rodantes tradicionales. La desventaja es que no son un inmueble, por lo que no se pueden ofrecer como aval para un préstamo o tarjeta de crédito. Solo el 20% es destinado a ser permanente. El interés se dividió equitativamente entre áreas residenciales urbanas y rurales.

Situando el estilo de vida dentro de las fuerzas económicas y culturales más grandes de nuestros tiempos, argumenta que los entusiastas de las casas pequeñas consideran que ir "minúsculo" es una hoja de ruta práctica hacia la Buena Vida.: Una vida más simple caracterizada por más seguridad, autonomía, relaciones y experiencias significativas. Universidad del Norte de Georgia.

Los pequeños defensores de la casa son atraídos por razones prácticas y culturales. Si bien la idea de clasificar su gasto principal para vivir por el precio de un automóvil familiar es sin duda una motivación clave, también se trata del empoderamiento de la persona para salir de la idea corporativa de que "más grande y más caro es mejor". Los pequeños propietarios de casas ya no aspiran a una unidad de cocina isleña ni a un televisor de pantalla ancha en el sótano, y es justo decir que la compra de cosas se ralentiza cuando no hay dónde ponerla.

Un buen negocio.

La compañía Legacy Housing con sede en Bedford, Texas, es el mayor constructor de las Tiny House.Legacy Housing cotiza en la bolsa, con un valor de $ 300 millones de dólares.

Pero el costo de la mano de obra, no pueden competir con los "artesanos" constructores independientes. Paneles de madera, plástico, y aluminio son la carcasa. Camas plegables, baños químicos, literas, cocinas y mucho cableado.... . Las TH tienen 2 años de garantía en general. Las redes sociales mantienen en contacto ha los usuarios y advierten sobre un mal constructor.

Las casas pequeñas se presentan a menudo como una opción de vivienda más sostenible. Sin duda, baja el costo consumo de energía y agua. Son pequeñas, autosuficientes, y podrían revolucionar la forma en que pensamos sobre la vivienda. Segun la O.N.U,

Midiendo entre 22 a 37 metros cuadrados, se promueven como una vivienda ecológica y asequible. Su costo de venta es de unos 15.000. dólares las nuevas y las usadas menos. Se instalan en zonas asignadas de pueblos o ciudades. Tienen conexión a la red, gas y agua. Curiosamente, las TinyHouses son menos, porcentualmente en comparación con las arquetípicas casas sobre ruedas: Aun hay mas casas rodantes tradicionales, de contenedores, autobuses convertidos en casas, yurtas mongolas e incluso tiendas de campaña. Curiosamente, aunque el fenómeno empezó. Originarias de los EE. UU., Las TH, también han aparecido en Canadá, Australia y el Reino Unido .

Millenials: La generación Tiny House

Los millenials tienen una relación complicada con la casa propia. A menudo todavía quieren ser propietarios de una casa, pero simplemente no pueden hacerlo de la misma manera que sus padres, y como resultado se les conoce como " la generación del TH ".

Pero si veían estos hogares como una opción temporal que abandonarían a medida que progresaran sus vidas, en la práctica no siempre es tan sencillo. Aparte del desafío obvio de ahorrar lo suficiente como para costear un lugar más grande. Pero la llegada de un hijo o carrera universitaria sin salida laboral hacen que las "TinyHouses" se convierta en algo permanente.

El salario mínimo en EE.UU. va entre 7 a 15 dólares. Si gana menos de 30.000. dólares al año, se considera vivir en la pobreza. Imposible pedir un préstamo hipotecario sin ayuda de los padres o el estado.

El otro sector social que se "beneficia", es el de los mayores de edad.

Demográficamente, el interés en las casas pequeñas está sesgado hacia las mujeres mayores. La mayoría de los encuestados eran mujeres mayores de 50 años.

"Tengo 53 años y me resulta difícil obtener un empleo, por lo que esto reduce la presión sobre mí al pagar menos el alquiler en una pequeña casa. Con suerte, me liberará para tener un mejor estilo de vida, salud y bienestar y tiempo ...

"Una casa pequeña con un pequeño patio cercado para mis perros pequeños es realmente todo lo que necesito. Me encantaría vivir en una comunidad de Tiny House con jardines comunitarios, etc. Esta es mi única opción viable para ser propietario de una casa y personas sin hogar en El futuro es un miedo real ".Beth Jackson.

El fin del sueño americano.

Para entrar en el tema tengamos en cuenta la realidad laboral de EE.UU. El"Sueño Americano termino.

Los números muestran una economía casi sin desempleo. Aunque los nuevos empleos, son los mini-job, 4 horas mal pagadas y sin seguro médico. Un título universitario ya no es garantía de trabajo. Los adultos mayores no lograron su dorado retiro. Las famosas franquicia de hamburguesas, pensada como un trabajo para jóvenes estudiante, ahora es realizado por mayores de 40. Las compras online han convertido a los trabajadores de Amazon en trabajadores migrantes, que viajan como el caracol con su casa a cuestas según se sea navidad oThanksgiving Day.Los nómades digitales que realizan su trabajo vía internet se han sumado al movimiento.

Mudarse a una casa minúscula requiere mucho orden, pocas posesiones, nada de sentimentalismo para a sus cosas preferidas. No hay espacio. "No siente bien deshacerse de las cosas pero hay que aligerar la carga", Denise Caron-Quinn consultara financiera y nomada laboral. "Muchas personas se sienten más cómodas viviendo con menos". Las opciones son dejar estas cosas en la casa de familiares o amigos.

La otra es vender o hacer trueque. Cada rincón y recoveco son altamente apreciados. Muchos de los diseñadores y constructores están aportando características multifuncionales increíbles y diseñando soluciones de ahorro de espacio.

El lado no tan bueno de las Tiny House.

El descenso en la escala social.

Los padres de una Tiny House con hijos pequeños son avergonzados en una carta dejada por un vecino.

En 2010 decidí que quería vivir en una casa pequeña. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que escuché " mi armario es más grande que tu casa ". Aparentemente, las personas que conozco tienen armarios bastante grandes.

No me ofendo cuando la gente se ríe entre dientes o rueda los ojos en respuesta a mi hogar. Muchas personas tienden a reaccionar de esa manera ante cualquier cosa que no sea el "status quo". Pero, nunca he tenido una respuesta tan agresiva como Mike y KelliBruning de San Diego. Recientemente, recibieron una nota anónima que los avergonzaba por vivir mínimamente con sus dos hijos .

Repuesta del padre."Es importante que sepan que ustedes son los padres más egoístas. Como a usted le gusta la playa, sus niños están atrapados en un pequeño apartamento en el piso de arriba de una habitación. Los niños necesitan un patio para jugar. Un columpio o un triciclo para montar cuando lo deseen, no solo cuando sea conveniente para usted. No lo sé, pero dudo que ninguno de ustedes haya tenido que crecer en estas condiciones.

Educación. En Estados Unidos los niños y jóvenes pueden estudiar desde sus casas y sus padres como maestros o profesores de secundaria. Para eso los padres deben pasar un examen que acredite su idoneidad. En la práctica los hijos de la generación TH cambian de escuelas y secundarias entre 2 y 4 veces al año.

Viendo este problema se sumaron al movimiento maestros y profesores nómadas. Solo hay que pagar una pequeña cuota. Increíblemente los educadores ganan el doble de ingresos que sus pares convencionales y ahorran mucho viviendo en una mini-casa.

«Vivir en pequeño» Fomenta una mayor conexión con el entorno, con tus vecinos y con el aire libre. Esta idea lleva a lo que las personas llaman «una aventura diaria», donde los habitantes interactúan a diario con más personas, una acción que los residentes de las típicas casas americanas grandes y rodeadas de vallas evitan a toda costa. Y aunque en tu casa falten elementos, como una lavadora o una secadora, estos se pueden encontrar fácilmente en la vecindad o en un equipamiento comunitario.

Comida. Con 14 horas de trabajo es difícil cocinar, la consecuencia es comida chatarra y el microondas.

La micro-casas tienen un lado menos prácticos.

Muchas ciudades y condados no las quieran. Los parques de trailers dejan una mala imagen "de ciudad pobre y decadente". En general la gente de las Tiny House se desplazan por todo EE.UU., pero en invierno todos migran al sur, La Florida preferentemente. Las Tiny House no tienen un buen aislamiento por su estructura y peso de carga, además la calefacción es costosa.

Sin embargo, hay obstáculos que superar en la vida de la pequeña casa. Un problema importante es la identificación de sitios adecuados y disponibles. Tanto en Europa como en América del Norte, la legislación de planificación está claramente dirigida a edificios convencionales con conexiones costosas a largo plazo a servicios tales como suministro de agua, drenaje, electricidad y gas. No es fácil obtener un permiso para establecer una casa pequeña en un área urbana cercana al empleo y los recursos.

Entre el primer y el tercer año los propietarios de las TH , comienzan ha detestarla. Quieren una casa de verdad aunque esto sea volver con sus padres. En los parques para tráiler no siempre pueden eligir a sus vecinos.

Es como la vecindad del Chavo. Desde Versión infierno. El vecino mugroso, el de los gatos, el de la banda de heavy-metal y los raperos hip-hop a todo volumen. Peleas entre grupos Nación Aria contra hispanos y afro-americanos, motoqueros estilo "Hells-Saitans",delincuentes de todo tipo, narcotraficantes y lo peor de todo....que se roben la Mini-House con todo.

No es para jóvenes típicos de clase media que provenientes de barrios seguros en los suburbios. No es para todos. Los buenos empleos estan en ciudad. Las Tiny House. Los parques de trailer se sitúan generalmente hacia las afueras. Manejar 2 o 4 horas para llegar el trabajo no dan los números. La mala imágenes de los trailers, es un obstáculo para un buen empleo. Las Tiny House terminan sus vidas en los patios traseros, como habitación de huéspedes o una vez desarmadas como casas de muñecas o "cucha" de lujo del perro.

Nota. Dedicado al vecino que construyó su casa de contenedores, y necesita 3 acondicionadores de aire para vivir y no puede reclamar por que la empresa constructora ya no existe.

Michael Añasco.

michaelanascoblogger@hotmail.com

https://michaelanascoblogger.blogspot.com/