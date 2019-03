La mirada larga de Guido Manini RíosLos medios de informaciónSe podría hacerMinisterio de Defensa: Ya no hay flores ahora quedan los florerosPolítica, chinchorros y chorrosEl fin de la predominancia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tiny House¿Dónde está la brújula? (II)Lamentable ejemplo femeninoEsteban Valenti: ¿traidor? El maniqueísmo en la izquierda¿Prolongando la vida o Prolongando la agonía?ANECDOTARIO: Las bombachas en la reja.Examen Periódico Universal y desafíos de las políticas públicas en derechos humanos.BUSCADA (la verdad)El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE II)Equidad de género y feminismos: no perder el norteEsteban Righi¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestosUn Partido MundialUruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarlo

Bitácora. Año XVIII, Nro. 776: Uruguay ¿La izquierda tuvo errores?

16.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 18 titulando en su portada: 'Uruguay ¿La izquierda tuvo errores?'.

Escriben en este número:

César G. Calero, Michele Giorgio, Álvaro Guzmán Bastida, Pedro Monreal, Rafael Poch, Pablo Stefanoni, Michael Roberts, Fernando Rosso, Rossana Rossanda, Pierre Rousset, Esteban Valenti







¿La izquierda tuvo errores?

Por Esteban Valenti



“Podremos meter la pata pero nunca meteremos la mano en la lata”. Esta es una famosa frase reiterada en diversas oportunidades por Tabaré Vázquez. Resulta que ocupando el poder departamental durante 29 años y el nacional durante 14 años, hemos metido la pata y también la mano ostensiblemente en la lata. Y la combinación de ambas situaciones cambió radicalmente la situación.







Manifiesto. Más allá del 8M: Hacia la ‘Internacional Feminista’

Por Álvaro Guzmán Bastida



Destacadas feministas de todo el mundo se unen en un manifiesto para convocar encuentros y asambleas transnacionales.







El modelo macro de la Teoría Monetaria Moderna

Por Michael Roberts



“Las identidades contables que equiparan el gasto agregado a la producción y ambos a los ingresos a precios de mercado son ineludibles, independientemente de la versión de la teoría economica keynesiana o clásicos que se defienda. Les digo a los estudiantes que el respeto a las identidades es el primer grano de sabiduría que distingue a los economistas de quienes se limitan a expiar la economía. ¿Lo segundo? ... Las identidades no dicen nada sobre la causalidad.” James Tobin (keynesiano de izquierda), 1997







Palestina: La carretera del apartheid

Por Michele Giorgio



No resulta fácil llegar hasta la Ruta 4370 desde el centro de Jerusalén. En dirección noreste, tras rebasar el asentamiento israelí de French Hill, hay que girar en dirección a Jericó. Se pasan edificios de todas las formas y tamaños del campo de refugiados de Shuaffat, construidos unos encima de otros, a la izquierda y se toma la salida de a-Tur. Por último, después de atravesar calles casi desprovistas de toda señalización, se llega a una apertura en el muro de cemento, que construyó Israel alrededor del conjunto de Jerusalén, incluyendo su parte oriental, árabe, ocupada en 1967.







La crisis en Cachemira, India, Pakistán y el combate de las fuerzas progresistas

Por Pierre Rousset



India ha realizado una operación aérea en Pakistán como consecuencia de un atentado suicida cometido el 14 de febrero pasado en Plumawa, en Cachemira bajo ocupación india, despertando el espectro de una guerra entre dos Estados poseedores del arma nuclear.







Los encadenamientos productivos en Cuba: más allá de lo declarativo

Por Pedro Monreal



El tema de los encadenamientos productivos como componente esencial del crecimiento económico y del desarrollo nacional parece haber cobrado relevancia en los últimos meses en el discurso oficial cubano, especialmente al más alto nivel. Es un hecho significativo que ha tenido una acogida muy favorable entre los economistas con los que intercambio.







Italia: El partido que perdió al pueblo

Por Rossana Rossanda



En diálogo con Andrea Bianchi, Mario Tronti recalca su manera de ver la situación italiana de hoy. La conclusión se encuentra en el título de su más reciente texto (Ilpopoloperduto. Per una criticadellasinistra [El pueblo perdido. Para una crítica de la izquierda], Nutrimenti, 2019): es de la pérdida del pueblo, identificado como aquellos que tienen menos, de la que depende la quiebra actual del horizonte político, ¿por parte de quién? Sobre todo, por parte del Partido Democrático, que Tronti no ha abandonado nunca y en el cual tiene todavía esperanzas.







La enigmática supervivencia política de Mauricio Macri

Por Fernando Rosso



Pese a que Argentina es un país con una fuerte tradición de luchas sociales, el gobierno de Mauricio Macri, que ha combinado ajuste con retrocesos económicos en todos los planos, goza (hasta ahora) de una sorprendente calma social. Los «dadores de gobernabilidad» le están permitiendo al gobierno sobrevivir a la crisis e incluso, aunque el año electoral será un campo minado, buscar la reelección del presidente. La apuesta a la «grieta» y al antikirchnerismo queda como último recurso para un gobierno que viene perdiendo la iniciativa.







Mujeres en marcha: las voces desgarradas de las migrantes africanas

Por César G. Calero



Un programa de la ONG Alboan recoge testimonios de mujeres desplazadas que denuncian la violencia sexual sufrida en sus países de origen.







Imperios Combatientes. La cuestión UE: dilemas y fantasmas

Por Rafael Poch



La actual construcción es irreformable sin ruptura, pero el miedo de los progresistas al nacionalismo paraliza todo propósito y alimenta lo que quiere evitar.

La cuestión de la UE divide y lastra a las fuerzas progresistas europeas hasta la impotencia. ¿Por qué? Por un lado, cada vez se acepta más el hecho de que, por lo menos desde los años noventa, la UE se construyó y se concibió como la franquicia de la mundialización neoliberal en esta parte del mundo. Es una construcción blindada porque toda la política neoliberal, de austeridad, privatización, de supremacía de las finanzas y las empresas sobre los Estados, de destrucción del estado social, de deslocalización e incremento de la desigualdad en beneficio de los ricos, todo eso, está metido en los tratados fundamentales de la UE.







Entrevista a la socióloga Sabine Manigat. Tomar en serio a Haití

Por Pablo Stefanoni - Nueva Sociedad



Otra vez, la imagen de Haití es la de protestas, vandalismo y barricadas en las calles. Haití es retratada a menudo desde enfoques que resaltan su «singularidad», su «mala suerte», sus catástrofes naturales y sociales, y terminan por folklorizar al país que hoy vive una nueva crisis asociada en gran medida al rechazo a la corrupción. La socióloga y politóloga Sabine Manigat, de la Universidad Quisqueya, repasa la coyuntura de la nación caribeña.







