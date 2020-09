Carlos Pérez

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Ante una medida histórica del presidente Tabaré Vázquez. Regresan las teorías conspirativas.

Carlos Pérez

05.04.2019

Las teorías conspirativas regresan; siempre regresan. Hay gente que necesita encontrarle lógica y coherencia a las cosas, porque todos necesitamos explicaciones y certezas en la vida. Como todo tiene su causa, busquemos las causas de todo, y la encontraremos. Y si no la encontramos, la inventamos, porque algo hay que hacer para entender los sucesos.

Hay explicaciones muy bien armadas, que requieren gran imaginación y esfuerzo, que hasta pueden ser muy creíbles para oídos proclives a confundir la realidad con la ficción. Hablamos de quienes siempre están atentos a la presencia de complotados detrás de acontecimientos importantes y de pública notoriedad. Sostienen que detrás de cada acto humano, personal o colectivo, del orden que sea, hay que encontrar a quién o qué ente, organización, empresa o cerebro más o menos ingenioso, maneja los títeres en el escenario visible. Y buscan, hasta que encuentran, el hilo conductor que los ata, para perseguir un objetivo preconcebido y sabiamente planificado. Los fabricantes de teorías de conjuras en política tienen dos puntos en común: Primero fijan el objetivo de los conspiradores y luego buscan los acontecimientos que vienen a cuento; o sea: ajustan la realidad a sus ideas. Segundo: sus hacedores, con métodos de jueces celestiales (o infernales), invierten la carga de la prueba a los objetores. Quienes dudan o no aceptan sus afirmaciones, deberán demostrar que sus verdades no son tales. Denuncian el objetivo, juntan los elementos y los atan en un paquete, para demostrar que el objetivo de la conjura se cumple. Y algunos cuentos les salen redonditos.

En el mundo y en nuestro país hay muchas teorías conspirativas que procuran explicar hechos históricos. Por estos lares, es en la historia reciente (pongamos: 1960 en adelante) cuando proliferaron con energía inusitada las tales teorías. Los analistas sociales seguramente le encuentran una explicación científica a este fenómeno. Alguna vez leí que por allí flotaba una especie de sensación de vacío, proveniente de lo reacio que son los poderes (los gobernantes) a informar a la ciudadanía de las cosas que pasan, o pasaron. Puede ser; recordemos la época de la dictadura en nuestro país y el ocultamiento sistemático de cualquier información. Eso condiciona a muchas mentes para la desconfianza. Todos conocemos -en otro plano- lo que demora el gobierno de EEUU en informar sobre algún acontecimiento en el mundo, del cual es protagonista activo. Como no se puede esperar 50 años para saber la verdad, EEUU es hoy el destinatario de cientos de teorías conspirativas anuales (la enumeración sería infinita). Por eso y porque también está demostrado que efectivamente EEUU armó complots para tumbar a gobiernos que no le caían en gracia. O sea que tiene merecida su fama de consuetudinario conspirador contra la democracia y la voluntad de los pueblos, lo cual también estimula a los productores de las teorías de los complots planificados. Pero no está probado que todas las conspiraciones habidas en la caída de gobiernos en el mundo, tengan a la Inteligencia yanqui detrás. Posible es, pero no es probable. Otro ejemplo de teoría conspirativa (nacida en Argentina pero adaptada a nuestra historia reciente), muy conocida por el uso que se hizo de ella -y por las personas y sectores de opinión que la mantuvieron siempre vigente- es la de que el MLN, y su accionar guerrillero, fue producto de una conspiración de los propios militares de la época para justificar un golpe de estado. Tuvo variantes que modificaron detalles de esa ficción, para hacerla más potable y eficiente. Como la famosa "teoría de los dos demonios", en aquello de que "cada uno es funcional al otro, por eso se crean y recrean mutuamente", que superó ampliamente en adhesión a otras variantes. A tal punto que hasta los mismos protagonistas (los demonios del cuento) le tomaron el gustito, lo condimentaron con elementos propios para relatarnos, según su conveniencia, un tramo de la historia del país. Nada más bienvenido para los creadores de la teoría que la aplicación de una profecía que luego se cumple con retroactividad histórica. Quien logra manipular el pasado, puede dominar el futuro.

Parecería que la contienda electoral es terreno feraz para que estas ideas se expandan con vitalidad de virus informático. Los profesionales y aficionados de sus puestas en escena, están frenéticos, laburando a destajo, porque en estos días hay elementos interesantes para dar rienda suelta a la creatividad, a la bobada lisa y llana, a la estupidez visceral y hasta a la joda graciosa. Aunque estas vienen contadas en serio y sin pestañar. Aplicando las mismas teorías conspirativas, estoy tentado de decir que algunos se conjuran para banalizar los hechos y sacar los temas del verdadero eje de análisis. Pero no lo haré; trato de ser coherente.

Vía redes sociales (vehículo apropiado) llegan en tropel, las verdades reveladas de conjuras que explican la situación planteada con los militares echados por Tabaré Vázquez. Algunas son originales y hasta seductoras. Las conspiraciones van desde Sanguinetti, quien habría actuado en connivencia con el periodista que publicó el contenido de la sentencia del Tribunal de Honor, para dejar mal parado al gobierno, pasando por el propio Tabaré Vázquez ("¿por qué homologó el fallo y después echó al Ministro?"), y hasta el Pepe Mujica ("nadie se explica por qué está callado, él tan parlanchín"). El ex Comandante en Jefe, Guido Manini Ríos, declara que esto es una conspiración de quienes desprestigian a las FFAA y a su propia candidatura, destinada, como se sabe, a tener un gran destaque en los tiempos que vienen. Otros no descartan la autoría de los militares golpistas, quienes armaron todo el jaleo para poner de rodillas al gobierno, desprestigiarlo, dejarlo en evidencia y buscar un juicio político (pasan por alto que el Presidente no tiene responsabilidades ante el Parlamento; sí el Ministro, pero ya renunció) que termine, por esta vía, con el gobierno del FA. Esta teoría es una de las más rebuscadas: explica cómo esos operadores, desde las sombras, previeron hasta el riesgo y los costos de la empresa (descabezamiento de los mandos, evidencia pública de resquebrajamiento de la famosa "omertá" militar-golpista). Porque- te dicen- los militares siempre son grandes estrategas, para eso estudian. Son tan fríos en sus cálculos para armar conjuras, que no se frenan ni ante la alternativa del suicidio. En llegando a esto, dudo del equilibrio mental de quien maneja una hipótesis como ésta. Pero la escuché.

No espere el lector que saldré a rebatir cada una de estas bobadas. Es aburrido, intelectualmente cansador, mentalmente insano y políticamente inocuo. Me quedaré únicamente con la explicación de la doctora Mariana Mota: Ante una consulta periodística, de por qué entiende ella que se mantengan archivos militares, con reconocimientos de graves delitos, con implicancias y salpicaduras hacia otros, la ex jueza explica que, a su entender, eso responde, en la interna militar, a la necesidad de mantener el orden y preservar los acuerdos. Y si hay un pacto de silencio, un documento archivado siempre es un resguardo contra cualquier traición futura. Y me queda, al final, la convicción de que el Presidente de los uruguayos se decidió a limpiar el terreno de la vida republicana, podando la maleza donde germinan (en las sombras y a veces a plena luz) brotes peligrosos para la democracia. Y no le tembló el pulso a la hora de hacerlo. Eso debería ser una excelente noticia para todos los orientales honestos, defensores de la democracia, de la República y de sus instituciones. Sobre todo los partidos políticos, sin excepción, deberían aplaudir lo hecho por el Presidente. Y no cambiar el eje de la discusión para temas laterales (no incluimos en esto, las medidas que hay que tomar con quienes, en el mismo círculo de la presidencia no cumplieron con sus obligaciones) comparados con la histórica medida tomada, con la miserable intención de ganar algunos votos más para su espacio político. Será política y electoralmente válido, pero es democrática y republicanamente equivocado. No aporta a lo esencial, que debería, en este caso, ser visible a sus ojos.

Carlos Pérez Pereira