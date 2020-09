Jaime Secco

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Una mañana de abril en dictadura

Jaime Secco

22.04.2019

Para quienes les gustan estas cosas.

El lunes 22 de abril de 1974 salí de casa con un ejemplar del diario El Día del día anterior, con marcas en algunos avisos de trabajo y varias cartas manuscritas, como pedían las empresas de búsqueda de personal.

Uno de mis destinos era una empresa Jacobo Varela, que creo que era medio nueva, que en vez de estar por el Cordón, tenía oficina por bulevar España y Benito Blanco. Después de dejar mi carta, volví a subir por Bvar. España.

Era un lindo día, pero por si seguía la lluvia, llevaba pilot. Me acuerdo de haber pasado ante la embajada de la URSS y haberme detenido más de lo prudente mirando una gran bandera roja con una hoz y un martillo ondeando ostentosamente sobre un cielo azul. En pleno Montevideo de la dictadura.

No sé por qué había agarrado por ahí. Mi ómnibus pasaba por avenida Brasil y ese barrio está lleno de calles cortadas. Todavía me pierdo ahí sin un plano. Debo haber doblado por Luis de la Torre. O quizá enrique Muñoz, porque había una curva a la derecha.

De repente, una camioneta del Ejército tipo "camello" apareció atrás mío a todo lo que da y antes de frenar habían saltado varios que me empujaron contra un muro mientras otros me apuntaban con armas largas. Todo muy brusco, que quién era, qué hacía ahí y no sé qué más.

Me había sacado el abrigo. No me acuerdo si se cayó, pero sí que de su bolsillo se habían caído los papeles: pedazo de diario, un papel con una lista, cartas. Quise agacharme para mostrarles que venía de ahí, de donde esta vez sí venía y se podía decir, pero más me gritaban cuando me moví.

Hoy supongo que pensaría que ellos estaban más nerviosos que yo y eso es peligroso. Pero en ese momento, lo que pensaba era: "No puede ser que la venga a caer por ser tan pelotudo de haber mirado la bandera un momento. No puede ser que sí, que lo que había temido aunque sonara fantasioso fuera cierto: tenían a alguien fijándose en todos los que miraban la bandera para mandarles a los perros.

De repente, todo parecía calmo. Entonces vino otra camioneta igual, igual de rápido, igual de ruidosa al frenar y les gritó: "No, no es ese, ya lo agarraron, vamos." Y se fue igual de rápido. Y los míos también se fueron. Quedé un par de segundos como un zonzo con las manos en la pared, por si había quedado uno atrás, pero no.

Entonces sucedió una de las cosas impresionantes que he presenciado. Agarré los papeles, me paré de espaldas a bulevar y en todas y cada una de las casas de las dos veredas había una persona mirando. Cuando vieron que las miraba y empezaba a caminar hacia allí, se escondieron todas al mismo tiempo. Es una de esas escenas que un gran director quisiera filmar, por todo lo que decía sobre la naturaleza humana, sobre el miedo, sobre el momento. Pero sería muy difícil de coordinar y el resultado quedaría demasiado coreografiado.

Me fui caminando sobre una calle soleada y totalmente desierta.

Al día siguiente no sé si por los diarios o cómo, me enteré que habían matado a tres tupamaras que habían quedado abandonadas y escondidas a un año y medio del fin de su guerra. Laura Raggio y Silvia Reyes tenían 19 años, la última embarazada, y Diana Maidanik, 21. Entraron a la casa disparando y las acribillaron atrás de un armario donde se habían escondido.

Ahora leo un testimonio de un familiar: Cuando entregaron el departamento, los familiares vieron cómo había quedado: 'Entre un ropero y una pared, donde se habían escondido las gurisas, estaba todo lleno de balas en la pared, pedazos de carne, de pelo, en los techos. Las masacraron. Contaron más de 200 impactos de bala. A mi hermana fue a la única a la que pudimos enterrar a cajón abierto. Pero de la cintura abajo estaba deshecha'".

Nunca averigüé a quién más buscaban a la mañana siguiente por Pocitos y aparentemente habían encontrado. Si era a Washington Barrios, marido de Reyes -que era a quien habían ido a buscar, no a las muchachas-, no lo habían encontrado y otro se estuvo comiendo un garrón. Peor que el mío, seguramente. Barrios fue detenido y desaparecido en setiembre de ese año en Córdoba.

En lo sucesivo, cuando pasaba frente a la embajada de la URSS, miré a la vereda de enfrente.

