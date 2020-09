Luis Fernández

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Te encuentras en:

Perdió la derecha

Luis Fernández

29.04.2019

Esta frase resume lo esencial de lo ocurrido el domingo en España.

Luego de las elecciones autonómicas del año pasado en Andalucía, saltaron las alarmas. Allí lograron sumar voluntades el PP segundo en votos, Ciudadanos tercero en votos y Vox. De este modo, hoy gobierna un candidato del PP.



Ciudadanos aparece como la centro derecha, formado por gente con cierta cultura general. Surgen a la política como respuesta a la gran corrupción en el PP.



Vox encarna esa visión que ha empezado a extenderse en el mundo de la ultra derecha racista, xenófoba, ultra nacionalista, etc. Sus votos provienen todos del PP



Ciudadanos creció por derecha con desencantados del PP, que no se sienten cercanos a Vox; creció también con desencantados del PSOE. Sobretodo con aquellos que no vieron de buen grado sus relación con los independentistas de Cataluña.



En Andalucía, además hubo una importante abstención de aquellos votantes del PSOE, que gobernó más para el partido que para la gente durante décadas en esa provincia.



También, ¿Cuándo no?, hubo una importante contradicción interna en "Adelante Andalucía" la formación de Podemos, antes de las elecciones.



Y así triunfaron los llamados "Trillizos de Aznar", debido a una importante abstención



Cuando Sánchez convocó a elecciones generales, las primeras encuestas vaticinaron una posible repetición de lo ocurrido en Andalucía, ahora en toda España; pero con muchos indecisos. Así estaba la derecha antes de la campaña.



El PSOE se mostraba como el "buen gobierno" que fue extorsionado por los independentistas que no le votaron el Presupuesto y tuvo que llamar a elecciones.



Unidos Podemos viene cayendo en picada por desavenencias internas, como explicamos en otras oportunidades.



La campaña fue corta, pero sirvió para aclarar muchas cosas.



El discurso "incendiario" de Vox llevó al PP a decir cosas parecidas para no perder más votos por ultra derecha, pero también arrastró a Ciudadanos. La prensa repreguntaba a Ciudadanos por los dichos de Vox: "¿Ustedes apoyarán eso?"



Los debates del lunes y martes anterior terminaron por aclarar las cosas. Ciudadanos y PP cargaron de mala forma contra el Presidente. Lo hicieron sin propuestas, con frases del "talud de la Amsterdam".



El que pescó mejor en esos debates fue Podemos. Las encuestas le daban una caída de 20 puntos porcentuales, entonces no fue el objetivo de nadie. Así fue el único que se dedicó a hablar pausado, explicando sus propuestas y pidiendo educación y respeto para la audiencia. Así Podemos ha recuperado algo así como un 5%, o sea una cuarta parte de lo "perdido"



El incremento de casi un 10% en la masa de votantes, contribuyó a lo que podría titularse como: "El descalabro de Aznar"



¿Qué pasará?



En menos de un mes (26 de mayo), tendremos elecciones Autonómicas, Municipales y Europeas.



El PSOE que es quien debe "mover ficha", no habrá de decidir nada antes del 26/5, querrá aprovechar este "viento de cola".



En teoría se abren varias opciones.



a) Podría reeditarse el pacto anterior PSOE, Podemos, PNV (Partido nacionalista vasco; derecha liberal pragmática). Pero no les alcanzan los votos, debería aceptarse el apoyo de los independentistas.



Sánchez dijo en campaña y con razón, que los independentistas no eran de fiar. No quiere gobernar con la amenaza de estos.



b) El Poder económico, los bancos, las empresas privatizadas, los grandes medios, el establishment, los barones del PSOE (viejos dirigentes) empujan a Sánchez para pactar con Ciudadanos. Esto aseguraría el "viva la pepa" actual para el Poder. No quieren obviamente a Podemos.



Políticamente es bastante complicado para Sánchez.



Ciudadanos hizo una muy dura campaña contra él. En poco tiempo, muchísimos votos que le arrebató a Podemos, volverían a este partido. Podemos quedaría como la única oposición de izquierda.



Sería un gobierno atacado por ultraderecha y por izquierda.



c) Las normas previenen otra opción. Si en una primera votación en el Congreso el Presidenciable no alcanza mayoría absoluta, se puede ir a una segunda votación donde sólo se cuentan los votos por si y por no. Las abstenciones no cuentan.



En ese caso podría gobernar sólo con sus votos y sus ministros; pero debería contar con mayorías circunstanciales para aprobar las leyes en el Congreso. Esto obliga a una negociación casi permanente.



Por último, los que nos debe interesar a los de izquierda.



En España los dirigentes de la llamada izquierda tradicional ya no cuentan. Se los puede ver en algún reportaje dominguero o en alguna fecha alusiva.



Podemos es una formación joven e integrada por gente joven en su gran mayoría. Hay como una tendencia a profundizar la táctica sin considerar la estrategia. Demasiado énfasis en los cargos y poco importancia al colectivo.



Para los últimos debates televisivos el líder fue asesorado por un politólogo, y este dio una imagen muy distintas a las anteriores y para bien. Esperemos que estas estrategias continúen.



No tenemos diferencias con el discurso de Podemos, e incluso lo apoyamos, pero se deberían corregir mucho las formas.



Hoy más que nunca lo mediático determina. Hoy los políticos deben entender que ya no tienen vida privada. Todo "suma" o "resta".



