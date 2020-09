Juan Raúl Ferreira

La chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Voto de los uruguayos en el exterior

Juan Raúl Ferreira

16.05.2019

El martes 14 de mayo, la Comisión Especial creada por Ley para hacer recomendaciones sobre el voto de los uruguayos en el exterior, brindó su informe final. Se dio un salto gigante para consagrar este derecho constitucional.

El primer paso Institucional, más allá de proyectos presentados sin consenso político 35 años atrás, lo dio la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando tomó la iniciativa en 2013. No tenía oficinas fijas, ni presupuesto ni funcionarios. Solamente, lo que es mucho, ganas de avanzar en la agenda de derechos. Heroico.

La Comisión me encomendó preparar el Informe Temático aprobado por consenso. Allí se abrió el debate en las instituciones Públicas. Aquella jornada fue imborrable. Puso el tema en la Agenda Política Nacional. Varios legisladores y ONGs llevaban años tratando de lograrlo. Hoy el informe fue oficial, de la Comisión que prevé la LEY.

Cuando la INDDHH tomó el tema, Paraguay ya había llamado un plebiscito (La Constitución, decía que había que "avecinarse" para votar) y lo ganó el derecho al voto. Chile discutía el tema y Honduras no lo tenía. En Chile, salió la ley que garantizael sufragio de sus ciudadanos en el exterior. Es muy emocionante leer las actas, del debate parlamentario chileno, el Informe de la INDHH en Uruguay, es citado varias veces. Quedaba solo Honduras y Uruguay. Honduras lo solucionó por decreto luego hecho Ley.

Hoy la Comisión hizo argumentos jurídicos contundentes. No voy a comentarlos, porque no tengo nivel para ello. Me limitaré a hacer argumentos que sean útiles en el debate diario del tema y que quería compartir con ustedes. Además, como se dijo hoy, ya el tema no es legal, "es de voluntad política."

Uruguay es el único país del hemisferio que no respeta los derechos electorales constitucionales de quienes integran la diáspora. Quienes se oponen a él, argumentan que al artículo 1o. de la Constitución define la República como "la asociacio´n poli´tica de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio." Suena efectista. No dicen quienes esta tesis no dicen que ese artículo integra la sección I, Capítulo I "DE LA NACION Y SU SOBERANIA". El Sentido común, no es menester ser abogado, para darse cuenta que, un poquito más abajo hay un Capítulo que se refiere precisamente al tema: "SECCION III : DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO, CAPITULO I"

No hay que ser constitucionalista para entender que es ESTE el que se refiere el derecho al voto. Así lo dice expresamente la Constitución. Es decir, no hay margen de error, en cuanto al derecho a votar que tienen los ciudadanos que residen en el exterior. En lo personal, considero que el artículo 80 donde se habla de los casos de suspensión de la ciudadanía es excesivamente exigente. Por ejemplo, hasta que no haya sentencia definitiva se presume inocencia. Sin embargo, entre los motivos de suspensión, la Carta Magna incluye a aquellos que sin proceso concluido,si se les imputa delitos que, en caso de ser condenados, conlleven penas de penitenciaría.

Señalo esto, para ver el tema en la perspectiva de una Constitución muy severa en materia de suspensión de los derechos ciudadanos. Sin embargo, no hay una sola señal que permita deducir, la suspensión de dicho derecho a quienes viven en el Exterior. Hay dirigentes políticos, presidenciables, ex presidentes, de todas las categorías, que se oponen, pero tienen su familia en el exterior.Vienen el día de las elecciones: ¿no votan? Concluiríamos que viviendo en el exterior sólo se es ciudadano si se puede pagar un pasaje.

Creo que prima el argumento en vastos sectores, que el voto exterior, beneficiaría al FA. No creo que sea así. Por el contrario, el FA está más organizado, pero el voto le daría acceso al derecho a todos los ciudadanos. Pero en definitiva no me importa. Bueno sería definir los derechos en función de a quien le sirve más electoralmente. Horrible. Entonces el tema no es de derecho sino electorero.

Roberto Chiazzaro, como Gonzalo Abella, UP señalaron que blancos y colorados, se oponían. ¡Cuánto escribió y luchó Wilson por el tema!. Pero ahora se oponen y juntan firmas por la cadena perpetua. No quedó nada de wilsonismo en el Partido Nacional. Todas las opiniones sumaron. como la presencia de la representante ed la Corte Electoral, Martina Campos.

El Embajador Jorge Muiño compañero de tantas batallas, informó que hoy, el MRE tiene una infraestructura y una institucionalización del contacto con los uruguayos que viven fuera, que permite ejecutar la normativa si se aprueba.. Antes hubiera sido una mera expresión de deseo. Especial emoción me dio escuchar el aporte de Jorge Eris, en nombre de los Consejos Consultivos. Con él también nos hemos encontrado los últimos años, en este complejo campo e batalla.

La presidencia de Lucía Topolansky le dio un respaldo institucional al acto, así como la presencia del Sub Secretario de RREE, Ariel Bergamino así como la presencia de varios legisladores. Se ha dado un paso gigante. Debemos recorrer el camino, sin dejar caer los brazos. Antes ni siquiera se hablaba del tema. Hemos logrado ponerlo en la agenda. Todos: PL, Consejos Consultivos, MRE, Corte Electoral e INDHH.

Dr. Juan Raúl Ferreira