Los candidatos

William Marino

16.05.2019

"Bien sabemos que todo sistema multipartidista es inestable y tiende a la recomposición de un bipartidismo. En el largo plazo, pues, el Frente Amplio amenaza la vida misma de uno de los dos partidos tradicionales". Líber Seregni 22 mayo 1985.

Los candidatos de pinta o la pinta de los candidatos. Que quieren de ellos los uruguayos una buena parla o un buen programa de Gobierno creíble, confiable y que se pueda llevar a cabo. Seguro que el vecino, el ciudadano quiere más, porque vio que se puede repartir la torta a medida que crece y no esperar a que la misma rebose el plato para que los menos se lleven la torta entera y los mas las sobras del plato. Eso es algo que el pueblo vio que se puede. Nadie en la izquierda, llamada Frente Amplio, dice que no se cometieron errores, y vaya si se cometieron, ¿pero antes del 2004, porque no se decían todos los errores, estafas y ventas de bancos o coimas para pescar? Seguro los grandes medios de comunicaciones están en manos de la derecha guste o no, es así. Ellos son los que le han ido marcando la agenda al gobierno con cosas cada vez más entreveradas, porque así lo exige el gran capital. Tal como paso con Macri en la Argentina o Bosonaro en Brasil. Con apoyo y saludo de TODA la DERECHA uruguaya.

En los últimos tiempos la derecha, si la derecha rancia y rastrera nos impuso que los candidatos NO tienen apellido, cuando si los tienen y lo que es peor tienen una fortuna al servicio de una clase social. Los que juegan con el sentimiento y necesidades de la gente y en ocasión con su mala memoria y poco estudio. Atención no es que solo eliminaran todas las políticas sociales en beneficio de la gente implementadas por el Frente, sino que también lo harán con muchas cosa que fueron implementadas por el progresismo de los partidos tradicionales en beneficio del ciudadano, eso ira a freeser directamente, para dormir el sueño de los justos. Blancos y colorados, la derecha, no solo vienen por el Mides, vienen por nuestro Banco de Previsión Social, o sea la Caja de Jubilaciones. No les interesa como viven los viejos, sino ellos se hubieran preocupado allá por la década del 50 que la caja venia mal, por algo usaban las tarjetas del pronto despacho que le correspondía a cada director Colorado o Blanco. Vienen por los consejos de salarios, vienen por nuestro SODRE y Teatro Solís, vienen por nuestro hermoso ANTEL Arena. A la derecha NO les gusta que la cultura llegue a los de abajo. La derecha JAMAS critico las botas de los militares en el Palacio Legislativo, si critico el termo y el mate, si critico a los que fueron de Overol y no de traje y corbata.

Candidatos blancos, colorados e independientes que tendrían que ser todos rosaditos, porque se han unido con una sola meta desbancar al Frente del Gobierno Nacional y luego vendrán por Montevideo y Canelones. Hoy parece ser que nadie quiere usar su apellido. ¿Por qué? Otros se enojan, cuando se candidatean obreros, ingenieros o economistas pero sin poseer grandes fortunas ni vivir en barrios privados. Las descalificaciones hacia los candidatos de izquierda, NO nacen en los barrios humildes, nacen en círculos más encumbrados, nacen en círculos del poder económico, nacen en la derecha más recalcitrante, que a su vez tienen el poder de los medios de comunicación. Que son los que terminan direccionando el rumbo de la sociedad. La derecha realizo y realiza la política del rumor, las verdades a medias o medias verdades, son verdaderos artistas en el arte de engañar y confundir a través de sus medios masivos de comunicación.

Para la las internas faltan 45 días, pero si bien son muy importante, NO son obligatoria y son internas de cada partido. Se presentaran entre 15 y 20 partidos, los que pasen la prueba, siguen en carrera para las nacionales que serán dentro de 165 días y ahí si se juegan al todo por el todo, no solo la izquierda sino también la derecha. La derecha, que son y lo dicen, que ellos se juntan para desbancar al Frente Amplio del Gobierno, (como lo dijo el Pichón de dictador ·hacer mierda a Tabaré) porque están fundiendo el país, en todo sentido, hablando siempre en un lenguaje a base de mentiras, ¿sino porque se siguen vendiendo tantos autos, motos, TV, computadoras, celulares, pasajes al exterior y vacaciones en el interior de nuestro país? Seguro, por eso nos mienten, cuando dicen que bajaron la venta de pasajes al interior del país, en las carreteras no se puede andar por la gran cantidad de autos y camiones de carga. Podríamos seguir escribiendo de lo bien y mal de este gobierno, pero hablemos de los candidatos de los Rosados: el Cuquito, o sea el pibe bandera; el que estaría vinculado a la "mafia rusa" que nada sabe de sueldo mínimo y promete 100.000 empleos; el guapo que cada día que pasa esta mas desquiciado sin saber a dónde quiere ir y por último la enviada de dios que parece que vio el filón de oro y se bajo del caballo. En otro grupo tenemos al renacido que viene por todo, al parecer pescadería incluida y el pibe que llega al grito de "no más moneda uruguaya" viva el dólar, los dos gritando viva el neo liberalismo anti trabajador. No podemos dejar de nombrar a "billetera mata galán" el que hizo millones de dólares vendiendo ajo y perejil en la feria. Otro el despistado el que dice que lo mejor que hay son los Rosados por eso el los vota, en un eventual balotaje. El denominador común es que todos carecen de un programa, pero TODOS están contra el Frente.

El Frente Amplio tiene cuatro candidatos, representan la izquierda unida con un programa común que se comprometieron a respetar y llevar adelante en el cuarto Gobierno de Frente Amplio. Allí al parecer el trabajo es cara a cara, con la militancia, con el vecino, con el pueblo en general. Está costando pues cuando se deja de realizar este tipo de militancia, cuesta volver a tomar el buen camino, además se nos comienza a ver como un partido más similar a la derecha, cosa que debemos de superar y volver a lo grande que fue y es este Frente Amplio. Se lo debemos a los que lucharon y hoy no están con nosotros, pero más se lo debemos a nuestro pueblo, que hace 15 años que tiene la esperanza depositada en nosotros.