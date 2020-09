Marcelo Marchese

Para todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Daniel Vidart y el amor a nuestra tierra

Marcelo Marchese

17.05.2019

No hace mucho Daniel me escribió lo siguiente: "Hola Marcelo: ya cruzamos espadas; hagamos ahora lo mismo, como amigos, recurriendo al pensamiento acerado, que sabe cortar las espinas antes de saludar las flores. Un saludo a tu inteligencia, un abrazo a tu persona moral".

Fue un gesto muy lindo que nos permite entender a cabalidad la figura de Daniel Vidart, pues las espadas se habían cruzado sin piedad, pero él tuvo la sabiduría de ver lo sustancial y lo que es más importante, tuvo la sabiduría del hombre que tiende la mano como un hermano en aras de un propósito superior: pensar nuestras cosas, pensar sin miedo, usar del filo de las palabras todo lo que sea necesario, y usarlas sabiendo saludar las flores, y una flor para mí fue esa carta inesperada de Vidart, y creo que muchos sentimos que hemos perdido a una de nuestras flores, aunque esto sea un pensamiento errado, las flores no mueren si las hacemos nuestras.

Tenemos como algo nuestro, todo lo que escribió Daniel, para que lo pensemos y lo discutamos, para que entremos a saco con espadas aceradas, como corresponde a la inteligencia que busca la verdad, y también, para que podamos abrazarnos con su personal moral, esa otra faceta de la verdad.

No sólo importan aquí las cosas que ha dicho, importa también el que las haya dicho, pues el hombre no ha nacido para guardarse lo que le ha enseñado la vida, sino para compartirlo, para devolver a esa fuente que es la humanidad, las palabras enriquecidas por la poesía.

Creemos que esta libertad del pensamiento que disfrutamos es una conquista eterna, pero no hay conquistas eternas, la libertad, así como nuestra identidad, es algo que debemos proteger y conquistar todos los días, y los tiempos que se avecinan nos exigen estar en guardia y afilar la espada de la inteligencia.

Los cambios ocurren de manera acelerada, como corresponde a todo inicio de un nuevo ciclo histórico y en este proceso, las aves de presa se llevarán en sus garras nuestras riquezas, incluyendo en esas riquezas nuestra cultura, esa flor del pensamiento. En tanto sobre la piedra de la cultura afilamos nuestras espadas, la lluvia de chispas iluminan por un momento la escena permitiéndonos apreciar los elementos tenebrosos, al mismo tiempo que nos permite valorar lo que hemos recibido.

No tuvimos ocasión de seguir cruzando espadas en privado con Daniel, pues primero que nada lo invité a formar parte del Movimiento ciudadano que se opone al Contrato ROU UPM, cosa que aceptó, y luego nos dedicamos a hablar de las cosas que teníamos en común, las cosas que uno sentía que el otro también sentía, comenzando por el amor a nuestra cultural rural y el amor a nuestra tierra, pues uno no tiene muchas ocasiones en esta vida de hablar de sus sentimientos, y hablando de estas cosas, me envió el siguiente poema que es precioso por su pureza, un poema que ahora también forma parte de esa piedra donde debemos afilar nuestras espadas, y que me envió acompañado de esta introducción: "Como muestra de agradecimiento a tus bienvenidas palabras y testimonio de cariño a nuestro bello terruño, te envío este poema escrito a los 17 años. No importa la edad del poeta y sí la intensidad no patriotera de su cariño. Un fuerte abrazo sanducero que equivale a dos docenas de los cotidianos"

CANTO DE AMOR A MI PATRIA



Piso de nuevo tu delgada tierra,

hundo mis labios en tu carnal gramilla,

y el viento, como un indio, desde la sierra

me lanza su caliente flecha amarilla.



Patria andante , me pierdo por tu río

escuchando guitarras de panales;

pongo mi mano sobre tu abierto estío

y siento un pulso fresco de manantiales.



Patria breve, ¿qué tienes mi pequeña

que el rumor de tu nombre me quebranta?

Digo Uruguay y una silvestre leña

me hace hogueras de miel en la garganta.



Patria tibia, me acuesto en tu regazo

de humos tranquilos, de malvones rojos:

déjame dormir ceñido por tu abrazo,

quiero morir mirado por tus ojos.



Patria mía, ahuécame tu ala,

dame la bienvenida de tus besos

y ayúdame a volar igual que una luz mala

desde el calcio desnudo de mi hueso.



Qué así de nuevo en la tiniebla pura

será tuyo mi amor sin desconsuelo:

como un verso de adiós a tu hermosura

escribiré tu nombre sobre el cielo.